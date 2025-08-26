±ß³ê¤Ê¡ÖÉôÌç´Ö¤ÎÏ¢·È¡×¤òÁË¤àºÇÂç¤ÎÊÉ¤Ï¡íÃ´Åö¼ÔÃµ¤·¡í¤À¤Ã¤¿¡£9³ä¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤ò¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°´ë¶È¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPHONE APPLI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÎÓ ½ÕÉ§¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾Éô½ð¤ÈÄê´üÅª¤ËÏ¢·È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡Ê½¾¶È°÷¿ô1,000Ì¾°Ê¾å¡Ë¤Ë¶Ð¤á¤ëÉôÌç´ÉÍý¿¦¡¦Ãæ·ø¼Ò°÷108Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÊÉ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://go.phoneappli.net/organization_report
¢£Ä´ººÇØ·Ê
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ê¤ÉÆ¯¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉôÌç´Ö¤Î±ß³ê¤ÊÏ¢·È¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇÉôÌç´Ö¤ÎÏ¢·È¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢¶ÈÌ³¤ÎÈó¸úÎ¨¤ä½¾¶È°÷¤Î¥¹¥È¥ì¥¹ÁýÂç¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²¾Àâ¤Î¤â¤È¡¢ÉôÌç´ÖÏ¢·È¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
£±.ÉôÌç´ÖÏ¢·È¤ËÌó9³ä¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¡¦¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ò¼Â´¶
¡ÖÂ¾Éô½ð¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÉÑÈË¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤¬13.0%¡¢¡Ö¤È¤¤É¤´¶¤¸¤ë¡×¤¬51.8%¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤¬25.0%¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×89.8%¤â¤Î½¾¶È°÷¤¬²¿¤é¤«¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£².Ï¢·È»þ¤ÎºÇÂç¤ÎÊÉ¤Ï¡ÖÃ´Åö¼ÔÃµ¤·¡×¡£40.7%¤¬²ÝÂê¤È²óÅú
¡ÖÂ¾Éô½ð¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÍýÅª¡¦ÁÈ¿¥Åª¤Ê¾ãÊÉ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÃ´Åö¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤¬40.7%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖÁê¼ê¤ÎºßÀÊ¾õ¶·¤äÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê31.5%¡Ë¡¢¡ÖÂÐÌÌµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÁê¼ê¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Å¤é¤¤¡×¡Ê28.7%¡Ë¤ÈÂ³¤¡¢±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÁË¤àÍ×°ø¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£³.Ï¢·È¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤¹¤ë¸°¤Ï¡ÖÉô½ð¤Î¾ðÊó³«¼¨¡×¡£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤äÃ´Åö¼Ô¤Î²Ä»ë²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë
¡ÖÂ¾Éô½ð¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤ä¥Äー¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¶ÈÌ³¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³ÆÉô½ð¤Î¶ÈÌ³¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤äÈËË»´ü¤¬¤ï¤«¤ë¾ðÊó¡×¤¬32.4%¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÉ¬Í×¤ÊÃ´Åö¼Ô¤ò¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¡ÖÉô½ð´Ö¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤¿ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤äÍ¥Àè½ç°Ì¡×¤¬Æ±Î¨¤Î31.5%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¾¶È°÷¤¬Ã¯¤Ë¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢·È¤òµá¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É :
https://go.phoneappli.net/organization_report
¢£¤Þ¤È¤á
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢ÉôÌç´ÖÏ¢·È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó9³ä¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤¬¡ÖÃ´Åö¼ÔÃµ¤·¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î½¾¶È°÷¤¬¡¢Ã¯¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë»þ´ÖÅª¡¦¿´ÍýÅª¥³¥¹¥È¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³ÆÉô½ð¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤äÃ´Åö¼Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³Æ½¾¶È°÷¤Î¥¹¥¥ë¤äÀìÌçÀ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÃ¯¤â¤¬´ÊÃ±¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¢£Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
Á´10Ìä¤ÎÀßÌä¤È¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¤ò¡¢°Ê²¼¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É(https://go.phoneappli.net/organization_report)¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://go.phoneappli.net/organization_report
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÌ¾¾Î¡§ÁÈ¿¥¤ÎÊÉ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
Ä´ººÆü¡§2025Ç¯5·î29Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¼Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦½¾¶È°÷¿ô1,000Ì¾°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾Éô½ð¤ÈÄê´üÅª¤ËÏ¢·È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ëÉôÌç´ÉÍý¿¦¡¦Ãæ·ø¼Ò°÷
Í¸ú²óÅú¿ô¡§108
Ä´ººµ¡´Ø¡§¼«¼ÒÄ´ºº¡ÊÄ´ºº°ÑÂ÷Àè¡§³ô¼°²ñ¼ÒIDEATECH¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥ó¥±ー¥È
¢ãÍøÍÑ¾ò·ï¢ä
1¡¡¾ðÊó¤Î½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒPHONE APPLI¡×¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://phoneappli.net/
¢¨¹ç·×¤ò100%¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¼¿ô¤Î½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î·×»»ÃÍ¤È¤Ï¼ã´³¤Îº¹°Û¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¡ÖPHONE APPLI PEOPLE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
PHONE APPLI PEOPLE¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¡¢É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤ÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ýー¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£Ì¾»É¡¦WebÅÅÏÃÄ¢¤ÎÏ¢ÍíÀè´ÉÍý¡¢¿Íºà¡¦¥¹¥¥ë¤Î²Ä»ë²½¡¢µï¾ì½êÉ½¼¨¡¢¥µ¥ó¥¯¥¹¥«ー¥É¤Ê¤É¼ÒÆâ¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤¿¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¥Äー¥ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍøÍÑ¥æー¥¶ー¤ÎÆ³Àþ¤äÈÑ»¨²½¤·¤ä¤¹¤¤Ê£¿ô¥Äー¥ë¤Î´ÉÍý´Ä¶¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ー¥ïー¥É¤ä¥¹¥¥ë¤Ê¤É¤Ç¼ÒÆâ¤ÎÀìÌç²È¤ò¡¢Ì¾»É¥Çー¥¿¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤ä¼è°úÀè¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´ÊÃ±¤Ë¸«¤Ä¤±¤À¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Äー¥ë(¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¥áー¥ë¡¢ÅÅÏÃ¡¢Web²ñµÄÅù)¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿Í¤È¿Í¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆ³Àþ¡×¤È¡Ö¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¾ðÊó¡×¤Î½¸Ìó¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶¯¤ß¤ä¸ÄÀ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ýー¥¿¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ø¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô³ô¼°²ñ¼ÒPHONE APPLI²ñ¼Ò³µÍ×¡Õ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡¡§ÂçÎÓ ½ÕÉ§
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4ÃúÌÜ3ÈÖ13¹æ ¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¿ÀÃ«Ä®¥Ó¥ë8³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2008Ç¯1·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§398,365,710±ß
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§PHONE APPLI PEOPLE¡ÊÁÈ¿¥¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ýー¥¿¥ë¡ËÅù¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¦ÈÎÇä¡ÊMicrosoft¡¢Cisco¡¢SalesforceÅù¤ÎÏ¢·È¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢³Æ¼ïIP-PBXÂÐ±þ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://phoneappli.net/