NovolBa、Sworkers、ちよだプラットフォームスクウェアとの連携を始動、「スタートアップの聖地化」を推進

株式会社NovolBa（本社：東京都渋谷区、営業所：東京都千代田区、代表取締役：蠟 雯 以下、NovolBa）はこの度、神田錦町に新たにオフィスを構えた株式会社Sworkers（よみ：スワーカーズ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坡山 里帆、以下 Sworkers）および、拠点施設であるちよだプラットフォームスクウェア（運営：プラットフォームサービス株式会社、本社：東京都千代田区、代表者：丑田俊輔、以下、プラットフォームスクウェア）との連携を開始いたしました。本連携を通じて、女性起業家をはじめとする挑戦者たちが地域と共に輝けるエコシステムの創出を目指します。

地域でつながる、挑戦の舞台を「神田から」

神田錦町に拠点を構える3社の連携を通して、女性がライフステージに関わらず多様なキャリアを自由に選択できることを応援していきます。その中でもハードルが高い「起業」について挑戦しやすい環境を提供していきます。

それぞれの知見やネットワークをいかしながら、「神田をスタートアップの聖地に」という共通目標のもと、地域の活性化とスタートアップコミュニティの形成に貢献してまいります。

NovolBaの想い

NovolBaは神田錦町にて創業して以来、「挑戦者が輝く世界を創る」をミッションに、スタートアップや起業家を支えてきました。スタートアップを世の中に発信するメディアを独自で立ち上げ、スタートアップに必要な経営資源に接続するイベントを数多く開催してきました。

また、スタートアップが働きやすい環境を提供するため、リユース品オフィス家具のサブスクや家具付きオフィスのサブスクで展開してます。

神田錦町では20年も前から起業支援をしている「ちよだプラットフォームスクウェア」や地域企業とも連携し、スタートアップフレンドリーなまちづくりを目指して取り組みをしてまいりました。

多様な起業家を支援しているなかで、とりわけ女性が起業するハードルの高さを痛感しています。その課題に向き合って女性が一歩踏み出すための活動に注力するSworkers代表の坡山さんに大変共感し、ぜひ連携していきながらともにこの課題に向き合っていきたいと思います。

同じ志を持つSworkersとちよだプラットフォームスクウェアと連携し、「神田をスタートアップの聖地に」という共通目標のもと、持続可能なコミュニティの形成を目指します。

各パートナーの連携内容

■NovolBaの役割と支援

これまで蓄積してきたコミュニティや神田エリアの地域ネットワークを活かしながら、人脈形成や取材機会の創出、イベントの開催など、多面的な支援を提供しています。また、オフィス家具のサブスクや家具付きオフィスのサブスクサービスを展開しているので、オフィスの開設やチームでの活動する際も、伴走型のサポートを通じて、挑戦の一歩一歩を丁寧に後押ししてまいります。

■Sworkersの拠点と今後の展開

自分らしい働き方を目指す人々、特に直近では女性の起業やキャリア支援を行うSworkersは、神田錦町のちよだプラットフォームスクウェア内に新拠点を設置。NovolBaと連携し、地域の中での起業・働き方支援を深化させてまいります。

株式会社Sworkers 代表取締役社長 坡山 里帆

今回の移転は、Sworkersの想いである「スタートアップに挑む人を、ふやす。」をさらに前進させるための一歩です。神田という街に拠点を構えることで、同じ志を持つ人たちとの偶発的な出会いや共創が生まれるハブをつくりたいと考えています。

特に私たちは、女性が一歩踏み出すための起業支援に注力しており、ちよだプラットフォームスクウェアには挑戦者を温かく迎える土壌があります。NovolBaとの連携も活かしながら、「神田をスタートアップの聖地に」という想いを、地域・行政・企業とともに形にしていきます。

この新たな拠点から、多くの起業家が羽ばたき、人と人のつながりが生まれる場を育てていけたらと思います。

■ちよだプラットフォームスクウェアの共創の場としての機能

ちよだプラットフォームスクウェアは、多世代・多地域の人々が交わるインキュベーション施設として、スタートアップやNPOなど多様な団体の活動を支える場づくりとネットワーキング支援を行っています。今後は、地域の住民や学生、地元企業・団体も巻き込みながら、共創の拠点としての機能をさらに広げてまいります。

プラットフォームサービス株式会社 代表者 丑田俊輔

「ちよだプラットフォームスクウェア」は2004年の開業以来、フリーランス、スタートアップ段階の若手起業家、企業からスピンアウトしたシニア起業家、NPOや社会起業家、地方と行き来して働く人たち、そして全国の自治体まで--多世代・多地域・多業種がつながり、育ち合う場として常に変化を続けてきました。

この場に、「女性×スタートアップ」という、まさにいま社会に問いかけるべき領域に挑むSworkersさんが加わってくださったことを、心から嬉しく思います。

大都市・東京にありながら、ローカルな空気感が色濃く残る神田錦町は、古くから学校や出版社、学術機関が集まる「知の交差点」。人類の新たな知が生まれ、共有されてきたこの場所には、まだ見ぬ未来を生み出そうとするスタートアップにとっての、肥沃な土壌があります。

Sworkersさん、そしてNovolBaさんとの連携をきっかけに芽生える新たな動きが、神田から日本全国へ、そして世界へと広がっていくことを楽しみにしています。

私たちもまた、人と人、人と地域、人と自然の関係性を丁寧に耕しながら、多様な挑戦が絶え間なく湧き出す、「ミライの実験場」としてのまちを、これからもしなやかに育んでいきます。

株式会社NovolBa

株式会社NovolBaは「挑戦者が輝く世界を創る」をミッションに、下記のサービスを展開しています。

●セットアップオフィスを月額定額のサブスクで「BASIC OFFICE Service」

●高品質なオフィス家具をサブスクで借りられる「家具ホーダイ!! Service」

●オフィス移転は丸ごとお任せ「ノボルバディ Service」

●スタートアップに光を当てるWebメディア「WITH by NovolBa」

・会社名：株式会社NovolBa

・代表者：蠟 雯 （とう ぶん）

・設立：2021年11月

・主要株主：株式会社オカムラ、株式会社ボーンレックス

・営業所：：東京都千代田区神田錦町3-15-16 錦町ブンカイサン 2階

・ウェブサイト：https://novolba.com/