¡Ú¥¨¥à¥±¥¤¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÛÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ²ð¸î¿¦°÷¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿ÃÉ½¾´ ¾©Îå¾Þ¼õ¾Þ
IX¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©°ËÀª»Ô¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥±¥¤¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©°ËÀª»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿ÎÓ Í¦Æó¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²ð¸î»ö¶È½ê¡Ö¥Ý¥Ôー¥Ø¥ë¥Ñー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¾®Ëó¡×¤Ï¡¢¡ØÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ²ð¸î¿¦°÷¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤êÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃµÚ¤Ó¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿ÃÉ½¾´¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤ÎÉ½¾´Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤ÎÁª¹Í¤Î·ë²Ì¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿ÃÉ½¾´ ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²ð¸î¿¦°÷¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤êÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÉ½¾´¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿ÃÉ½¾´¡×¤È¤Ï
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬ÎáÏÂ4Ç¯12·î¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö²ð¸î¿¦°÷¤ÎÆ¯¤¯´Ä¶²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿¦°÷¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¡¢¿Íºà°éÀ®µÚ¤Ó²ð¸î¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ø¤Î¼èÁÈ¤¬Í¥¤ì¤¿²ð¸î»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎÉ½¾´¤òÄÌ¤¸¤¿¹¥»öÎã¤ÎÉáµÚ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙ¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÔ¶ø²þÁ±¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¼èÁÈ¤¬É½¾´¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥Ôー¥Ø¥ë¥Ñー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¾®Ëó¡×¤Ë¤è¤ë¼èÁÈ¤ÎÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È(1)µÏ¿¶ÈÌ³¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼ËöÆþÎÏ¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½
¡ãÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÝÂê¡ä
¡¦Ë¬Ìä²ð¸î¤Ç»Ù±çµÏ¿¤Ê¤É¤ò»æ¤Î½ñÎà¶ÈÌ³¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ù±ç¡Ê¸½¾ì¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¡Ë°Ê³°¤Ç¤Î»öÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¦°÷ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦½ñÎà¤Ï¼ê½ñ¤¤Î¤¿¤áºî¶È»þ´Ö¤âÂ¿¤¯¤«¤«¤ê¡¢½ñÎà¤ò»öÌ³½ê¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Þ¤Ç´ÉÍý¼Ô¡¦¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÀÕÇ¤¼Ô¤¬¸½¾ì¾ðÊó¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦¹ñÊÝÏ¢¤Ø¤ÎÀÁµá¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤â¡¢»æ¤ÎµÏ¿ÍÑ»æ¤«¤é½¦¤¤¾å¤²PCÃ¼Ëö¤ËºÆÆþÎÏ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¤Î½ÅÊ£¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÆ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î²ÝÂê¡ä
Ë¬Ìä²ð¸î¤ÏÇ¯Îð¤Î¹â¤¤¿¦°÷¤¬Â¿¤¯¡¢IT¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤äÄñ¹³´¶¤â¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃúÇ«¤ÊÁàºîÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤70Âå¤Î¿¦°÷¤â»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã·ë²Ì¡ä
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÃÙ¤ì¤¬¸²Ãø¤Ê¶È³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µÏ¿¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤òÁÀ¤¤¡¢2019Ç¯12·î¤´¤í¤è¤ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ë¤è¤ëÆþÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿·ë²Ì¡¢·î´Ö52»þ´Ö¤â¤ÎµÏ¿»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤¬¤Ç¤¡¢¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¤¿¼èÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(2)°Ü¾è²ð½õ»þ¤Î¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤Ç¤¤ëÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤Î¸½¾ìÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¡¢¿¦°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸ºµÚ¤Ó¹øÄË¤Ë¤è¤ëÎ¥¿¦Äã¸º
¡ãÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÝÂê¡ä
