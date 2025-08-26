¡ÚÌ¾¸Å²°No.1¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¡ÖSANGO¡×¤¬¡¢»¥ËÚ¾åÎ¦¡Û¸µRivieraÀ×ÃÏ¤Ë¡¢¡ÖSANGO SAPPORO by Riviera¡×2025Ç¯½©¥ªー¥×¥ó
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTryHard Japan¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÏ·ÊÞ´ë¶È¡¦Í¸Â²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥é¥¤¥Õ¡Ê»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Î¸ÜÌä¥µ¥Ýー¥È¤Î¤â¤È¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¾ÝÄ§Åª¥¯¥é¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖV2 TOKYO¡×¤È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¡ØCLUB SANGO SAPPORO by Riviera¡Ê¥µ¥ó¥´ ¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥Ð¥¤ ¥ê¥ô¥£¥¨¥é¡Ë¡Ù¤ò2025Ç¯½©¡¢»¥ËÚ¡¦¤¹¤¹¤¤Î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
CLUB SANGO SAPPORO by Riviera
¾ì½ê¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Ì¾Ìç¥¯¥é¥Ö¡ÖRiviera¡×À×ÃÏ¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÇ®¶¸¤ÎÃÏ¤¬¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ÈÀ¤³¦´ð½à¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¡¢¡È»¥ËÚ¤ÎÌë¤Î¾ÝÄ§¡É¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=xEyhAvFCWPY ]
¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßー¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ø
»¥ËÚ»Ô¤Ç¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¡£
¡ØCLUB SANGO SAPPORO by Riviera¡Ù¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¡¦ÃÏ¸µ¤Î¼ã¼Ô¡¦²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦¸òº¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ìë¤Î·ÐºÑ¡¦´Ñ¸÷¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò°ìÂÎÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÈÌÀ¡¦²»¶Á¡¦±ÇÁü¡¦¶õ´Ö±é½Ð¤ÎÁ´¤Æ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÂÎ¸³·¿¥Ê¥¤¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤È¤·¤Æ¡¢»¥ËÚ¤ÎÅÔ»Ô¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö±Ä¶È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ë¡¿Í¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¸ø±é¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂßÀÚÍøÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÌÜÅª¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÍøÍÑ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÅ¸³«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»¥ËÚ¤Ø¡£TryHard Japan¤ÎÄ©Àï¡£
¡ØCLUB SANGO SAPPORO by Riviera¡Ù¤Ï¡¢TryHard Japan¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¥Ê¥¤¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î²ÄÇ½À¤ËÄ©¤à¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡ÖGIRAFFE JAPAN¡×¡ÖWARP SHINJUKU¡×¡ÖPICCADILLY PREMIUM¡×¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¶þ»Ø¤ÎÂç·¿¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò»¥ËÚ¤ËÅê²¼¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î»¥ËÚ½ÐÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î2¼Ô¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ V2 TOKYO¡Ê¶¦Æ±±¿±Ä¡Ë
2013Ç¯¤ËÏ»ËÜÌÚ¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ä¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¯¥é¥Ö¡£ÅÔ»Ô·¿¥Ê¥¤¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢±é½Ð¡¦¶õ´Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤É¶¦Æ±±¿±Ä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²è¡£
¢¡ Í¸Â²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥é¥¤¥Õ¡Ê¸ÜÌä¡Ë
»¥ËÚ¤Ç20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤ä°û¿©¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞ´ë¶È¡£
¡Öalife¡×¡ÖRiviera Sapporo¡×¡ÖSHOW MUSEUM JOLIJO¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Æ±¼Ò¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤È¤ÎÏ¢·È¤ä±¿±ÄÂÎÀ©¤ò»Ù¤¨¤ë¸ÜÌä¤È¤·¤Æ»²²è¡£
Ã±¤Ê¤ë¡È¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Î³«¶È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³¹¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢Ìë¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¡×ーー¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿»°¼ÔÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¡¡
¥ªー¥×¥ó»þ´ü¡¦ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤Ï2025Ç¯½©¤òÍ½Äê¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ä½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯É½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼ÒTryHard Japan
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶È¡¢²ñ¾ì»ÜÀß´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¶È¤òÉý¹¤¯Å¸³«¡£¼«¼ç¶½¹Ô¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¶¨¶È¤·¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ä¥Ê¥¤¥È¥«¥ë¥Á¥ãーÁÏ½Ð¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
V2 TOKYO
2013Ç¯¤Î¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢¸½ºß¤âÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤ÇºÇÁ°Àþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¡£¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤Ê¶õ´Ö±é½Ð¤ÈÀ¤³¦´ð½à¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÃøÌ¾¿Í¡¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¬Ë¬¤ì¤ë¥Ê¥¤¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¤»Ù»ý¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»Ô·¿¥Ê¥¤¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¸Â²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥é¥¤¥Õ
¥¯¥é¥Ö¤È°û¿©Å¹¤òÊ£¿ôÅ¸³«¤·¡¢»¥ËÚ¤Î¥Ê¥¤¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÈÃÏ°è¤ÎË¤«¤Ê¶¦Â¸¤òÄÉµá¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Ìë¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ãë¤ÎÊ¸²½¡¦ÃÏ¸µ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§CLUB SANGO SAPPORO by Riviera¡Ê¥¯¥é¥Ö ¥µ¥ó¥´ ¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥Ð¥¤ ¥ê¥ô¥£¥¨¥é¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©064-0806 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è Æî6¾òÀ¾4-2-1 ¥¹¥¹¥¥ÎÌî¸ý¥Ó¥ë B1F¡ÊµìRivieraÀ×ÃÏ¡Ë
¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡§2025Ç¯ ½©
¸ø¼°Instagram¡§@sango_sapporo https://www.instagram.com/sango_sapporo/
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒTryHard Japan¡Êhttps://tryhard.me/¡Ë