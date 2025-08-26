¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¡§Ë½ÎÏ·ã²½¤ÇÈòÆñÌ±¤¬µÞÁý¨¡¨¡¹ñºÝ±ç½õ¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢°åÎÅ¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ë
¥«ー¥Ü¡¦¥Ç¥ë¥¬ー¥É½£¤ÇÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ó¤È¡á2025Ç¯8·î8Æü¡¡(C) Marilia Gurgel/MSF
¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯ËÌÉô¤Î¥«ー¥Ü¡¦¥Ç¥ë¥¬ー¥É½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉðÁõÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬È¯À¸¤·¡¢2024Ç¯2·î°Ê¹ßºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÈòÆñÌ±¤ÎµÞÁý¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¿ä·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤Ó¤È¤¬ÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈòÆñ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤äÇ¥¿±Ãæ¤Î½÷À¡¢ËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤ë¹âÎð¼Ô¤ò´Þ¤à²ÈÂ²¤âÂ¿¤¯¡¢Ë½ÎÏ¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¿ôÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅÌÊâ¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢½£ÆîÉô¥Á¥¦¥ìÄ®¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¶Ë¤á¤ÆÎô°¤Ê´Ä¶¤Î²¾Àß¥¥ã¥ó¥×¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¤À¡£
¤³¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¹ñ¶¤Ê¤°å»ÕÃÄ¡ÊMSF¡Ë¤Ï2¥«½ê¤ÎÎ×»þÈòÆñ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¶ÛµÞÂÐ±þ¤ò³«»Ï¡£MSF¤Ïº£²ó¤ÎÈòÆñ¤Ç¥Ëー¥º¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ï¢·È¤Î¼è¤ì¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¿ÍÆ»±ç½õ¤¬º£¤¹¤°É¬Í×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¥«ー¥Ü¡¦¥Ç¥ë¥¬ー¥É¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤´íµ¡
Ê¶Áè¤È¼«Á³ºÒ³²¤ÎÎ¾Êý¤Ë¶ì¤·¤à¥«ー¥Ü¡¦¥Ç¥ë¥¬ー¥É½£¤Î¿Í¤Ó¤È¤Ï¡¢²È²°¤äÀ¸·×¼êÃÊ¤ò¼º¤¤¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÈòÆñ¤È¿´¤Î½ý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈòÆñÌ±¤Î²ÈÂ²¤ÈÈà¤é¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÃÏ°è¤Î¿Í¤Ó¤È¤Ï¡¢À¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¹¤éÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢Â¨»þ¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¿ÍÆ»´íµ¡¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ëMSF¸½ÃÏ³èÆ°ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥È¥é¥Õ¥£¥«¥ó¥Æ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î´íµ¡¤ò¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë½ÎÏ¤Î±Æ¶Á¤òÅöÁ³¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢¿ôÀé¿Í¤Î·ò¹¯¤ÈÂº¸·¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¤È´ðËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡¢Ï¢·È¤µ¤ì¤¿Ä¹´üÅª¤Ê¿ÍÆ»±ç½õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
Ä¹´ü²½¤¹¤ë¥«ー¥Ü¡¦¥Ç¥ë¥¬ー¥É½£¤ÎÊ¶Áè¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤½ýÀ×¤òÃÏ°è¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«Âð¤ËÎ±¤Þ¤ì¤ÐÌ¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÈòÆñÀè¤Ç¤â¿©ÎÁ¤ä½»µï¡¢°åÎÅ¤Ê¤É¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥Ëー¥º¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°èÆâ¤Î16¤Î¿ÇÎÅ½ê¤Î¤¦¤Á¡¢µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«6¥«½ê¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î¿ÇÎÅ½ê¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë½£¤ò½±¤Ã¤¿¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¡¦¥Á¥É¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤äÉðÎÏ¾×ÆÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡£
