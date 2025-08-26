乳幼児突然死症候群（SIDS）対策月間　赤ちゃんの睡眠環境を見直すきっかけに　Amazonベストセラー1位*の“着るお布団”ケラッタ「スリーパー」新色登場　乳幼児の寝冷え対策にかけ布団に代わる選択肢を

ケラッタ株式会社（本社:長野県塩尻市、代表:下村 祐貴子、以下:ケラッタ）が運営するベビー・キッズ・マタニティブランド「kerätä（ケラッタ）」が展開する「イブル4重ガーゼスリーパー」に新色3種が登場、2025年8月26日(火)よりオンラインにて予約販売を開始します。























































































※9月中旬より公式オンラインストア限定柄「リーフ」も展開予定

※9月中旬より公式オンラインストア限定柄「リーフ」も展開予定



＜ふわもこタイプ販売ページ＞

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/yamabikoya/ibul_winslp/

公式オンラインストア：https://kerata-ec.com/























ママパパのお声にお応えし、ふんわりやさしい無地の新色3種が仲間入りスリーパーとは、乳幼児が着用するパジャマとお布団の両方の役割を担うアイテムです。ケラッタのスリーパーは、季節に合わせて生地の厚みと素材を4タイプ（2重・4重・6重のガーゼ生地、ふわもこ生地）から選べる点や、前身頃と後身頃を完全分離できることから首すわり前や寝たままの状態でも着脱しやすい点が特に支持され、販売枚数はシリーズ累計32万枚を突破**、Amazonベストセラー*を獲得しています。この度、ママパパのお声から、オールシーズン使える4重ガーゼタイプに無地の新色3種（ミント・ライラック・コットンピンク）が加わり、既存のモチーフ柄4種と合わせた全7種のデザインから選べるようになりました。*2025年2月28日～4月18日 ベビースリーパー売れ筋ランキング1位**2020年11月～2025年7月 全販売チャネルにおける販売累計数＜ママパパのお声＞寝冷え・冷房・湯冷め対策として新生児～幼児期まで毎日重宝するから洗い替えが欲しい！選べるモチーフ柄も可愛いけど、シンプルな無地のデザインも増やして欲しい！11月は乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間、赤ちゃんの睡眠環境を見直すきっかけにそれまで健康だと思われていた赤ちゃんが突然亡くなってしまう病気「SIDS」。冬季に発症しやすいことから、こども家庭庁は毎年11月をSIDS対策強化月間として定めています。昨年10月、眠っている赤ちゃんの窒息を防ぐための対策として「下に敷くふとん・マットレスは固めのものを使う。掛けぶとんの代わりに、服装等で温度調整を。」という内容が新たに明記されました。【参考】・こども家庭庁 令和6年10月18日リリース・こども家庭庁 WEBサイトhttps://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/kenkou/sids【製品詳細：ケラッタ イブル4重スリーパー】★New！やさしい無地3色が新登場、全7種のデザインから選べる新生児～幼児期まで毎日重宝するから洗い替えが欲しい！モチーフ柄だけでなく無地のデザインも増やして欲しい！そんなママパパのお声にお応えし、新色3種（ミント・ライラック・コットンピンク）が仲間入り、全7デザインからお選び頂けます。★通気性・速乾性・保温性の高い綿100％のふんわりイブルガーゼを採用綿100％のふんわりガーゼが4層になった4重スリーパーは、オールシーズン快適な程よい厚みで、秋冬の寝冷え、冷房、湯冷め対策にぴったりです。通気性：デリケートなお肌をやさしく包み、汗をかいてもムレにくくさらっと快適。速乾性：洗濯後も乾きやすくお手入れ簡単。保温性：ぽこぽこした凹凸があることで空気を含みやすく、洗うたびにふんわり。ibul®（イブル）：韓国発祥の寝具「イブル」をモチーフにしたケラッタの人気ガーゼシリーズ★完全分離できて着脱簡単、めくれ防止スナップ付き前身頃と後身頃をスナップボタンで完全に分離できる仕様により、お着替えが難しい首座り前の新生児期にも着脱がしやすい。汚れた面だけを外して洗濯もOK。股部分のめくれ防止スナップボタンにより、足をバタバタさせたり、寝返りしたりしてもはだけにくい。ボタン1つの装着でいいからおむつ替えもラクラク。★新生児～幼児期まで長く使えるワンサイズで新生児から4歳ごろまで長く使えます。★赤ちゃんに安心の素材、ノンホルムアルデヒド国内の検査機関による厳正な品質試験で基準値を下回る検査結果を取得しています。