¡¦Ë¬Ìä²ð¸î¤Ï°ì¿Í¤Ç»Ù±ç¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤¿½÷À¿¦°÷¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÃËÀ¤äÂçÊÁ¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¤Î¿ÈÂÎ²ð¸î¤Ç¤Ï¡¢¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦¹øÄË¤òÈ¯¾É¤·¤¿¿¦°÷¤¬¡¢¿ÈÂÎ²ð¸î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¿¦°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎ¥¿¦¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¶È³¦¤Ç¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅö¼Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò´í×ü¤¹¤ë¿¦°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ÈÂÎ²ð¸î¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤ò¤ä¤áÀ¸³è±ç½õÃæ¿´¤Î¥·¥Õ¥ÈÁÈ¤ß¤ò¤¹¤ë¡¢À¸³èÀì½¾¤È¤¤¤¦¸ÛÍÑ·ÀÌó¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡ãÆ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î²ÝÂê¡ä
²ð¸î¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¥ê¥½ー¥¹¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»°½Å¸©¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ë±þÊç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸©³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËÀ®¸ù¡£¡Ö¥ê¥Õ¥Æ¥£¡¦¥Ôー¥ô¥©¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î°Ü¾è²ð½õ¡ÊÌ©Ãå¡¦¹ø¤òÍî¤È¤¹¡¦»ý¤Á¾å¤²¤ë¡Ë¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î²ð½õÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¦°÷¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÍý²ò¡¦¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Ø¤ÎÆ³ÆþÀâÌÀ¤ä»ÈÍÑÊýË¡¤Î»ØÆ³¤Ê¤É¤Ë2-3¥±·îÄøÅÙÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã·ë²Ì¡ä
º£¤Þ¤Ç¤Î°Ü¾è²ð½õ¤ÎÊýË¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤Æ¤³¤Î¸¶Íý¤ò³èÍÑ¤·°Ü¾è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ü¾è¤Ë2Ì¾²ð½õ¡Ê¤â¤¦1Ì¾¤ÏÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤´²ÈÂ²¡Ë¤À¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1Ì¾¤Ç²ð½õ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â¤Ç¤¡¢°Â²Á¤Ç´Ê°×¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿ô½½Ëü±ß¤¹¤ë¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É½¾Íè¤Î°Ü¾èÍÑ¶ñ¤È¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¤âµ¡Ç½Åª¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò´í×ü¤¹¤ë¿¦°÷¤Ë¤ÏÅö³ºÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼«¤éÂåÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÂ¾»ö¶È½ê¤Ë¤âÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿Äó°Æ¤äÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦¤Ç¹øÄËÍ½ËÉ¡¢¹øÄË¤Ë¤è¤ëÎ¥¿¦¤òÄã¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¤ÎÀ¼
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÊ¿ÎÓ¡¢ÁíÌ³Ã´Åö¼Ô¤Î»ØÆ³µÚ¤Ó¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¥Ý¥Ôー¥Ø¥ë¥Ñー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¾®Ëó¤ÎÁ´½¾¶È°÷¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À·ë²Ì¡¢¤¤¤¿¤À¤±¤¿»ö¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÇ¯Îð¤Î¹â¤¤½¾¶È°÷¤¬Â¿¤¯¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼ËöÆ³Æþ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤ÎµÏ¿ÆþÎÏ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤ÎÆ³Æþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íµñÀäÈ¿±þ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤·ÀâÌÀ²ñ¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢»öÌ³ºî¶È¤ÎÃ»½Ì¿ôÃÍ²½¤Î¶¦Í¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡¦¥¹¥Þ¥ÛÃ¼Ëö¤«¤é¤ÎÆþÎÏ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºîÀ®¡¦ÇÛÉÛ¡¢ÆþÎÏ»î¸³´ü´Ö¤È¤·¤ÆÈ¾Ç¯Àß¤±¤¿¤Û¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ê¥Õ¥Æ¥£¡¦¥Ôー¥ô¥©¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î°Ü¾è²ð½õ¸¦½¤Åù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡Ö»ä¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡ªÊ¬¤«¤é¤ó¤À¤éÀäÂÐÊ¹¤¯¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ç¡¢µñÀäÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ö¤Ï¡¢²¿¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤ë(ÊÑ³×)¤¹¤ëºÝ¤ÏºÇ½é¤«¤é¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ð¸îÎ¥¿¦¤ò¾¯¤·¤Ç¤âËÉ¤®Æ¯¤¤ä¤¹¤¯Æ¯¤¤¿¤¤¿¦¾ì¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¸å¤â¤è¤ê°ìÁØ½¾¶È°÷°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¡ÊÆ³ÆþÅö»þ¤ÎÃ´Åö´ÉÍý¼Ô¡§´Ö°æ Î¼»Ò¡Ë
º£¤Þ¤Ç»æÇÞÂÎ¤ÎµÏ¿Åù¤òIT¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³ÎÌÃ»½Ì¤¬¤Ç¤¤¿»ö¤ÏÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´·¤ì¤Ê¤¤Êý¤Î¤´¿ÔÎÏ¤â¤¢¤êµÏ¿Åù¤Î»æÇÞÂÎ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢SDGs¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸½ºß¤ÎÃ´Åö´ÉÍý¼Ô¡§Ç¸¸ý ÍÈþ²Ã¡Ë
