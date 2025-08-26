9·î1Æü¤ÏËÉºÒ¤ÎÆü¡ãÁ´¹ñ¥¨¥ê¥¢ÊÌËÉºÒ°Õ¼±¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ä¡ÖºÒ³²»þ¤ËÈ÷¤¨¤¿ÃùÃß¡×¤ä¡Ö²ÐºÒÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È·ÐºÑÅªÈ÷¤¨¡É¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬Á´¹ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¥½¥ËーÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÚÅÄ Çî¹Ô¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥½¥ËーÂ»ÊÝ¡×¡Ë¤Ï¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤äÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¥½¥ËーÂ»ÊÝ¤Ï¡¢ËÉºÒ¤ÎÆü¡Ê9·î1Æü¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ºòÇ¯¤Ë°úÂ³¤Á´¹ñ¤Î»ý¤Á²È¤Ç²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë1,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ËÉºÒ¤ÈÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²áµî10Ç¯¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÃÏ¿Ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÏÌó3,600²ó¡¢º£Ç¯¤Ï8·î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë3,400²ó°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡Ê¢¨1¡Ë ¡¢2024Ç¯¤ÎÃÏ¿ÌÈ¯À¸¿ô¤Ï3,600²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿2016Ç¯¤Ë¼¡¤¤¤Ç²áµî10Ç¯¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ï¿ÌÅÙ7¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä¡¢¿ÌÅÙ6¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿Ë¸å¿åÆ»ÃÏ¿Ì¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¿ÌÅÙ5¶¯¤¬9²ó¡¢¿ÌÅÙ5¼å¤¬14²ó¤Èµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¤ÃÏ¿Ì¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢ 6·î21Æü°Ê¹ß¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¼¯»ùÅç¸©¤Î¥È¥«¥éÎóÅç¤ÎÃÏ¿Ì¤¬2,000²ó°Ê¾å´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ê¢¨2¡Ë¡¢ 8·î¸½ºß¤Ç¤¹¤Ç¤Ë3,400²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÃÏ¿ÌÈ¯À¸¿ô¤¬Â¿¤¤Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡9·î1Æü¤Ï¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ò´Þ¤à1½µ´Ö¤ÏËÉºÒ½µ´Ö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Ø¤ÎÇ§¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥ËーÂ»ÊÝ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉºÒ°Õ¼±¤äÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¾õ¶·¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢»ý¤Á²È¤Ç²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Î1,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ÎËÉºÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ä·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 µ¤¾ÝÄ£¡Ö¿ÌÅÙ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¸¡º÷¡×¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÉ½¤òºîÀ®¡Ê2025Ç¯8·î19Æü»þÅÀ¡Ë
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.html(https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.html)
¢¨2 µ¤¾ÝÄ£¡Ö¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤ÎÃÏ¿Ì¤ÎºÇÂç¿ÌÅÙÊÌÃÏ¿Ì²ó¿ôÉ½¡×
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/2025_06_21_tokararetto/tokararetto_jishinkaisu.pdf(https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/2025_06_21_tokararetto/tokararetto_jishinkaisu.pdf)
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー¡ä
£±.¡ãÁ´¹ñ¥¨¥ê¥¢ÊÌËÉºÒ°Õ¼±¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ä Âè1°Ì¤Ï¡Ö´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡×ºÇ²¼°Ì¤Ï¡ÖËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¡×
¡¡ºÇ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÐºö¤Ï¡ÖºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¡×
¡¦´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡Ê2.94pt¡Ë¤¬ºÇ¤âËÉºÒ°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢ºÇ¤âËÉºÒ°Õ¼±¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¡Ê2.22pt¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¡¦ºÇ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÐºö¤Ï¡ÖºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¡Ê41.9¡ó¡Ë ¡×¡£°ìÊý¤ÇºÇ¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤ÂÐºö¤Ï¡Ö¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ëÈïºÒ»þ¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¡ÊºÒ³²¼êÅö¤ä»Ù±ç¶â¡¢ÂßÉÕÀ©ÅÙ¤Ê¤É¡Ë¤Î³ÎÇ§¡Ê3.3%¡Ë¡×¡£
