ÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¡¢SEMICON India 2025¤Ë½é½ÐÅ¸
¡ã½ÐÅ¸¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸¡Ê¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§469¡Ë¡ä
¡¡ÅÄÃæµ®¶âÂ°¤Î»º¶ÈÍÑµ®¶âÂ°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÅÄÃæ ¹À°ìÏ¯¡Ë¤ÈÅÄÃæÅÅ»Ò¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§º´²ì¸©¿Àºë·´¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§»³ËÜ ½ÓºÈ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¥Ç¥êー¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÊ¬ÌîºÇÂçµé¤Î¹ñºÝÅ¸¼¨²ñ¡ÖSEMICON India 2025¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.semiconindia.org/¡Ë¡£ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ¡¢¥Ñ¥ïー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢½Û´Ä·¿·ÐºÑ¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Îµ®¶âÂ°¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ®¶âÂ°Í³Íè¤ÎÀèÃ¼ºàÎÁ¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò°ìµó¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÄÃæµ®¶âÂ°¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¡¦ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«»Ô¾ì¤ÎÀïÎ¬ÅªÃæ³ËµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯12·î¤Ë¥à¥ó¥Ð¥¤¤Ç¡ÖÅÄÃæµ®¶âÂ°¡Ê¥¤¥ó¥É¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤êÌ©¤Ë¤·¡¢»Ô¾ì¥Ëー¥º¤Ë¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤¬È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÃæ¡¢ÅÄÃæµ®¶âÂ°¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ®¶âÂ°µ»½Ñ¤È¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëºàÎÁ³«È¯¤ÎÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£SEMICON India 2025¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÀèÃ¼¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥Æ¥¹¥È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ï¥¤¥ä¡¢¶ä¡ÊAg¡Ë¥·¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¥Úー¥¹¥È¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¢ÀºÌ©¥×¥íー¥Ö¥Ô¥óºàÎÁ¤Ê¤É¤Î¹âÀÇ½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÄÃæµ®¶âÂ°¤Ç¤Ï¡¢µ®¶âÂ°¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤È¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤Î¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ê¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ®¶âÂ°¤Î¡ÖÄ´Ã£¡×¤«¤é¡Ö²Ã¹©¡¦À½Â¤¡×¡ÖÈÎÇä¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤òÅÄÃæµ®¶âÂ°¤À¤±¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ä´Ã£¥ëー¥È¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¡¢À½ÉÊ³«È¯ÎÏ¡¢¸¦µæÂÎÀ©¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬»Ù¤¨¤ëÁí¹çÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ñ¸»¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê²ó¼ý¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¶¯¿ÙÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Û´Ä·¿·ÐºÑ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤ò»Ù¤¨¤ëÄ¹´üÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê½ÐÅ¸À½ÉÊ¡Û
¡¡È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤ò¥êー¥É¥Õ¥ìー¥à¤äÍµ¡´ðÈÄ¤ËÀÜÃå¡Ê¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼ÂÁõ¡Ë¤¹¤ë¶ä¡ÊAg¡Ë¥·¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¥Úー¥¹¥È¡¢È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤ò³°ÉôÅÅ¶Ë¤ÈÅÅµ¤Åª¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¶â¡ÊAu¡Ë¤äÆ¼¡ÊCu¡Ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡ÊAl¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ï¥¤¥ä¡¢¸¡ºº¼£¶ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥×¥íー¥Ö¥Ô¥ó¡¢´¥¼°ÈïËìÀ¸À®ºàÎÁ¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ä¾øÃåºà¡¢½Û´Ä·¿·ÐºÑ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëµ®¶âÂ°²ó¼ýÀºÀ½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
- ³Æ¼ï¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ï¥¤¥ä
¡ã³Æ¼ï¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ï¥¤¥ä¡ä
ÅÅµ¤¿®¹æ¤ÎÀÜÂ³ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¶â¡ÊAu¡Ë¡¢¶ä¡ÊAg¡Ë¡¢Æ¼¡ÊCu¡Ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡ÊAl¡Ë¤Î¶ËºÙÀþ¡Ê10∼38µm¡Ë¤ä¥Ñ¥ïー¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÍÑ¤ÎÂÀÀþ¡Ê100∼500um¡ËÅù ¤Î¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ï¥¤¥ä¤ª¤è¤Ó¥ê¥Ü¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¤¬Ê¿³ê¤«¤ÄÀ¶¾ô¤ÇÀ£Ë¡°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ï¥¤¥ä¤ò¡¢¶âÂ°ÀÜ¹ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â´Þ¤á¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤ËÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
- Ag¥·¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¥Úー¥¹¥È
¡ãAg¥·¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¥Úー¥¹¥È¡ä
¥Ñ¥ïー¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÍÑÅÓ¤ÎSi¡Ê¥±¥¤ÁÇ/¥·¥ê¥³¥ó¡Ë¡¢¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎSiC¡Ê¥·¥ê¥³¥ó¥«ー¥Ð¥¤¥É¡Ë¡¢GaN¡ÊÃâ²½¥¬¥ê¥¦¥à¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥À¥¤¥Ü¥ó¥ÉÍÑÆ³ÅÅÀÀÜÃåºÞ¤Ç¤¹¡£¹âÇ®ÅÁÆ³¤È¹â¿®ÍêÀ¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀÜ¹ç¥¿¥¤¥×¤È200W/m¡¦K¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÇ®ÅÁÆ³¥·¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È
