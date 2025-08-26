10·îÍèÆü¡ªFOO FIGHTERS ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¡¢¥µ¥Ýー¥È¥¢¥¯¥È¤Ë¡Ø¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó～¥Ð～¡Ã10/7¸ø±é¡Ù¡Ø¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡Ã10/8¸ø±é¡Ù·èÄê¡ª
10·îÂÔË¾¤ÎÍèÆü¥Ä¥¢ー¤¬·èÄê¤·¤¿FOO FIGHTERS¡¿¥Õー¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡£
¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê2¸ø±é¤Ë¥µ¥Ýー¥È¥¢¥¯¥È¡Ø¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó～¥Ð～¡Ã10/7¸ø±é¡Ê´°Çä¡Ë¡Ù¡Ø¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡Ã10/8¸ø±é¡Ù¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ª
10/7¡Ê²Ð¡Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¡¢¤ª¤è¤Ó10/10¡Ê¶â¡Ë¥¸ー¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥êー¥Ê¿À¸Í¸ø±é¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÍ£°ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï10/8 ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Î¤ß¡ª¡ª
À¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬Ì¥¤»¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Èº²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¡£
ÅÁÀâ¤ÏÂ³¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤¬¤³¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£
ÍèÆü¤òµÇ°¤·¤Æ¡ª²áµî¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ZBvce9ExfMk ]
FOO FIGHTERS LIVE IN 2025
Live at FUJI ROCK FESTIVAL 2023
¡ÚÄÉ²Ã¸ø±é¡Û
Åìµþ¡Ã10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê
OPEN 17:30 / START 19:00
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/120181/table/82_1_b7f84d85a32b3b4ddeea04e6c45733d0.jpg?v=202508271256 ]
¡À¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡¿
e+¡Ê¥¤ー¥×¥é¥¹¡Ëhttps://eplus.jp/foofighters/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡https://w.pia.jp/t/foofighters/
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¡https://l-tike.com/foofighters/
Åìµþ¡Ã10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê
▷▷▷¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡ª
Âçºå¡Ã10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¥¸ー¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥êー¥Ê¿À¸Í
▷▷▷¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡ª
ÍèÆü¸ø±éÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://smash-jpn.com/foofighters2025/