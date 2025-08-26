BtoB¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖEBISUMART BtoB¡×¤¬BTOµ¡Ç½¡Ê¼õÃíÀ¸»º¡Ë¤ÎÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ÉóÌÚ ÅÐ¡¢°Ê²¼ ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëBtoB¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖEBISUMART BtoB¡Ê¥¨¥Ó¥¹¥Þー¥È ¥Óー¥È¥¥ー¥Óー¡Ë¡×¤Ï¡¢BTOµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BTO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BTO¡ÊBuild To Order¡§¼õÃíÀ¸»º¡Ë¤È¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÀ½ÉÊ¤òÀ¸»º¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£È¯Ãí¼Ô¤ÏÍÑÅÓ¤äÍ½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¡¢ºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼õÃí¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤Ê¤É¡¢ÁÐÊý¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
BTOµ¡Ç½Äó¶¡³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
¼õÃí¸å¤ËÀ¸»º¤ò¹Ô¤¦BTO¥â¥Ç¥ë¤Î¼è°ú¤Ï¡¢ºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤Ë¤è¤ë±¿ÍÑ»ñ¶â¤ÎºÇÅ¬²½¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹±¿±Ä¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢BTO¥â¥Ç¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡Ç½Æ³Æþ¤Ï¡¢À½ÉÊ¤´¤È¤Î¥Þ¥¹¥¿´ØÏ¢ÉÕ¤±À©¸æ¡¦Ã±²ÁÀßÄê¤Ê¤É´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤È¤ÎÅý¹ç¤ÎÊ£»¨¤µ¤ä¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÀÆðÀ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
EBISUMART BtoB¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÈÄ¥À¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¡¢BTOµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢EBISUMART BtoB¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ïµ¡Ç½³«È¯¥³¥¹¥È¤È»þ´Ö¤òÍÞ¤¨¤ÆBTOµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÀ½Â¤¶È¡¦Ãæ´ÖÎ®ÄÌ¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡Ç½¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸
BTOµ¡Ç½Æ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
1. ¸ÄÊÌ¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¼è°úÀè¤´¤È¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ÑÂ³Åª¤ÊºÆÈ¯Ãí¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê°ÂÄêÅª¤Ê¼ý±×¤Î³ÎÊÝ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ý±×Í½Â¬¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º
BTOµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ï²á¾êºß¸Ë¤äºß¸ËÀÚ¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢»ñ¶â¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. ´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸
É¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ê»ñ¸»¤Î¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¡¢¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹±¿±Ä¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å
¼è°úÀè¤Î¥Ëー¥º¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¹â¤á»Ô¾ì¤Ç¤ÎÃÏ°Ì³ÎÎ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
EBISUMART BtoB¤Ï¡¢BTO¥â¥Ç¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
BtoB-EC¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤ò¶¯²½
EBISUMART BtoB¤Ç¤Ï¡¢BTOµ¡Ç½°Ê³°¤Ë¤âBtoB-EC¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼è°úÀè¡ÊË¡¿Í¡Ë¤´¤È¡¦»ö¶È½ê¤´¤È¤Î²Á³ÊÀßÄê
¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ò¼è°úÀè¤´¤È¡¢¤Þ¤¿¤Ï»ö¶È½ê¤´¤È¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ëµ¡Ç½
¡¦¼è°úÀè¡ÊË¡¿Í¡Ë¤´¤È¤Î¾¦ÉÊÉ½¼¨À©¸æ
¼è°úÀè¡ÊË¡¿Í¡Ë¤´¤È¤Ë¾¦ÉÊ¤ÎÉ½¼¨¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½
¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Úー¥¸¤Ç¤ÏÊ£¿ô¾¦ÉÊ¤ò°ì³ç¤Ç¥«ー¥ÈÅêÆþ²ÄÇ½
¡¦¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäÃ±°Ì´ÉÍý
¾¦ÉÊ¤´¤È¤ËÈÎÇäÃ±°Ì¡Ê¸Ä¿ô¡¦¥áー¥È¥ë¡¦¥ê¥Ã¥È¥ëÅù¡Ë¤òÀßÄê¤Ç¤¤ëµ¡Ç½
¤Þ¤¿¡¢´ÉÍýÍÑ¤ÎÃ±°Ì¤òÊÌ¤ÇÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½
¡¦¿Æ²ñ°÷¡¦»Ò²ñ°÷¤Ç¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¶¦Íµ¡Ç½
»ö¶È½ê¤´¤È¤Î¿Æ²ñ°÷¡¦»Ò²ñ°÷¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¶¦Í¤·¡¢ÃíÊ¸»þ¤ÎÇÛÁ÷Àè¤Ë»ØÄê¤Ç¤¤ëµ¡Ç½
EBISUMART BtoB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
EBISUMART BtoB¤Ï¡¢´ë¶È´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¼õÃí¶ÈÌ³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëBtoB¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
Â°¿Í²½¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó½èÍý¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¶ÈÌ³¤ò¥·¥¹¥Æ¥à²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¡£Ä¹Ç¯¤Î¾¦½¬´·¤òÆ§½±¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¤ÊBtoB¼õÃí¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
https://btob.ebisumart.com/
¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï´ë¶ÈÍýÇ°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢EC»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿¤ËÌòÎ©¤Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤â¤è¤ê°ìÁØ¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¹×¸¥¤·¤¦¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4057¡Ë
https://www.interfactory.co.jp/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÉÙ»Î¸«ÆóÃúÌÜ10ÈÖ2¹æ¡¡ÈÓÅÄ¶¶¥°¥é¥ó¡¦¥Ö¥ëー¥à4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¡ÉóÌÚ ÅÐ
ÀßÎ©¡§2003Ç¯6·î
»ñËÜ¶â¡§435,600,046±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥¯¥é¥¦¥É¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
https://btob.ebisumart.com/
EC¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹»Ù±ç»ö¶È
¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
