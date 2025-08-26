¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓD2C¡Ù¡¢TikTok Shop ¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤ËÇ§Äê
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÅÚ²°Ë§ÌÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëEC»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓD2C¡Ù¡Êhttps://d2c.mynavi.jp¡Ë¤Ï¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTikTok¡×¾å¤ÎECµ¡Ç½¡ÖTikTok Shop¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¼°»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¡ÖTikTok Shop Partner¡ÊTSP¡Ë¡×¢¨¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖTikTok Shop¡×¤Ï¡¢TikTok¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤äLIVEÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¹ØÆþ¡¦·èºÑ¤Þ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëEC¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ë¤è¤ê¡¢EC»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓD2C¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢TikTok Shop¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÎÊñ³çÅª¤Ê»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨TikTok Shop¤ÎÅ¹ÊÞ±¿±Ä¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦¹¹ð±¿ÍÑ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ä»ö¶È¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡Ç½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿´ë¶È
¢¡¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓD2C¡Ù¤Î³µÍ×
ºòº£¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬°ìÁØ¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âTikTok¤Ï¡¢Æ°²è¤òÄÌ¤¸¤¿¶öÈ¯Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¹ØÇã¤Þ¤Ç¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÅý¹ç·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓD2C¡Ù ¤Ï¡ÖEC¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÇº¤ß¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡×Áí¹ç»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢EC±¿±Ä¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç¥Áー¥à¤¬¡¢´ë²è¡¦À©ºî¡¦½¸µÒ¡¦CRM¡¦ÊªÎ®¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎTikTok Shop¸ø¼°¥Ñー¥È¥ÊーÇ§Äê¤òµ¡¤Ë¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓD2C¡Ù¤ÏTikTok Shop¤ò³èÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Î»Ù±ç¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÅ¹½àÈ÷¤«¤é±¿ÍÑ²þÁ±¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÈ¼Áö¤·¡¢¿·¤·¤¤ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¤·¤ÆTikTok Shop¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Êñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓD2C¡Ù¤Ë¤è¤ëTikTok Shop»Ù±ç¤ÎÆÃÄ§
¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓD2C¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡Ökurasso¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿TikTok Shop±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦
2019Ç¯¤è¤êÀ¸³è»¨²ß¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡Økurasso¡Ê¥¯¥é¥Ã¥½¡Ë¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¤«¤é6Ç¯ÌÜ¤ÇSNS¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô90Ëü¿ÍÄ¶¤òÃ£À®¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½ºß¡¢TikTok Shop¤Ø¤Î½ÐÅ¹¡¦±¿ÍÑ¤â¼«¼Ò¤Ç¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃßÀÑ¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥·¥ç¥Ã¥×À©ºî¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î»Ù±ç
EC¥µ¥¤¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¡¢ÊªÎ®¹½ÃÛ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼õÈ¯Ãí´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢EC»ö¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¡£ÀìÌç¥Áー¥à¤¬Ï¢·È¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡Ê½¸µÒ¡¦ÈÎÇä¡Ë¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡¦ÊªÎ®¡Ë¤Þ¤ÇÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¤¹¤ë¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- ¥·¥ç¥Ã¥×À©ºî: ½ÐÅ¹¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¡¢¾¦ÉÊÅÐÏ¿¡¢¾¦ÉÊ»£±Æ¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²èÀ©ºî
- ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç: ¥·¥ç¥Ã¥×±¿±Ä¡¦ÀïÎ¬Î©°Æ¡¢TikTok±¿ÍÑÂå¹Ô¡¢¹¹ð±¿ÍÑÂå¹Ô¡¢LIVEÇÛ¿®»Ù±ç
- ÊªÎ®»Ù±ç: ÊªÎ®¹½ÃÛ¥µ¥Ýー¥È¡¢ÊªÎ®Í×·ïÄêµÁ¡¢ÊªÎ®¥Õ¥íー¡¦MAPºîÀ®¡¢ÊªÎ®²þÁ±¥µ¥Ýー¥È
- DX»Ù±ç: OMS¡¿WMSÆ³Æþ»Ù±ç¡¢OMOÂÐ±þ»Ù±ç¡¢¼õÈ¯Ãí´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¢BIÆ³Æþ¡¢¶ÈÌ³²þÁ± ¤Ê¤É
¢£¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓD2C¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓD2C¡Ù ¤Ï¡¢¡ÖEC¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÇº¤ß¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡×Áí¹ç»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼«¼ÒEC±¿±Ä¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç¥Áー¥à¤¬¡¢´ë²è¡¦À©ºî¡¦½¸µÒ¡¦CRM¡¦ÊªÎ®¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä»ö¶È¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ºÇÅ¬¤ÊÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô¡¦²þÁ±¤Þ¤Ç¤ò¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓD2C¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://d2c.mynavi.jp