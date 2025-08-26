ÆÉÇäÎ¹¹Ô¡¢B.LEAGUE¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡10·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡¢¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³ー¥È¥µ¥¤¥É¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë´ÇÈÄ¡¢¤ª¤è¤Ó¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤Î³Æ¹ÊóÊª¤ËÆÉÇäÎ¹¹Ô¤Î¥í¥´¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÅö¼Ò¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¡Ö±þ±ç¥Ä¥¢ー¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤òÂ³¤±¤ë¥Áー¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º¤Î¾¡Íø¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡ÁÏ¶È¤«¤éº£Ç¯¤Ç63Ç¯¤È¤Ê¤ëÆÉÇäÎ¹¹Ô¤Ï¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ëー¥×¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÎ¹¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¤¿¤Ó¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¡¢Î¹¤Î¥×¥í¤¬´ë²è¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢ー¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ç°ÂÁ´¤È°Â¿´¤ò½Å»ë¤·¤¿³¤³°Î¹¹Ô¡¢¥¯¥ëー¥º¥Ä¥¢ー¤«¤é¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÊ¬Ìî¤Î´ÑÀï¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ä¥¢ー¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄÌ¤¸¡¢ÆÉÇäÎ¹¹Ô¤Ï¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤Î³èÆ°¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡ßÎ¹¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤È¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î¡Ö±þ±ç¥Ä¥¢ー¡×¤âº£¸åÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Áー¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥êー¥°À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤¿Ç®¤¤Àï¤¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·Ç½Ð¥í¥´
¢£·Ç½Ð¥¤¥áー¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(C)SUNROCKERS