¡ÖµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¡ÖAI-AR´ã¶À¡×»Ô¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢²°Ù¹©ºî¼¼¹çÆ±²ñ¼Ò Founder&CEO ²ËÜ ¿¿Ìé»á¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò2025Ç¯10·î10Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ!!
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¡ÚSSK¥»¥ß¥Êー¡Û¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡ÚAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ß¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¤Î¾×·â¡Û
µÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¡ÖAI-AR´ã¶À¡×»Ô¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ
～¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎÆ°¸þ¤È»Ô¾ìÅ¸Ë¾¤«¤éÆ³¤¯¼¡¤ÎÀïÎ¬～
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
[¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25426
[¹Ö¡¡»Õ]
²°Ù¹©ºî¼¼¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡Founder&CEO¡¡²ËÜ¡¡¿¿Ìé¡¡»á
[Æü¡¡»þ]
£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±£°Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¸á¸å£²»þ～£µ»þ
[¼õ¹ÖÊýË¡]
¢£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿® (Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー)
¢£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê£²½µ´Ö¡¢ ²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë
[½ÅÅÀ¹ÖµÁÆâÍÆ]
AR¡¦¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢AR¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAIµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖAI´ã¶À¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï½¾Íè¤ÎAR´ã¶À¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¡ÖAI-AR´ã¶À¡×¤¬¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¼«Í³¶ÊÌÌ¥ì¥ó¥º¤ä¥Ðー¥É¥Ð¥¹¸÷³ØÊý¼°¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥íOLED¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¡¢¤Þ¤¿¥¦¥§ー¥Ö¥¬¥¤¥ÉÊý¼°¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥íLED¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¤¬¡¢ARÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÄê¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾®·¿²½¤È¹âÀÇ½²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤µ»½Ñ¤ÈSiC¤Ê¤É¤Î¹âµ¡Ç½ºàÎÁ¤Ë¤è¤ë¥¦¥§ー¥Ö¥¬¥¤¥ÉÊý¼°¤ÎÍ»¹ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸÷³Ø¸úÎ¨¤ä²èÁü¤ÎºÆ¸½À¤Î¸þ¾å¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤¬¤½¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎAR¡¦¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹´ØÏ¢´ë¶È¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤äµ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤ÎÍ»¹ç¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìÆ°¸þ¤Èµ»½ÑÄ¬Î®
¡¡¡¦»Ô¾ìÇØ·Ê
¡¡¡¦¶È³¦¹½Â¤¡¦»º¶È¥Á¥§ー¥ó
¡¡¡¦SiC¥¦¥§ー¥Ö¥¬¥¤¥É
¡¡¡¦AI Agent¤È¤ÎÍ»¹ç
¡¡¡¡-AI¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤È¥°¥é¥¹UI¤ÎÊÑ²½-
¡¡¡¦AIµ¬À©´Ä¶
£²¡¥Ãæ³Ëµ»½Ñ¤È²ÝÂê¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É
¡¡¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤µ»½Ñ
¡¡¡¦¸÷³ØÊý¼°
¡¡¡¦¥¦¥§ー¥Ö¥¬¥¤¥É
¡¡¡¦AIÊäÀµµ»½Ñ
¡¡¡¦Âçµ¬ÌÏ¾¦¶È²½¤È²ÝÂê
£³¡¥¼çÍ×´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¤È¶¥Áè¾õ¶·
¡¡¡¦Apple
¡¡¡¦Goolton¡¡
¡¡¡¦Meizu
¡¡¡¦Meta
¡¡¡¦Rokid
¡¡¡¦Samsung Electronic
¡¡¡¦TCL
¡¡¡¦Vuzix
¡¡¡¦Xiaomi
¡¡¡¦Xreal
¡¡¡¦Cellid
¡¡¡¦QD¥ìー¥¶
¡¡¡¦NTT¥³¥Î¥¥åーÅù
£´¡¥»Ô¾ìÍ½Â¬¤È·ÐºÑÀ¤ÎÉ¾²Á
¡¡¡¦»Ô¾ìµ¬ÌÏÍ½Â¬¤È·ÐºÑÀ
¡¡¡¦¶¥Áè´Ä¶
£µ¡¥¤Þ¤È¤á
¡¡¡¦AI´ã¶À¤«AI-AR´ã¶À¤«
¡¡¡¦º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤ÈÅ¸Ë¾
£¶¡¥¼Áµ¿±þÅú
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶£²-£¶-£² ¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹À¾¿·¶¶¥Ó¥ë£´£Æ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
¡Ú¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê(SSK)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê(SSK)¤Ï¡¢1996Ç¯12·î6Æü¤ËÀßÎ©¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè28Ç¯°Ê¾å Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥Êー¤òÇ¯´ÖÌó500²ó´ë²è³«ºÅ¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
SSK¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶²¼¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¾ðÊó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¾ðÊóÅù¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÄó¶¡¤·¡¢»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Êー»ö¶È¤ò¼´¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ß¥Êー´ë²è±¿±ÄÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡¦¹Ö»ÕÇÉ¸¯¡¢BtoB¹¹ð¡¦¼õÂ÷Ä´ºº¡¦»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥ÈÈÎÇä¡¦¥»¥ß¥Êー¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÈÎÇäÅù¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¡¦³ÈÂç¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
SSK¤Ï¾ï¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£