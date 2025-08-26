²ñ¼Ò°÷774¿Í¤¬Áª¤Ö¡í²ñ¼Ò¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤²Î¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡í¡Ã1°Ì¤ÏMrs. GREEN APPLE¡ªÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢¥µ¥¶¥ó¤â¾å°Ì¤Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥º¥Þ¥¤¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈøÃÓ Å°ºÈ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖÈæ³Ó¥Ó¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤²Î¼ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¶ÊÄ´¤äÊ·°Ïµ¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Î¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤é¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ê¡¢¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦²Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤òÄ´ºº¡£
²óÅú¼Ô¤Ë¤ÏÂè1°Ì～Âè3°Ì¤Þ¤Ç²Î¼êÌ¾¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤¤¡¢½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê1°Ì¡á3pt¡¢2°Ì¡á2pt¡¢3°Ì¡á1pt¡Ë¤Ç½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÆâÍÆ¡§¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤²Î¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü ～ 2025Ç¯8·î2Æü
Ä´ººµ¡´Ø¡§¼«¼ÒÄ´¤Ù
Ä´ººÊýË¡¡§¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¥Äー¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§²ñ¼Ò°÷¡ÊÀµ¼Ò°÷¡¢·ÀÌó¼Ò°÷¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡Ë¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷
²óÅú·Á¼°¡§1°Ì¤«¤é3°Ì¤Þ¤Ç¼«Í³²óÅú¤ÇµºÜ¡¢½ç°Ì¤´¤È¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤·¥é¥ó¥¥ó¥°²½
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§774¿Í
Í¸ú²óÅú´ð½à¡§
¡¦Âè1°Ì¤Ë½¸·×ÂÐ¾Ý¤Î²Î¼ê¤ò²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢Í¸ú²óÅú¼Ô¤È¤·¤Æ½¸·×
¡¦Âè2°Ì¡¦Âè3°Ì¤Ï¡¢Í¸ú²óÅú¼Ô¤Ë¸Â¤ê½¸·×ÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¶õÍó¤ä¡Ö¤Ê¤·¡×¤Ê¤É¤Ï0pt¤È¤·¤Æ°·¤¦
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥ÈÇÛÊ¬¡§Âè1°Ì¡á3pt¡¢Âè2°Ì¡á2pt¡¢Âè3°Ì¡á1pt
Âè1°Ì¡¡Mrs. GREEN APPLE¡¡236¥Ý¥¤¥ó¥È
Mrs. GREEN APPLE¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤«¤é°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦º£¡¢°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÁÖ¤ä¤«¤Ç¹¥°õ¾Ý¤À¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤«¤é¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤ÈÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤Ï½éÆü¤Ç59.2ËüËç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¸Ø¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÀ¤ë¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£ー¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¡¢¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¤Î´°À®¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
Âè2°Ì¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¡169¥Ý¥¤¥ó¥È
ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¿Í°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¶Ê¤ò¤¤¤Ä¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºî»ìºî¶Ê¤ò¤¤¤Ä¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¿´¤¹¤ë¤«¤é¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥á¥í¥Ç¥£ー¥»¥ó¥¹¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎCM¥½¥ó¥°¤ä¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤ò²¿¶Ê¤«Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÍÌ¾¤À¤·º£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤Î¤Ç¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
ÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥¹¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£CM¥½¥ó¥°¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤³Ú¶Ê¤Å¤¯¤ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë°ì¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè3°Ì¡¡¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡¡164¥Ý¥¤¥ó¥È
¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦²Î»ì¤ä¶Ê¤¬Á°¸þ¤¤Ç¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦É¬¤º¿´¤Ë»Ä¤ë¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦Ëü¿Í¼õ¤±¤·¤½¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤«¤é¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥Ý¥Ã¥×¤ÇÌÀ¤ë¤¤´¶¤¸¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥ºÆÃÍ¤Î¥Ý¥Ã¥×¤ÇÁ°¸þ¤¤ÊÌÀ¤ë¤¤¶Ê¤¬¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â³èÆ°Îò¤¬°µÅÝÅª¤ËÄ¹¤¯¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Ä¤Å¤±¤ë³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Î»ì¤ä¥á¥í¥Ç¥£ー¤«¤é´¶¤¸¼è¤ì¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¿Í¡¹¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè4°Ì¡¡·¬ÅÄ²ÂÍ´¡¡158¥Ý¥¤¥ó¥È
·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤½¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥Ý¥Ã¥×¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¶Á¤¯¶Ê¤òºî¤ë¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦Â¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¤¢¤ë¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Ä¹Ç¯Ì¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢º£¤âÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¸ü¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬Âè4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥°¥ëー¥×³èÆ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¥½¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¶¯¤¤³Ú¶Ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Â¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ä¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Ë¿®Íê¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè5°Ì¡¡Ê¡»³²í¼£¡¡141¥Ý¥¤¥ó¥È
Ê¡»³²í¼£¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦À¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦·ø¼Â¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢¼ñ¤Î¤¢¤ë¶Ê¤òºî¤ë¿Í¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¿´²¹¤Þ¤ë²Î¤ò¤¤¤Ä¤âÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
·ø¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤È¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê²ÎÀ¼¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿Ê¡»³²í¼£¤¬5°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢¿®Íê´¶¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤«¤é¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ËÆÏ¤¯¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À©ºî¤Ø¤ÎÀ¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃúÇ«¤ËËÂ¤¬¤ì¤¿¿´²¹¤Þ¤ë°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
6°Ì～19°Ì¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é
6°Ì¡§¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó
7°Ì¡§YOASOBI
8°Ì¡§¤æ¤º
9°Ì¡§Mr.Children
10°Ì¡§B'z
11°Ì¡§ÃæÅç¤ß¤æ¤
12°Ì¡§¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â
13°Ì¡§±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë
14°Ì¡§¤µ¤À¤Þ¤µ¤·
15°Ì¡§Ado
16°Ì¡§Æ£°æÉ÷
17°Ì¡§Snow Man
18°Ì¡§À±Ìî¸»
19°Ì¡§¾®ÅÄÏÂÀµ
20°Ì¡§OfficialÉ¦ÃËdism¡ÊÆ±Î¨¡Ë
20°Ì¡§¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡ÊÆ±Î¨¡Ë
Èæ³Ó¥Ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥º¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤ª»Å»ö¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¤¿Í¤È¼õ¤±¤¿¤¤¿Í¤ò·Ò¤°¡×ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
Èæ³Ó¥Ó¥º¡§´ØÏ¢¾ðÊó
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ØÈæ³Ó¥Ó¥º¡Ù
https://www.biz.ne.jp/
´ë¶È¤Ø¤Î¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÈ¯¿®¡ØÈæ³Ó¥Ó¥º¤Þ¤È¤á¡Ù
https://www.biz.ne.jp/matome/
¼Á¤Î¹â¤¤È¯Ãí½¬´·¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÈæ³Ó¥Ó¥º¤ÎÈ¯Ãí¥¢¥¤¥Ç¥¢Ä¢¡Ù
https://note.com/shigoto_idea
1¹Ô¤ÎÁêÃÌÆþÎÏ¤«¤é°ÍÍêÊ¸¤ò¼«Æ°ºîÀ®¡ØAIÈ¯Ãí¥¢¥·¥¹¥È¡Ê¦ÂÈÇ¡Ë¡Ù
https://www.biz.ne.jp/ai/
