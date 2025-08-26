¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡É¤¬¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½éÅÐ¾ì¡ª¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤«¤Þ¤Ü¤³¡×9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÈ¯Çä
¡¡µªÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¤«¤Þ¤Ü¤³¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤«¤Þ¤Ü¤³¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ÅÙ¤Î¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤«¤Þ¤Ü¤³¤ÏºòÇ¯¤«¤éÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡É¤¬½éÅÐ¾ì¡£¡È¤È¤ó¤«¤Ä¡É¤È¶¦¤Ë¿©Âî¤ä¤ªÊÛÅö¤ò¤«¤ï¤¤¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¢£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¡È¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¢£¤«¤Þ¤Ü¤³½éÅÐ¾ì¤Î¡È¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡É¤È¡¢¡È¤È¤ó¤«¤Ä¡É¤Î¥»¥Ã¥È
¢£¸¶ºàÎÁ¤ËÍñ¡¦¾®ÇþÉÔ»ÈÍÑ
¢£¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó£ÄÆþ¤ê
¢£¤ªÊÛÅö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥Ë¥åー¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤â¡ª»È¤¤¤ä¤¹¤¤¸ÄÊñÁõ¥¿¥¤¥×
https://digitalpr.jp/table_img/2636/116445/116445_web_1.png
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒµªÊ¸¿©ÉÊ¡¡¹Êó¼¼¡ÊÊóÆ»¡¦¥á¥Ç¥£¥¢ÀìÍÑ¡Ë
TEL¡§03-6847-1605¡¡ E-mail¡§koho_tokyo1@kibun.co.jp
¡¡º£ÅÙ¤Î¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤«¤Þ¤Ü¤³¤ÏºòÇ¯¤«¤éÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡É¤¬½éÅÐ¾ì¡£¡È¤È¤ó¤«¤Ä¡É¤È¶¦¤Ë¿©Âî¤ä¤ªÊÛÅö¤ò¤«¤ï¤¤¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¢£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¡È¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¢£¤«¤Þ¤Ü¤³½éÅÐ¾ì¤Î¡È¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡É¤È¡¢¡È¤È¤ó¤«¤Ä¡É¤Î¥»¥Ã¥È
¢£¸¶ºàÎÁ¤ËÍñ¡¦¾®ÇþÉÔ»ÈÍÑ
¢£¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó£ÄÆþ¤ê
¢£¤ªÊÛÅö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥Ë¥åー¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤â¡ª»È¤¤¤ä¤¹¤¤¸ÄÊñÁõ¥¿¥¤¥×
https://digitalpr.jp/table_img/2636/116445/116445_web_1.png
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒµªÊ¸¿©ÉÊ¡¡¹Êó¼¼¡ÊÊóÆ»¡¦¥á¥Ç¥£¥¢ÀìÍÑ¡Ë
TEL¡§03-6847-1605¡¡ E-mail¡§koho_tokyo1@kibun.co.jp