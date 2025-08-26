Åìµþ¥¿¥ïー¤ÎÏ¼¤«¤é¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ò¶¦ÁÏ·¼È¯ Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉÀ¼¤«¤±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»öÌ³¶É¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¡¢Åìµþ¥¿¥ïー¤ÈÏ¢·È
´±Ì±°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉÀ¼¤«¤±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»öÌ³¶É(°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢»öÌ³¶ÉÄ¹/¼Ò²ñµ¯¶È²È¡§»³²¼ÂÀÏº)¤È°ËÆ£Ãé¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò(°Ê²¼ifs)(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶ðÃ«Î´ÌÀ)¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ïー¥¯¥¦¥¨¥¢¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ÎÉþ¾þ»¨²ß¡¢¿²Áõ¿²¶ñ¤Ê¤É¤ò¶¨ÎÏ¥áー¥«ー¤È³«È¯¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¦¾ì¤ä¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëÇ®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Åìµþ¥¿¥ïー¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÅìµþ¥¿¥ïー¡¡¥Ï¥¤¥Üー¥ë¥¬ー¥Ç¥ó2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉÀ¼¤«¤±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ê¡¢ifs¡¢¥µ¥ó¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKYO TOWER¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î¶¯²½³èÆ°¤ò¶¦ÁÏ·¿¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¸½ºßÅìµþ¥¿¥ïー¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÅìµþ¥¿¥ïー ¥Ï¥¤¥Üー¥ë¥¬ー¥Ç¥ó2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²°³°¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î¶¯²½¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ë¤µÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎÍè¾ìµÒ¤ØÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°ËÆ£Ãé¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¥áー¥«ー¤ÈÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤·¤¿
-10¡îÎäµÑ¡¡½ë¤µÂÐºöT¥·¥ã¥Ä=¡Ö¤Ò¤ÈÎÃ¤ßT¥·¥ã¥Ä¡×¤ò¥µ¥ó¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Åìµþ¥¿¥ïー¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¥¿¥ïー ¥Ï¥¤¥Üー¥ë¥¬ー¥Ç¥ó2025¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥¿¥ïー¤Î¿¿²¼¤È¤¤¤¦¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉÀ¼¤«¤±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ê°ûÎÁ¥áー¥«ー¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤ÆÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃåÍÑ¤·²°³°¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î·ò¹¯Èï³²¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤È·¼È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡Û
ÆâÍÆ¡§
¶¨ÎÏ¥áー¥«ー¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿-10¡îÎäµÑ¡¡½ë¤µÂÐºöT¥·¥ã¥Ä¡Ö¤Ò¤ÈÎÃ¤ßT¥·¥ã¥Ä¡×¤ò¡¢
¡ÖÅìµþ¥¿¥ïー ¥Ï¥¤¥Üー¥ë¥¬ー¥Ç¥ó2025¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¡£²°³°¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤È¡¢Íè¾ì¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ·¼È¯¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ò¤ÈÎÃ¤ßT¥·¥ã¥Ä¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤âÀ¸ÃÏ¤¬ÁÇÁá¤¯µÛ¼ý¤·¡¢Áá¤¯´¥Áç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ©¤Ø¤Î¤Ù¤È¤Ä¤´¶¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿È©¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬¿¨¤ì¤¿»þ¤ËÎä¤¿¤¯´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´À¤ò¤«¤¤¤¿¸å¤ËÀ¸ÃÏ¤¬´¥Áç¤¹¤ëºÝ¤Îµ¤²½Ç®¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÎäµÑµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ò¤ÈÎÃ¤ßT¥·¥ã¥ÄÄó¶¡³«»ÏÆü¡§2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦¤Ò¤ÈÎÃ¤ßT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´¶¤¬¤¹¤°¤Ë¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¦ÁÏ´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥µ¥ó¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÄºÅ¹¥Ï¥¤¥Üー¥ë¥¬ー¥Ç¥ó / ±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¶ーËÒ¾ì¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒTOKYO TOWER¡Ê¾ì½êÄó¶¡¡¦¶¨ÎÏ¡Ë
°ËÆ£Ãé¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤Ò¤ÈÎÃ¤ßT¥·¥ã¥ÄÄó¶¡¡Ë
¡Ú¼çºÅ¡¦´ë²è¡Û
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉÀ¼¤«¤±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»öÌ³¶É¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
¢£¡ÖÅìµþ¥¿¥ïー ¥Ï¥¤¥Üー¥ë¥¬ー¥Ç¥ó2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¥¿¥ïー¤ÎÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¤¬Äê¤á¤ë¸·¤·¤¤ÉÊ¼Á´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¡ÖÄºÅ¹¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡×¤ä¡¢ÁêÀÈ´·²¤Î¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤á¤ë²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡Ú·¼È¯¼Â»Ü¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à4-2-8¡¡Åìµþ¥¿¥ïー
¡Ê1³¬ ÀµÌÌ¸¼´ØÁ°¡Ë
TOKYO TOWER HIGHBALL GARDEN ¡ÉCHO-TEN¡É
´ü´Ö¡§ 2025Ç¯3·î18Æü(²Ð)～9·î28Æü(Æü)
¡ÊÅìµþ¥¿¥ïー ¥Õ¥Ã¥È¥¿¥¦¥ó²°¾å¡Ë
TOKYO TOWER HIGHBALL GARDEN "ROOFTOP"
´ü´Ö¡§ 2025Ç¯3·î20Æü(ÌÚ)～10·î13Æü(·î)
¡ÚÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉÀ¼¤«¤±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉÀ¼¤«¤±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä´±¸øÄ£¡¢´ë¶È¡¢Ì±´ÖÃÄÂÎ¤¬´±Ì±°ìÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£2011Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¡¢º£Ç¯¤Ç15Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢°å»Õ¤äÂç³Ø¶µ¼ø¤Ê¤É¤ÎÍ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»¿Æ±²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë·¼È¯³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¼¤«¤±¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç®Ãæ¾É¤ÏËÉ¤²¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë»àË´¼Ô¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³èÆ°Ï¢·È¼ÂÀÓ¿ô¡§1,410¼«¼£ÂÎ¡¢5,877¤ò±Û¤¨¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤äÌ±´ÖÃÄÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¹¹¤Ë¤Ï2Ëü4,910¿Í¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÈÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ÎÀ¼¤«¤±¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£(2025Ç¯7·î29Æü¸½ºß)
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.hitosuzumi.jp/
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
°ËÆ£Ãé¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö¡§ÃæÌî/¾®ÂÀÅáinfo.corp[¥¢¥Ã¥È¥Þー¥¯]ifs.co.jp
([¥¢¥Ã¥È¥Þー¥¯]¤ò@¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥áー¥ë¤ò¤´Á÷¿®¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉÀ¼¤«¤±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ë²è±¿±Ä»öÌ³¶É:°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó
Ã´Åö¡§Ê¿Ìî/»³²¼¡¡info[¥¢¥Ã¥È¥Þー¥¯]hitosuzumi.jp
([¥¢¥Ã¥È¥Þー¥¯]¤ò@¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥áー¥ë¤ò¤´Á÷¿®¤¯¤À¤µ¤¤¡£)