ÃÏ°è°ìÂÓ¤ò½±¤Ã¤¿¹¶·â¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¡¢½£ºÇÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ª¥¯¥¢Â¼½Ð¿È¤Î¥í¥¶¥ê¥Ê¡¦¥Þ¥·¥¨¥ë¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¹¶·â¤¬µ¯¤¤¿»þ¡¢»ä¤ÏºîÊª¤òÇä¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢³§¤¬Áö¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¡¢»ä¤ÎÂ¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾Ã¤¨µî¤ê¡¢³¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¿©ÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏÌÌ¤Ç¿²¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡£¿©ÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë»ä¤ÎÈª¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÊ¶Áè¤Ï½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¥í¥¶¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥«ー¥Ü¡¦¥Ç¥ë¥¬ー¥É½£ÆîÉô¤Ç¤ÏºÇ¶á¤ÎË½ÎÏ¤ÎµÞÁý¤Ë¤è¤êÂçÀª¤¬¸Î¶¿¤òÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£MSF¤Î¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ì»þÈòÆñ»ÜÀß¤Ë¤¤¤ëÀ®¿Í¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Ïµ²¤¨¤ÈÉÔ°Â¤À¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉÔ³Î¤«¤ÊÌ¤Íè¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂÚºß¤¹¤ë¤«¡¢¤É¤³¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ë¤«¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ÆÂ¼¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤È¸ì¤ë¥í¥¶¥ê¥Ê¤µ¤ó¡á2025Ç¯8·î7Æü¡¡(C) Marilia Gurgel/MSF
±ç½õ¤Îºï¸º¤¬¿ÍÆ»±ç½õ¤ò¶¼¤«¤¹
¤³¤Î¶ÛµÞ²¼¤Î°åÎÅ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î±ç½õÃÄÂÎ¤Ï¡¢»ñ¶â¤Î°ìÉô¤òÊÝ·ò¾Ê¤Î»Ù±ç¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Î¹ñºÝÅª¤Ê±ç½õ»ñ¶â¤Îºï¸º¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¡¢8·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥Á¥¦¥ì¤Ë°åÎÅ¥Áー¥à¤òÇÉ¸¯¤·¤¿ºÇ½é¤Î°åÎÅÃÄÂÎ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëMSF¤Ï¡¢7·î31Æü¤Ë¤Ï¥Ê¥ß¥·¥ë¤È¥ß¥³¥ÍÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÛµÞÂÐ±þ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
MSF¤ÏÊÝ·ò¾Ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÈòÆñÌ±¤Î°ì»þÂÚºß¥¥ã¥ó¥×2¥«½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì¼¡°åÎÅ¡¢¿´¤Î¥±¥¢¡¢¿å¤È±ÒÀ¸¤Î»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢²áÌ©¾õÂÖ¤ÎÈòÆñ½ê¤ÇÉÂµ¤¤ÎÌ¢±ä¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¡£Ë½ÎÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤ËÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¿ôÀé¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢¿©ÎÁ¡¢ÈòÆñ½ê¡¢°åÎÅ»Ù±ç¤ò¶ÛµÞ¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤ÇÅþÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÆ»±ç½õ¤Î¥Ëー¥º¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MSF¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ó¤È¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë±ç½õ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÛµÞÂÐ±þ¤ÎºÇ½é¤Î15Æü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢MSF¤ÏÀ®¿Í¤È»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë4509·ï¤Î¿ÇÎÅ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢31·ï¤Î±ÉÍÜ¼ºÄ´¤ËÂÐ±þ¤·¡¢380¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¥Þ¥é¥ê¥¢¼£ÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢4000¿Í°Ê¾å¤Ë¿´¤Î¥±¥¢¤ò¹Ô¤¤¡¢60Ëü¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÀ¶·é¤Ê¿å¤ò¶¡µë¤·¤¿¡£¥ê¥×¥í¥À¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ø¥ë¥¹¡ÊÀ¤ÈÀ¸¿£¤Ë´Ø¤¹¤ë·ò¹¯¡Ë¥Áー¥à¤Ï¡¢½é¿Ç¤ò´Þ¤à397·ï¤Î»ºÁ°·ò¿Ç¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç°åÎÅ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¶Ë¤á¤Æ¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖºâÀ¯Åª¡¦±¿±Ä¾å¤ÎÆÈÎ©À¤Ë¤è¤ê¡¢MSF¤ÏµßµÞ°åÎÅ¡¢¿´¤Î¥±¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉ¬¿Ü¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ë½ÎÏ¤ÈÈòÆñ¤ÎµÞÁý¤Ë¤è¤ê¡¢±ç½õ¤Î¥Ëー¥º¤¬Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢MSF¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëµ¬ÌÏ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
MSF¤ÏÈòÆñÌ±¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç°åÎÅ¤ä¿å¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡á2025Ç¯8·î6Æü¡¡(C) Marilia Gurgel/MSF