（厚生省令第34号（乳幼児用品）基準0.05以下）【製品情報】ケラッタ イブル4重スリーパー■デザイン：7種＜新色＞ミント・ライラック・コットンピンク＜既存＞バンビ・チューリップ・きたきつね・ベージュチェック■メーカー希望小売価格：各2,880円（税込）■素材：綿100％■サイズ：ワンサイズ（対象年齢：新生児～4歳頃）■発売日/流通8月26日（火）予約販売開始・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/yamabikoya/ibul_sleeper_4/・Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kerata/ibul-sleeper-4.html9月上旬より順次発売予定・Amazon、公式オンラインストア【季節に合わせて選べる、ケラッタのスリーパーシリーズ】ケラッタのスリーパーシリーズは、生地の厚みと素材違いで4タイプから選べます。イブル2重ガーゼスリーパー：夏向け軽やか2層ガーゼイブル4重ガーゼスリーパー：オールシーズン重宝する4層ガーゼイブル6重ガーゼスリーパー：肌寒い季節の変わり目にぴったりの6層ガーゼふわもこスリーパー：冬向けあったかフランネル生地（肌に触れる内側はガーゼ）※実用新案登録済▽スリーパー特集ページhttps://www.rakuten.ne.jp/gold/yamabikoya/sleeper/■ふわもこスリーパー ※2025年販売分8月下旬～順次発売外側はフランネル生地であたたかく、肌に触れる内側はイブルガーゼ生地を採用しているため、冬のおねんねで寝汗をかいてもムレにくく快適。この内外異なる生地設計はケラッタ独自のオリジナル仕様で、実用新案登録済の製品です。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-3241731/25/ja・デザイン：8種・メーカー希望小売価格：3,680円（税込）・素材：表地/ポリエステル100％、内側ガーゼ生地/綿100%、パイピング/綿100％■ふわもこちゃんちゃんこ ※2025年販売分8月下旬～順次発売ふわもこ生地タイプにはキッズ向けの「ちゃんちゃんこ」型の展開もございます。・デザイン：4種・メーカー希望小売価格：3,680円（税込）・素材：表地/ポリエステル100％、内側ガーゼ生地/綿100%、パイピング/綿100％※9月中旬より公式オンラインストア限定柄「リーフ」も展開予定■イブル2重スリーパー2層の薄手ガーゼで通気性がよく、夏にぴったり。・デザイン：9種・メーカー希望小売価格：各2,280円（税込）・素材：綿100％■イブル6重スリーパー6層の厚手ガーゼで、肌寒い季節の変わり目にぴったり。・デザイン：6種・メーカー希望小売価格：無地 各2,980円（税込）、刺繍 各3,280円（税込）※モチーフ柄は2重・4重はプリントで6重のみ刺繍です・素材：綿100％＜ケラッタ株式会社とは＞自身も二児の母である下村が代表を務める、ベビー・キッズ・マタニティ用品を主に扱う会社です。「憧れより、いちばん近くに」を合言葉に、子育てや介護の悩み等、ケアが必要な方とその家族に寄り添うパートナーとなることを目指しています。信州発の小さなものづくりの会社でありながら、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」（2023~2024年/2年連続受賞）、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード」（2022~2024年/3年連続受賞）、「Yahoo!ショッピング年間ベストストア」（2024年受賞）をトリプル受賞した唯一のベビーブランドとなりました。また、行政やNPO法人と連携し、支援を必要とされる方々に製品をお届けするといったサステナビリティ活動「ケラッタはぐくみプロジェクト（ケラはぐ）」を実施。オンライン販売を主軸としながら、店頭販売も拡大中。海外展開は中国・韓国・アメリカにて開始しております。◆ケラッタ株式会社 概要法人名：ケラッタ株式会社代表：下村祐貴子設立日：2016年9月本社：長野県塩尻市広丘野村1031-1 佐川急便松本営業所5FHP：https://kerata.co.jp/公式オンラインストア：https://kerata-ec.com/◆MOON-X株式会社 概要（※ケラッタ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）代表：長谷川晋設立日：2019年8月本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13FHP：https://www.moon-x.com/本件に関するお問合わせ先< >ケラッタ広報 E-MAIL：press@moon-x.com関連リンク楽天市場 販売ページhttps://item.rakuten.co.jp/yamabikoya/ibul_sleeper_4/スリーパー特集ページhttps://www.rakuten.ne.jp/gold/yamabikoya/sleeper/