¡ã¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¡ä
¥Ïー¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥Ö¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢¿å¾½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¤Ë¡¢Éý¹¤¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó140Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëµ®¶âÂ°Ä´Ã£ÎÏ¤È¹â½ãÅÙÀºÀ½µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿À½ÉÊ¶¡µë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â½ãÅÙ²½¡¦¹ç¶â²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¹âÀÇ½¤Êµ®¶âÂ°À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ÎÁÄ´Ã£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸·³Ê¤Ê´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿µ®¶âÂ°Ä´Ã£ÎÏ¤Ë¤è¤ê½ÀÆð¤ÊÇ¼´üÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÉ¾²ÁÁõÃÖ¡¦À®ËìÁõÃÖ¤ò³èÍÑ¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿µ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸¦µæ³«È¯¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ËÅª³Î¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥×¥íー¥Ö¥Ô¥óºàÎÁ
¡ã¿·ºàÎÁ¡ÖTK-SK¡×¡ä
ÈùºÙ¸¡ºº¸þ¤±¤Î¹âÆ³ÅÅ¡¦¹âÂÑËàÌ×¥Ô¥ó¤Ç¡¢ÆÃ¼ì»ÅÍÍ¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¹Å¤µ¤ä¶Ê¤²ÀÅù¤Îµ¡³£ÅªÀ¼Á¡¢ÅÅµ¤Äñ¹³Î¨Åù¤ÎÅÅµ¤ÅªÀ¼Á¤Ê¤Éµá¤á¤é¤ì¤ëÀÇ½¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Pd¹ç¶â¡¢Cu¹ç¶â¡¢Ir¡¢RhÅùÍÍ¡¹¤ÊºàÎÁ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ý¥´¥Ô¥ó¥×¥é¥ó¥¸¥ãーÀèÃ¼Éô¤ÎËàÌ×Äã¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¹Å¤µ¸þ¾å¤Î¼ûÍ×¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¡¢»Ô¾ì¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ëPd¹ç¶â¤Î¹Å¤µ¤Ï560HVÄøÅÙ¤¬ºÇÂç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¹Å¤µ640HV¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¿·ºàÎÁ¡ÖTK-SK¡×¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- µ®¶âÂ°²ó¼ý¡¦ÀºÀ½
¡ã»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¡ä
µ®¶âÂ°¤Î²ó¼ý¡¦ÀºÀ½¤«¤éºÆÀ½Â¤¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÂÎÀ©¤ò¡¢¿®Íê¤È¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ò´ðÈ×¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæµ®¶âÂ°¤Ï¡¢´õ¾¯¤Çµ®½Å¤Ê»ñ¸»¤Ç¤¢¤ëµ®¶âÂ°¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSEMICON India 2025 ½ÐÅ¸³µÍ×¡Û
¢£Å¸¼¨²ñÌ¾¡§SEMICON India 2025
¢£²ñ´ü¡§2025Ç¯9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë～4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡9:00～17:00¡¡¢¨¥¤¥ó¥É¸½ÃÏ»þ´Ö
¢£²ñ¾ì¡§Yashobhoomi¡ÊIICC¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¥Ç¥êー
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.semiconindia.org/
¢£½ÐÅ¸¼Ò¡§ÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅÄÃæÅÅ»Ò¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§469
¢£¼ç¤ÊÅ¸¼¨À½ÉÊ¡§¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ï¥¤¥ä¡¢Ag¥·¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¥Úー¥¹¥È¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¦¾øÃåºà¡¢¥×¥íー¥Ö¥Ô¥ó¡¢µ®¶âÂ°²ó¼ý¡¦ÀºÀ½
³ÆÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï²¼µ URL ¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³Æ¼ï¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°À½ÉÊ
https://tanaka-preciousmetals.com/jp/products/detail/bonding-wires/
¢£Ag¥·¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¥Úー¥¹¥È
https://tanaka-preciousmetals.com/jp/products/detail/silver-adhesive/
¢£¥×¥íー¥Ö¥Ô¥ó
https://tanaka-preciousmetals.com/jp/products/detail/probe-pins/
¢£¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È
https://tanaka-preciousmetals.com/jp/products/detail/sputtering-target-production-using-melting/
¢£µ®¶âÂ°²ó¼ý¡¦ÀºÀ½
https://tanaka-preciousmetals.com/jp/products/detail/recovery-refining/
¡ÚÅÄÃæÅÅ»Ò¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§º´²ì¸©¿Àºë·´µÈÌî¥öÎ¤Ä®µÈÅÄ2303-15
ÀßÎ©¡§1961Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡»³ËÜ ½ÓºÈ
»ñËÜ¶â¡§18²¯8,000Ëü±ß
Çä¾å¹â¡§297²¯8,038Ëü3,000±ß¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§871Ì¾¡Ê³¤³°»Ò²ñ¼Ò´Þ¤à¡Ë¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹â½ãÅÙ³Æ¼ï¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ï¥¤¥ä¤ÎÀ½Â¤
²ñ¼Ò¾ðÊó
¢£ÅÄÃæµ®¶âÂ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÄÃæµ®¶âÂ°¤Ï1885Ç¯¡ÊÌÀ¼£18Ç¯¡Ë¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢µ®¶âÂ°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ö¶ÈÎÎ°è¤ÇÉý¹¤¤³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ®¶âÂ°¼è°·ÎÌ¤ò¸Ø¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢»º¶ÈÍÑµ®¶âÂ°À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢»ñ»ºÍÑ¤äÊõ¾þÉÊ¤È¤·¤Æ¤Îµ®¶âÂ°¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ®¶âÂ°¤Ë·È¤ï¤ëÀìÌç²È½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤¬À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤½¤·¤Æµ»½Ñ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤·¡¢À½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯12·î´ü¡Ë¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤Ï8,469²¯±ß¡¢5,591¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÄÃæµ®¶âÂ° »º¶ÈÍÑµ®¶âÂ°À½ÉÊ¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È
https://tanaka-preciousmetals.com¡¡
製品問い合わせフォーム
ÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
