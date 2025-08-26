¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹¥É¾¤Ë¤Ä¤Âè4ÃÆ¡¡¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¥Þ¥¹¥¿ー¤¬À¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼ÂÌ³¤ò¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤¹¡Ê9/12¡¦19¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡Ë
2025Ç¯9·î12¡¦19Æü¡Ê¶â¡Ë20¡§00～21¡§30¡Ú¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¹ÖºÂ¡Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¤Î¸½¾ì¤ÇÀ¸À®AI¤Ï¤É¤¦»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡© ¶¥¹ç¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÀ¸À®AI¼ÂÁ©¹ÖºÂ Part4
¢§¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/188577
¢£¹ÖºÂ³µÍ×
AI»þÂå¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¸°¤Ï¡¢¤¤¤«¤ËÁá¤¯¼ÂÁ©¤·¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤ë¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤ò»È¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡Ö°ìÂÎ¤É¤³¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤À¸À®AI¤Î´ðÁÃÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤äÁàºîÊýË¡¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´û¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬µá¤á¤ë±þÍÑ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¸ú²ÌÂ¬Äê¤â¥«¥Ðー¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï½é¿´¼Ô¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤¬¤Á¤ÊÅÀ¤ò³Î¼Â¤Ë¹îÉþ¤·¡¢´û¤ËAI¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¼¡¤ÎÊÉ¡×¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
±ä¤Ù1Ëü5000¿Í°Ê¾å¤Ë¥»¥ß¥Êー¤ä¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Âç¿Íµ¤¹Ö»Õ¡¢°æ¿åÂçÊå¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¹ÖºÂ¤Ï2025Ç¯2·î¤Ë½é³«ºÅ¤·¡¢¹¥É¾¤Î¤¿¤áº£²ó¤ÏÂè4ÃÆ¤Ç¤¹¡£Áá¤á¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§2025Ç¯2·î³«ºÅ¤ÎÆ±¹ÖºÂ¡Ê½ªÎ»¡Ë
https://www.waca.or.jp/news/87634/
https://digitalpr.jp/table_img/2934/116344/116344_web_1.png
¢§¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¥é¥¤¥¿ー¤äSNS±¿ÍÑÃ´Åö¼Ô
AI³èÍÑ¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó
Ã»´ü¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ßÀ¸À®AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý
¢£¹ÖºÂÆâÍÆ
Âè1Æü
À¸À®AI¤Î´ðËÜ¤È¼çÍ×¥Äー¥ë¾Ò²ð
À¸À®AI¡ß¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Î©°Æ
¥Ú¥ë¥½¥ÊºîÀ® & ¥«¥¹¥¿¥Þー¥¸¥ãー¥Ëー¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®
¼ÂÁ©¥ïー¥¯
Âè2Æü
²ÝÂê¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¦¶¦Í
À¸À®AI¤ÇSEO¤äSNS»Üºö¤òºÇÅ¬²½
É¾²ÁÊ¬ÀÏ
¥ï¥¤¥äー¥Õ¥ìー¥à¡¦LPÀß·×¡¢±Ä¶È¡¦¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁºîÀ®
WACA°Ñ°÷¤Ë¤è¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ»öÎã¾Ò²ð
¢¨¥Äー¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î°ìÉô¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹Ö»Õ
°æ¿å ÂçÊå
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー ÂåÉ½
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ Íý»ö
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÀ©ºî¤ä±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡ÖºîÀï¡×¤òÎý¤ê¼Â¹Ô¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿Çä¾å¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²þÁ±»Üºö¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç300¥µ¥¤¥È°Ê¾å¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ê´ë¶È¤ÎÇä¾å¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¡£
¶áÇ¯¤Ç¤ÏSNS¤ä¥¦¥§¥Ó¥Êー¡¢¹¹ð¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥ÑーºîÀ®¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à¤Î°éÀ®¤Ê¤É´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°Á´ÈÌ¤ÎÈ¼Áö¤ò¹Ô¤¦¡£
¤½¤Î¤«¤¿¤ï¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥¿ー¤Î°éÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÀ¸À®AI¤Î¾Ï¤Î¼¹É®¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸À®AI¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤Êý¸þ¤±¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤âÅÙ¡¹ÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CSS Nite2018¥Ù¥¹¥È¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó ¼õ¾Þ
CSS Nite2019¥Ù¥¹¥È¡¦¥¹¥Ôー¥«ー¼¡ÅÀ¼õ¾Þ
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¡Ê²áµî¤Ë¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊ£¿ô²ó¡Ë
Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
Âçºå½Ð¿È¡£¼ñÌ£¤ÏÎ¹¤È¥Ð¥¹¥±¤ÈÂ©»Ò¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¡£ ¥«¥Õ¥§¥é¥ÆÂç¹¥¤¡£
¢£¼çºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡¡¥¨¥¥¹¥Ñー¥È°Ñ°÷²ñ¡ÊÃ´Åö¡§º´¡¹ÌÚ¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊWACA¡Ë¤È¤Ï
¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¡£ÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¡¢¥¹¥¥ë¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤òÀß¤±¡¢É¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤äÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÃå¤±¤é¤ì¤ë»ñ³Ê¤¬¡Ö¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¡×¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥»¥ß¥Êー¤ò´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡¡
seminar@waca.or.jp
