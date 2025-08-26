¡Ö»ö¸Î¥¼¥í¤ò´ë¶ÈÊ¸²½¤Ë¡×¨¡¨¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É·¿ °ÂÁ´±¿Å¾½ÐÄ¥¸¦½¤¤òËÜ³ÊÅ¸³«
¡Ö¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°ÂÁ´°Õ¼±¤ò°é¤ß¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¿®Íê¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë°ÂÁ´±¿Å¾½ÐÄ¥¸¦½¤¤ÎÍÍ»Ò¡×
¼Ò°÷¤È²ñ¼Ò¤ò¼é¤ë¡¢¤¤¤ÞÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à
±Ä¶È¼Ö¡¦Á÷·Þ¼Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ï¡Ö°ì¼Ò°÷¤Î±¿Å¾¥ß¥¹¡×¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¿®ÍÑ¤ä¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸À¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËË¡¿Í¸þ¤±¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾½ÐÄ¥¸¦½¤¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢»ö¸Î¥¼¥í¤ò´ë¶ÈÊ¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢±Ä¶È¼Ö¤äÁ÷·Þ¼Ö¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Ï¡¢SNS¤ä¥Ë¥åー¥¹¤Ç½Ö»þ¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®ÍÑ¼ºÄÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²ð¸î¡¦¶µ°éÊ¬Ìî¤ä¶âÍ»¡¦ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¡¢¿ÍÌ¿¤ä¿®ÍêÀ¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤Ï¡Ö´ë¶ÈÀïÎ¬¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅªÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢Åö¼Ò¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ë±¿Å¾µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¼Ò°÷¤Î°ÂÁ´°Õ¼±¤ò°é¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤äÍøÍÑ¼Ô¤Ë°Â¿´¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸¦½¤¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾¸¦½¤¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡£¼Ò°÷¤¬Ãó¼Ö¾ì¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀâÌÀ¤ò¿¿·õ¤ËÊ¹¤¯ÍÍ»Ò¡×
¢£ ¸¦½¤¤ÎÆÃÄ§
¥ªー¥Àー¥á¥¤¥ÉÀß·×
¶È¼ï¡¦¿¦¼ï¤´¤È¤Î±¿Å¾¥ê¥¹¥¯¤ò»öÁ°¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢±Ä¶È¥ëー¥È¤äÁ÷·Þ¥³ー¥¹¤Î²¼¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇºÇÅ¬¤Ê¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹½ÃÛ¡£¿·Æþ¼Ò°÷¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼ÂÌ³Ä¾·ë·¿¤Î¼ÂÁö¹Ô¸¦½¤
¼ÂºÝ¤Î±Ä¶È¥ëー¥È¤äÁ÷·Þ¥³ー¥¹¤òÁö¹Ô¤·¡¢´í¸±Í½Â¬¤ä¥Þ¥Êー²þÁ±¤ò½Å»ë¡£³Ø¤Ó¤¬Æü¾ï¶ÈÌ³¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏÂÐ±þÎÏ
Ê£¿ôÌ¾¤Î»ØÆ³°÷¤òÇÉ¸¯¤·¡¢1ÆüºÇÂç200Ì¾µ¬ÌÏ¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡£Á´¹ñÅ¸³«´ë¶È¤ä»ÙÅ¹Ã±°Ì¤Ç¤Î°ìÀÆ¸¦½¤¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸¦½¤¸å¤Î¥Õ¥©¥íー
¸ÄÊÌÉ¾²Á¥·ー¥È¤äÁ´ÂÎÊó¹ð½ñ¤ò´ë¶È¤ËÄó½Ð¡£¿Í»öÉ¾²Á¤ä°ÂÁ´±ÒÀ¸³èÆ°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¡¢Ä¹´üÅª¤Ê°ÂÁ´Ê¸²½ÄêÃå¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂåÉ½Åª¤ÊÆ³Æþ»öÎã
¡¦¿©ÉÊ¥áー¥«ー¡§¶¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤òËÉ»ß¤·¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ç¾®µ¬ÌÏ»ö¸Î¥¼¥í¤òÃ£À®
¡¦Âç¼ê¶ä¹Ô¡§Ìë´ÖÁö¹Ô¸¦½¤¤ÎÆ³Æþ¤Ç»ö¸ÎÎ¨¤òÁ°Ç¯Èæ30¡óºï¸º
¡¦ÊÝ°é±à¡¦ÍÄÃÕ±à¡§Á÷·Þ»þ¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¤è¤êÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬ÂçÉý²þÁ±
¡¦²ð¸î»ÜÀß¡§µÞ¥Ö¥ìー¥¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¡¢Á÷·Þ¥¯¥ìー¥à¤¬·ã¸º
¢£ ´Æ½¤¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¸¦½¤¤Ï¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¡Ö¶µ½¬»ØÆ³°÷»ñ³Ê¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö·Ù»ëÄ£Êý¼°±¿Å¾Å¬À¸¡ºº »ØÆ³¼Ô»ñ³Ê¡ÊÂè7501¹æ¡Ë¡×¤òÊÝÍ¤¹¤ë ¾®´È ·ú¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥° ¼èÄùÌò¡Ë ¤¬´Æ½¤¡£Îß·×3,000Ì¾°Ê¾å¤ò»ØÆ³¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿´ÍýÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
Åö¼Ò¤Ï¡Ö»ö¸Î¥¼¥í¤ò´ë¶ÈÊ¸²½¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤¶È¼ï¤Ø¸¦½¤¤ò³ÈÂçÍ½Äê¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤´¤È¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò°÷¡¦¸ÜµÒ¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤Ë°Â¿´¤òÆÏ¤±¤ë°ÂÁ´¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ´ë¶È¸þ¤±¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¡ÊÌµÎÁ¡Ë
°ÂÁ´±¿Å¾¸¦½¤¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È¼ï¤äÂÐ¾ÝÉôÌç¤Ë±þ¤¸¤¿¸¦½¤¥×¥é¥ó¤ä³µ»»ÈñÍÑ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¸þ¤±¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤ÎÁêÃÌ¶õ¤ÏÈÍ½Ìó(https://timerex.net/s/k.kosao_fcd4/0ae7e6c9)
¢£¸¦½¤¤Î¾Ò²ðµ»ö
ËÜ¸¦½¤¤Î¾ÜºÙ¤äÆ³Æþ»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢µ»ö¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§
´ë¶È¸þ¤±°ÂÁ´±¿Å¾½ÐÄ¥¸¦½¤ ― ¼Ò°÷¤È²ñ¼Ò¤ò¼é¤ë¡¢¤¤¤ÞÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à ―(https://heartful-driving.jp/owned_media/owned_media-corporate-safe-driving-training/)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
»ö¶È¼ÔÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É7ÃúÌÜ5－9 ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥¿¥ïー¿·½É 1005¹æ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-856-774¡Ê¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë¡¿ 090-2711-7196¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://heartful-driving.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¡¦Ãæ·ø¼Ò°÷¸¦½¤¡¦Á÷·Þ¥É¥é¥¤¥Ðー¸¦½¤¡¦±Ä¶È¼Ò°÷¸þ¤±°ÂÁ´±¿Å¾¸¦½¤¤Ê¤É¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É·¿¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¶µ°é»ö¶È
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
´ë¶È¸¦½¤»öÌ³¶É
E-mail¡§t.fujihira@heartful-driving.com
Ã´Åö¡§Æ£Ê¿µ®¸÷