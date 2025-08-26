¡ÖµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¡ÖAI-AR´ã¶À¡×»Ô¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢²­°Ù¹©ºî¼¼¹çÆ±²ñ¼Ò Founder&CEO ²­ËÜ ¿¿Ìé»á¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò2025Ç¯10·î10Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ!!

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê

¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¡ÚSSK¥»¥ß¥Êー¡Û¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡


¡ÚAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ß¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¤Î¾×·â¡Û


µÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¡ÖAI-AR´ã¶À¡×»Ô¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ


～¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎÆ°¸þ¤È»Ô¾ìÅ¸Ë¾¤«¤éÆ³¤¯¼¡¤ÎÀïÎ¬～


¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡



[¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25426



[¹Ö¡¡»Õ]


²­°Ù¹©ºî¼¼¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡Founder&CEO¡¡²­ËÜ¡¡¿¿Ìé¡¡»á



[Æü¡¡»þ]


£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±£°Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¸á¸å£²»þ～£µ»þ



[¼õ¹ÖÊýË¡]


¢£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿® (Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー)


¢£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê£²½µ´Ö¡¢ ²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë



[½ÅÅÀ¹ÖµÁÆâÍÆ]


AR¡¦¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢AR¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAIµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖAI´ã¶À¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤¬Âç¤­¤¯¸þ¾å¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï½¾Íè¤ÎAR´ã¶À¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¡ÖAI-AR´ã¶À¡×¤¬¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¸½ºß¤Ï¡¢¼«Í³¶ÊÌÌ¥ì¥ó¥º¤ä¥Ðー¥É¥Ð¥¹¸÷³ØÊý¼°¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥íOLED¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¡¢¤Þ¤¿¥¦¥§ー¥Ö¥¬¥¤¥ÉÊý¼°¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥íLED¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¤¬¡¢ARÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÄê¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾®·¿²½¤È¹âÀ­Ç½²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤µ»½Ñ¤ÈSiC¤Ê¤É¤Î¹âµ¡Ç½ºàÎÁ¤Ë¤è¤ë¥¦¥§ー¥Ö¥¬¥¤¥ÉÊý¼°¤ÎÍ»¹ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸÷³Ø¸úÎ¨¤ä²èÁü¤ÎºÆ¸½À­¤Î¸þ¾å¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤¬¤½¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£


ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎAR¡¦¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹´ØÏ¢´ë¶È¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤äµ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤ÎÍ»¹ç¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



£±¡¥¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìÆ°¸þ¤Èµ»½ÑÄ¬Î®


¡¡¡¦»Ô¾ìÇØ·Ê


¡¡¡¦¶È³¦¹½Â¤¡¦»º¶È¥Á¥§ー¥ó


¡¡¡¦SiC¥¦¥§ー¥Ö¥¬¥¤¥É


¡¡¡¦AI Agent¤È¤ÎÍ»¹ç


¡¡¡¡-AI¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤È¥°¥é¥¹UI¤ÎÊÑ²½-


¡¡¡¦AIµ¬À©´Ä¶­



£²¡¥Ãæ³Ëµ»½Ñ¤È²ÝÂê¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É


¡¡¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤µ»½Ñ


¡¡¡¦¸÷³ØÊý¼°


¡¡¡¦¥¦¥§ー¥Ö¥¬¥¤¥É


¡¡¡¦AIÊäÀµµ»½Ñ


¡¡¡¦Âçµ¬ÌÏ¾¦¶È²½¤È²ÝÂê



£³¡¥¼çÍ×´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¤È¶¥Áè¾õ¶·


¡¡¡¦Apple


¡¡¡¦Google


¡¡¡¦Goolton¡¡


¡¡¡¦Meizu


¡¡¡¦Meta


¡¡¡¦Rokid


¡¡¡¦Samsung Electronic


¡¡¡¦TCL


¡¡¡¦Vuzix


¡¡¡¦Xiaomi


¡¡¡¦Xreal


¡¡¡¦Cellid


¡¡¡¦QD¥ìー¥¶


¡¡¡¦NTT¥³¥Î¥­¥åーÅù



£´¡¥»Ô¾ìÍ½Â¬¤È·ÐºÑÀ­¤ÎÉ¾²Á


¡¡¡¦»Ô¾ìµ¬ÌÏÍ½Â¬¤È·ÐºÑÀ­


¡¡¡¦¶¥Áè´Ä¶­



£µ¡¥¤Þ¤È¤á


¡¡¡¦AI´ã¶À¤«AI-AR´ã¶À¤«


¡¡¡¦º£¸å¤ÎÊý¸þÀ­¤ÈÅ¸Ë¾



£¶¡¥¼Áµ¿±þÅú





¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û


¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê


ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶£²-£¶-£² ¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹À¾¿·¶¶¥Ó¥ë£´£Æ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



¡Ú¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê(SSK)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û


¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê(SSK)¤Ï¡¢1996Ç¯12·î6Æü¤ËÀßÎ©¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè28Ç¯°Ê¾å Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥Êー¤òÇ¯´ÖÌó500²ó´ë²è³«ºÅ¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


SSK¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶­²¼¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¾ðÊó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¾ðÊóÅù¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÄó¶¡¤·¡¢»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Êー»ö¶È¤ò¼´¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ß¥Êー´ë²è±¿±ÄÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡¦¹Ö»ÕÇÉ¸¯¡¢BtoB¹­¹ð¡¦¼õÂ÷Ä´ºº¡¦»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥ÈÈÎÇä¡¦¥»¥ß¥Êー¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÈÎÇäÅù¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¡¦³ÈÂç¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


SSK¤Ï¾ï¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£