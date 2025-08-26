ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢ÅÅÄÌÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿¤«¤é¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤òÃµº÷¤·¡¢¹¹ð¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÄó°Æ¤¹¤ëÀ¸À®AI¥Äー¥ë¤ò³«È¯
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÂíËÜ ¹±¡¡°Ê²¼¡¢ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§º´Ìî ·æ¡¡°Ê²¼¡¢ÅÅÄÌ¡Ë¤È¡¢ÅÅÄÌÆÈ¼«¤ÎÀ¸³è¼Ô°Õ¼±Ä´ºº¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤òÃµº÷¤·¡¢¹¹ð¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÄó°Æ¤¹¤ëÀ¸À®AI¥Äー¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥Äー¥ë¡Ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¤è¤êÎ¾¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹ñÆâÅÅÄÌ¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤Ç±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥Äー¥ë¤Ï¡¢´û¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëAI¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¡ÖAICO2¡Ê¥¢¥¤¥³ ¥Äー¡Ë¢¨1¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹ð¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È³«È¯¤«¤é³Æ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¿´¤Ë¶Á¤¯¥³¥Ôー¡×À¸À®¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅÄÌÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿´ðÈ×¡ÖCOSMOS DATA¡Ê¥³¥¹¥â¥¹ ¥Çー¥¿¡Ë¢¨2¡×Æâ¤ÎÀ¸³è¼Ô¥Ñ¥Í¥ë¥Çー¥¿¤ËºÎÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë137¤Î¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¦·×4915ÌÃÊÁ¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ØÆþ¡¦»ÈÍÑ°Õ¸þ¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ç¤°Õ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÃµº÷¤ò¿×Â®¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁªÄê¤µ¤ì¤¿¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤¿¹¹ð¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÊ£¿ô°Æ½ÐÎÏ¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÄÌ¤ÎÀïÎ¬¥×¥é¥ó¥Êー¤¬µ½Ò¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÎã¤ò»öÁ°³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¡¢½ÏÎý¥×¥é¥ó¥Êー¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏºî¶È¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¸¡Æ¤¡¦µ½Ò¤Ë¿ô»þ´Ö¤Îºî¶È»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ôÊ¬¤ÇÊ£¿ô¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¥³¥ó¥»¥×¥È°Æ¤ò½ÐÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅÅÄÌ¤ÎÀïÎ¬¥×¥é¥ó¥Êー¤¬ÃÎ¸«¤ä´¶À¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¥³¥ó¥»¥×¥È°Æ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï½éÂå¡ÖAICO¡×¤Î³«È¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2015Ç¯¤«¤é¹¹ðÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¹ðÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹¹ð¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤òÀ¸À®¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÀßÄê¤È¤½¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬¾¦ÉÊ¤Ë´¶¤¸¤ëÌ¥ÎÏ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¹ð¸ú²Ì¤Î¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¥Äー¥ë¤ò¤È¤â¤Ë¹â¤á¹ç¤¦ÎÉ¤¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¹¹ðÀ©ºî¤ò»Ù±ç¤·¡¢¸ÜµÒ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Äー¥ëÊ¬ÀÏ²èÌÌ
¹ñÆâÅÅÄÌ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¤ÎÃÎ¡Ê=Intelligence¡Ë¡É¤È¡ÈAI¤ÎÃÎ¡É¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤ä¼Ò²ñ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯ÆÈ¼«¤ÎAIÀïÎ¬¡ÖAI For Growth¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁí¹ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢À¤³¦¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢À¸³è¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÅý¹çÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑ¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Î¡ÖÊÑ³×¤ÈÀ®Ä¹¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£