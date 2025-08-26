¤¢¤ÎÌ¾½Æ¤òÊÑ¸¸¼«ºß¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¡ª¼«Í³ÅÙËþºÜ¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉM4ÍÑ 2way¥Ô¥«¥Æ¥£¥Ëー¥ê¥¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ùー¥¹¡×2025Ç¯9·î¾å½ÜÅÐ¾ì¡ª¼«Í³¤Ë¡¢»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢M4¥é¥¤¥Õ¥ë¤òÁà¤ì¡£
¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤ÊM4¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ùー¥¹
¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó°¦¹¥¼ÔÉ¬¸«¡ª¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉM4ÍÑ 2way¥Ô¥«¥Æ¥£¥Ëー¥ê¥¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ùー¥¹¡×¤Ç¡¢¼«Í³¼«ºß¤ËM4¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤òÁõÃå¤Ç¤¡¢¥µ¥Ð¥²ー¤Ç¤ÎÀïÎÏ¶¯²½´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§9·î¾å½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉM4ÍÑ 2way¥Ô¥«¥Æ¥£¥Ëー¥ê¥¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ùー¥¹
²Á³Ê¡§4,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¼«Ê¬¤À¤±¤ÎM4¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤í¡ª
¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤ä¥µ¥Ð¥²ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁõÈ÷¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÏÀï½Ñ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉM4ÍÑ 2way¥Ô¥«¥Æ¥£¥Ëー¥ê¥¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ùー¥¹¡×¤Ï¡¢M4ÅÅÆ°¥¬¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´°Á´¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÎÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥«¥Æ¥£¥Ëー¥ìー¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Àß·×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿µ¡Ç½À¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊØÍø¤µ¤òÂÎ¸³
¿·¤¿¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Ô¥«¥Æ¥£¥Ëー¥ìー¥ë¤ÎÃæ±û¤Ë¤ÏÇÛÀþ¤òÄÌ¤¹·ê¤¬¤¢¤ê¡¢¸åÊýÇÛÀþ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¤¥ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ùー¥¹¡ÊÊÌÇä¡Ë¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ñ¥¤¥×Æâ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á°ÊýÇÛÀþ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÁõÃå¤Ç¤¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÁàºî´¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉM4ÅÅÆ°¥¬¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢¥²ー¥à¤Ç¤ÎÆ°¤¤ä¤¹¤µ¡¢ÁàºîÀ¤âÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡ª
LayLaxÀ½¥Õ¥©ー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥ì¥¤¥ë¥¹¥È¥Ã¥¯ NEO¡ÊÊÌÇä¡Ë¤â¼èÉÕ²ÄÇ½¡ª»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð½Æ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡£»ÈÍÑ´¶¤ä¹½¤¨¤ä¤¹¤µ¤â³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¡£¤µ¤é¤Ë¡¢QD¥¹¥ê¥ó¥°¥¹¥¤¥Ù¥ëÍÑ¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥ê¥ó¥°¥ïー¥¯¤¬¼Â¸½¤·¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÀï½ÑÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥©ー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥ì¥¤¥ë¥¹¥È¥Ã¥¯ NEO¡Û
¶â³Û¡§8,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï¥³¥Á¥é¡§https://laylax.com/products/laylax-121
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥µ¥Ð¥²ー¥é¥¤¥Õ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¿·¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥Ä
¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉM4ÍÑ 2way¥Ô¥«¥Æ¥£¥Ëー¥ê¥¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ùー¥¹¡×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢Ã±¤Ê¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÁàºîÀ¤ä¹½¤¨¤ä¤¹¤µ¡¢¥¹¥ê¥ó¥°¥ïー¥¯¤Î¼«Í³ÅÙ¤Þ¤Ç¸þ¾å¡£ÇÛÀþ¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼ýÇ¼¤ÎÇº¤ß¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢¥²ー¥àÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½ÖÈ¯Åª¤ÊÆ°¤¤ä¼Í·â¤ÎÀºÅÙ¤â¸þ¾å¤·¡¢¥µ¥Ð¥²ー¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎM4¥é¥¤¥Õ¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬ÀìÍÑ¤ÎÀïÆ®ÁõÈ÷¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¾¡Íø¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó¤äÈ¯Çä»þ´ü¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÊLayLax¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://laylax.com/products/4570189747837¡Ë
²Á³Ê:
4,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¢¨À½Â¤¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÇäÍ½ÄêÆü¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¤¥é¥¯¥¹¤È¤Ï¡©
¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²ー¥à¥°¥Ã¥º¡¢¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥Ä¤Ê¤É¤Î´ë²èÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥é¥¯¥¹¤ÏÁ´À¤³¦¤Î¥¨¥¢¥¬¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼Airsoft Players Choice Award¤Ë¤Æ¥Ñー¥Ä¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ½é¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¨¥¢¥¬¥óÀìÌçÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢£¼çÍ×¼è°·¥Ö¥é¥ó¥É
¡¦SIG SAUER
¡¦KRYTAC
¡¦KRISS USA
¡¦MECHANIX WERE
¡¦LANCER TACTICAL
¡¦MAGPUL
¡¦MIDWEST INDUSTRIES
¡¦HKarmy
¡¦SELL MARK
¢£Í¸Â²ñ¼Ò¥é¥¤¥é¥¯¥¹¡¡
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©577-0022
ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¹ÓËÜ¿·Ä®2-36
ÂåÉ½¼Ô¡§°Â°æ µÁ°ìÏº
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
Ã´Åö¡§¥á¥Ç¥£¥¢ÀïÎ¬»ö¶ÈÉô ¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó²Ý ¼ã¾¾
TEL¡§ 06-6785-0880
E-mail¡§wakamatsu@laylax.com
LayLax¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È URL https://www.laylax.com/
LayLax¸ø¼°Twitter https://twitter.com/laylax_official
LayLax¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë https://www.youtube.com/c/LayLaxOfficial
LayLax¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È https://page.line.me/ewm6042q