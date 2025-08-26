こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
本格的なちゃんこ鍋の味をおでんでどうぞ「ちゃんこ鍋おでん」8月1日（金）より発売中
紀文では、日本相撲協会に監修していただいた調理済みおでんの新商品、「ちゃんこ鍋おでん」を8月1日（金）より全国で発売中です。
商品特長
■鶏とかつおの旨みがきいた、スタンダードな醬油味のちゃんこ鍋風おでんつゆ
■具材はちゃんこ鍋の具材として人気な油揚げやしいたけ、鶏団子など7種7品
■野菜やお好みの具材を加えてもおいしい仕立て
■常温保存可能
https://digitalpr.jp/table_img/2636/116391/116391_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
株式会社紀文食品 広報室（報道・メディア専用）
TEL：03-6847-1605 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp
