Î®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤¬¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤òÆ³Æþ¡ª¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×¤â ³èÍÑ¤·¤ÆÊªÎ®¶È³¦¤ÎºÎÍÑ¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á²ò¾Ã¤È´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÂÎ¸³Æþ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ËÜÀ»»Ê¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤ÇÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ëÎ®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëºÎÍÑÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ëºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Î®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¿Íºà¡×¤Î³ÍÆÀ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ýÆ³ÆþÇØ·Ê¡§ÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÊªÎ®¶È³¦¤ÎºÎÍÑ²ÝÂê
¡¡¶áÇ¯¡¢IT¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ëEC¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÎ®¤Î½ÅÍ×À¤¬²þ¤á¤ÆÁ´¹ñÌ±¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤òÃ´¤¦À¸¶¨¤Î¸Ä¿ÍÂðÇÛ¤«¤é²½¾ÑÉÊ¡¦ÄÌÈÎÊªÎ®¡¢ÁÒ¸Ë´ÉÍý¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¿Í¡¹¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÎ®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹À¤È¤È¤â¤Ë¿Íºà³ÎÊÝ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤ÎÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢µá¿ÍÉ¼¤È¤¤¤¦¥Æ¥¥¹¥È¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»Å»öÆâÍÆ¤ä¿¦¾ì´Ä¶¡¢¼ÒÉ÷¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Å¾¿¦¼Ô¤È´ë¶ÈÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ÏÆÃ¤Ë¡¢Î®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸Ä¿ÍÂðÇÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤ÎÇÛÁ÷¤Ë¤ª¤±¤ë¥Áー¥à¥ïー¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¿×Â®¤ÊÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶ÈÌ³¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¡ÖÂÎÎÏÅª¤ËÂçÊÑ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã ¤ä¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤Î´¶¼Õ¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Ø¤Î¼ê¸ü¤¤¶µ°é´ü´Ö¡¢¼Ò°÷Æ±»Î¤Î½õ¤±¹ç¤¤¡¢¸ÇÄêµÙ¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÌ¥ÎÏ ¤òÅÁ¤¨¤¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Íºà¤ÎÄêÃå¤È³èÌö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¾å¤ÇÂç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
¡ý¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤¬²ò·è¤¹¤ë¡¢Î®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤ÎºÎÍÑÀïÎ¬
¡¡Î®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢À¸¶¨¤Î¸Ä¿ÍÂðÇÛ¤«¤é²½¾ÑÉÊÄÌÈÎÊªÎ®¡¢ÁÒ¸Ë´ÉÍý¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¿Í¡¹¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç´¶Æ°¤È´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤éÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ëÊªÎ®¥Ñー¥È¥Êー¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ Âç¼êÊªÎ®²ñ¼Ò¥í¥¸¥¹¥Æ¥£ー¥É¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë»ö¶È¤Î°ÂÄêÀ
¡¦ À¸¶¨ÊªÎ®¤Ç¥·¥§¥¢No.1¤ò¸Ø¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤òÃ´¤¦»ö¶È°ÂÄêÀ
¡¦ ¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¸Ä¿ÍÂðÇÛ»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹À
¤³¤ì¤é¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¤ä´ë¶ÈÍýÇ°¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤â³èÌö¤Ç¤¤ë½¼¼Â¤·¤¿¶µ°é´ü´Ö¤È¸¦½¤À©ÅÙ¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ò½Å»ë¤·½õ¤±¹ç¤¦´ë¶ÈÊ¸²½¤ò¡¢½¾Íè¤ÎÊ¸»ú¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²óÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¸³Æþ¼Ò¥â¥Ç¥ë¡×¤¬¼ÂºÝ¤ËÎ®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆ¯¤¯ÍÍ»Ò¤ËÌ©Ãå¤·¡¢½êÄ¹¤ä¥É¥é¥¤¥Ðー¡Ê¼Ò°÷¡Ë¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¤òÆ°²è¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Î®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤¬»ý¤Ä¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç´¶Æ°¤È´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤ë¡×´ë¶ÈÊ¸²½¤ä¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë2¥ö·î´Ö¤Î¶µ°é´ü´Ö¤ÈÀìÌç¶µ½¬½ê¤Ç¤Î¸¦½¤À©ÅÙ¡¢Æ±Î½´Ö¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬»ë³ÐÅª¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢µá¿¦¼Ô¤ÏÆþ¼Ò¸å¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤òÆ°²è¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤ËÆÃÍ¤Î¡Ö»Å»öÆâÍÆ¤¬¥¤¥áー¥¸¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÖÂÎÎÏÅª¤ËÂçÊÑ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤è¤ê°ÕÍß¤ÈÅ¬À¤Î¹â¤¤¿Íºà¤Î±þÊç¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊªÎ®¶È³¦Á´ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ºÎÍÑÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦ÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¤Î°ìÎã
Amazon JapanÍÍ¡¢¥È¥è¥¿¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥ÉÍÍ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÍÍ¡¢Nicole BMWÍÍ¡¢LUSH JAPANÍÍ¡¢¾®¾¾À½ºî½êÍÍ¡¢SmartHRÍÍ¡¢¥ê¥Ö¥»¥ó¥¹ÍÍ
»°°æÉÔÆ°»º¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£ÍÍ¡¢»°É©ÃÏ½ê¥Ï¥¦¥¹¥Í¥Ã¥ÈÍÍ¡¢½»Í§ÎÓ¶È¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹ÍÍ¡¢½»Í§ÎÓ¶ÈÎÐ²½ÍÍ¡¢½»Í§ÎÓ¶È¥Ûー¥à¥Æ¥Ã¥¯ÍÍ¡¢¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹21ÍÍ¡¢ÂçÅì·úÂ÷ÍÍ¡¢Åì·ú¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥óÍÍ
¥ï¥¿¥ßÍÍ¡¢³ùÁÒ¥Ñ¥¹¥¿ÍÍ¡¢°ë´Ý¿å»ºÍÍ¡¢BuySell TechnologiesÍÍ¡¢IDOM(Gulliver)ÍÍ¡¢¥Ð¥¤¥¯²¦&¥«¥ó¥Ñ¥ËーÍÍ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹ÍÍ
ÆüËÜ¸òÄÌÍÍ¡¢Î®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹ÍÍ¡¢¥À¥¤¥»ー¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹ÍÍ¡¢¥¢ー¥¯°ú±Û¥»¥ó¥¿ーÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÍÍ¡¢¥³¥×¥í¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÍÍ¡¡¤Ê¤É
Æ³Æþ´ë¶È»öÎã¥Úー¥¸¡§https://media.taikennyusha.com/movie/
¡¦Î®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=7HJ72JVdhFE ]
¡ý¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½
ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤ä³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×
¡¡Åö¼Ò¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡Êhttps://taikennyusha.com¡Ë¡×¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÎ®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×Æ³Æþ¤ò¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×¤Ï¡¢µá¿¦¼Ô¤Î¡ÈÇùÁ³¤È¤·¤¿´õË¾¾ò·ï¡É¤ò¸µ¤Ë¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤¬ºÇÅ¬¤Êµá¿Í´ë¶È¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¿·¤·¤¤Å¾¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀìÌç¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬ÅÅÏÃ¤Çµá¿¦¼Ô¤«¤é´õË¾¾ò·ï¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¦Îò¤òÊ¹¤¼è¤ê¡¢µá¿¦¼Ô¤ÎÅ¬À¤ä¶¯¤ß¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¿¦Ì³·ÐÎò¥Çー¥¿¤òºîÀ®¡£¤³¤Î¡ÖËÜ²»¡×¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤¹¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢AI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÀºÅÙ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ëÌó100·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤È¤¤¤¦°ì¼¡¾ðÊó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ÎÃæ¤«¤éAI¤¬¡ÖºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾å°Ì4¼Ò¡×¤òÄó°Æ¤·¡¢¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¥ì¥Ýー¥È¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¥ì¥Ýー¥ÈÎã¡§AI¤¬µá¿Í´ë¶È¤Èµá¿¦¼Ô¤Î´õË¾¤È¤ÎÅ¬¹çÅÙ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹
¡¡Äó°Æ¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µá¿¦¼Ô¤Ï¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤Ç¡Ö¼ÂºÝ¤Î»Å»öÆâÍÆ¡×¡ÖµëÍ¿¡×¡ÖµÙÆü¡¦»Ä¶È¡×¡Ö¼ÒÉ÷¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Öµá¿ÍÃµ¤·¤¬Èó¸úÎ¨¤ÇÌÌÅÝ¡×¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Å¾¿¦¼Ô¤Î3ÂçÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö´õË¾¾ò·ï¤ÈÅ¬À¤È¡¢Å¾¿¦Àè¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¡×¤òAI¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µá¿¦¼Ô¤È´ë¶ÈÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÅ¾¿¦¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÇ¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬ÆâÄê³ÍÆÀ¤Þ¤ÇÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò´°Á´ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÎ®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤Î»öÎã¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤¬¶È³¦ÆÃÍ¤ÎºÎÍÑ²ÝÂê¤Ë¤É¤¦¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¿¥Ã¥Á¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿²è´üÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ý¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×Âè»°¼Ô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á
¡¡¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼ÒÈ¯¹Ô¤ÎÆü·ÐMJ»æÌÌ¡Ê2025Ç¯7·î21ÆüÉÕ¡Ë¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÅÅ»ÒÈÇ¡Ê2025Ç¯7·î26ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Öµá¿ÍÆ°²è¤È´õË¾¾ò·ï¤òAI¤Ç¾È¹ç¤·¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥ÁÄã¸º¤ò¤á¤¶¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤òAI²òÀÏ¤Ë³èÍÑ¤·¡¢µá¿¦¼Ô¤¬µá¤á¤ë¾ò·ï¤Ë¹ç¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤4¼Ò¤òÄó°Æ¡¢¤è¤êÅ¾¿¦³èÆ°¤Î¸úÎ¨²½¤È¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥ÁÍÞÀ©¤Ë»ñ¤¹¤ëÅÀ¤äºÎÍÑ³èÆ°¤ËAI¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï36.2%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤Ï67%¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢AI¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢J-WAVE¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSTEP ONE¡×Æâ¡ÖSAISON CARD ON THE EDGE¡×¥³ー¥Êー¡Ê2025Ç¯8·î12ÆüÊüÁ÷Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂÎ¸³Æþ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¾¾ËÜÀ»»Ê¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¡¢¡ÖAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å¾¿¦¥µ¥Ýー¥È¤Î²ÄÇ½À¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢³è¶·¤ÊÅ¾¿¦»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤«¤é¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Þ¤Ç¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Å¾¿¦¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æþ¼ÒÁ°¤Ë´ë¶È¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¡×¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬¸ì¤é¤ì¡¢Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Î¿®ÍêÀ¤È¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¬Í×À¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û
¡¦Æü·ÐÅÅ»ÒÈÇµ»ö
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC107SE0Q5A710C2000000/
¡¦J-WAVE¡ÖSTEP ONE¡×¡ÖSAISON CARD ON THE EDGE¡×
https://www.j-wave.co.jp/original/stepone/ontheedge/13074.html(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC107SE0Q5A710C2000000/)
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÂÎ¸³Æþ¼Ò¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹/¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ°ìÍ÷
https://media.taikennyusha.com/news/
¡ý³ô¼°²ñ¼ÒÂÎ¸³Æþ¼Ò¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤Î¿Í»öÉô¤Ø¡¢Æ¯¤¯ÎÏ¤Ç¹ñ¤ò¿¤Ð¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢AI¤Èµá¿ÍÆ°²è¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ØÆþ¼Ò¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¡¢Å¾¿¦¼Ô¤È´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÂÎ¸³Æþ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾ËÜÀ»»Ê
¡ý²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂÎ¸³Æþ¼Ò¡Ê±ÑÉ½µ¡§Taikennyusha, Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾ËÜ À»»Ê
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©248-0016 ¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»ÔÄ¹Ã«2-1-7 2F
²£ÉÍ¥»ー¥ë¥¹¥»¥ó¥¿ー¡§¢©220-0023 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÊ¿¾Â1-31-7
ÀßÎ©¡§2019Ç¯11·î27Æü
»ñËÜ¶â¡§5,000,000±ß
¼è°ú¶ä¹Ô¡§»°É©UFJ¶ä¹Ô ³ùÁÒ»ÙÅ¹
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¡ßÆ°²è¤ÎÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¡ÖÂÎ¸³Æþ¼Ò¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¿¡ØÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÎÍÑ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶Èµö²ÄÈÖ¹æ¡§14-¥æ-301555
URL¡§https://media.taikennyusha.com/