£².·ÐºÑÅªÈ÷¤¨¤ò¡ÖÉ¬Í×¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï9³ä°Ê¾å¡¢°ìÊý¤ÇºÒ³²»þ¤Î¶ÛµÞÍÑÃùÃß¤ä²ÐºÒÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¡È·ÐºÑÅªÂÐºö¡É¤ò¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ
¡¦ºÒ³²ÂÐºö¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¡Ê41.9¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö¿©ÎÁ¡¦°ûÎÁ¤Ê¤ÉÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Î3ÆüÊ¬°Ê¾å¤ÎÈ÷Ãß¡Ê33.0¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö²È¶ñ¤ÎÅ¾ÅÝËÉ»ß¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¡Ê25.5%¡Ë¡×¡¢¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¾ðÊó¥áー¥ë¤ä¥¢¥×¥êÅù¤òÅÐÏ¿¡Ê23.0¡ó¡Ë¡×¤È¡ÈÊªÍýÅª¤ÊÂÐºö¡É¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦¡ÖÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¡Ê38.0¡ó¡Ë ¡×¤Ï¡È·ÐºÑÅª¤ÊÂÐºö¡É¤È¤·¤Æ¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖºÒ³²¤Ë¤è¤ëÄäÅÅ¤äÄÌ¿®¾ã³²¤ËÈ÷¤¨¤¿°ìÄê¶â³Û¤Î¸½¶â¤ÎÍÑ°Õ¡Ê14.5¡ó¡Ë¡×¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤È¤ÏÊÌ¤ÎºÒ³²»þ¤Ë»È¤¨¤ë¶ÛµÞÍÑÃùÃß¡Ê12.3¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö²ÐºÒÊÝ¸±¤ÎÄê´üÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¡Ê8.8¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ëÈïºÒ»þ¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¡ÊºÒ³²¼êÅö¤ä»Ù±ç¶â¡¢ÂßÉÕÀ©ÅÙ¤Ê¤É¡Ë¤Î³ÎÇ§¡Ê3.3%¡Ë¡×¤Ï²¼°Ì¤È¡¢¡È·ÐºÑÅª¤ÊÂÐºö¡É¤ÏÍ¥Àè¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤·ë²Ì¤Ë¡£
¡¦°ìÊý¤Ç¡¢·ÐºÑÅªÈ÷¤¨¤ò¡ÖÉ¬Í×¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï9³ä°Ê¾å¡Ê92.3¡ó¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
£³.ÃÏ¿ÌºÒ³²¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¤¿Èó¾ïÍÑÉÊ¡¦È÷ÃßÉÊTOP¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¡Ö°ûÎÁ¿å¡×¤Ç6³ä¤òÄ¶¤¨¤ë
¡¡ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤äÈ÷Ãß¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÇ¯´Ö»Ù½Ð³Û¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï5,520±ß
¡¦ÃÏ¿ÌºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤ÆÈó¾ïÍÑÉÊ¡¦È÷ÃßÉÊ¤Î½àÈ÷¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÌó2³ä¡Ê19.2¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯¡Ê16.8¡ó¡Ë¤è¤ê¤âÁý²Ã¡£Ìó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬Èó¾ïÍÑÉÊ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¦ÃÏ¿ÌºÒ³²¤Ê¤É¤ËÈó¾ïÍÑÉÊ¡¦È÷ÃßÉÊ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¡Ö°ûÎÁ¿å¡Ê63.9¡ó¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³TOP¤Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö²ûÃæÅÅÅô¡Ê50.1¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡Ê46.4¡ó¡Ë¡×¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¦ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤äÈ÷Ãß¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÇ¯´Ö»Ù½Ð³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï5,520±ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
£´.Á´ÂÎ¤Î7³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡×¤¬ºÇ¤âÉÝ¤¤¤È²óÅú
¡¦ºÇ¤âÉÝ¤¤¼«Á³ºÒ³²¤È¤·¤Æ¡ÖÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡×¤òµó¤²¤¿¿Í¤¬Á´ÂÎ¤Ç74.0¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Â¾¤ÎºÒ³²¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
¡¦¡ÖÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡×¤òºÇ¤âÉÝ¤¤¼«Á³ºÒ³²¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢·úÊª¤È²Èºâ¤ÎÁÐÊý¤òÊä½þ¤¹¤ëÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþÎ¨¤Ï46.8%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤Þ¤¿24.3%¤¬Ì¤²ÃÆþ¡¢6.8%¤¬²ÃÆþ¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È²óÅú¡£
£µ.²ÐºÒÊÝ¸±¤ò¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡×¿Í¤Ï2³äÌ¤Ëþ
¡¦²ÐºÒÊÝ¸±¤ÎÊä½þÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬2³ä¤ò²¼²ó¤ë¡Ê16.4¡ó¡Ë·ë²Ì¤Ë¡£
¡¦²áµî1Ç¯¤è¤êÁ°¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸«Ä¾¤·¤¿³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌóÈ¾¿ô¡Ê51.2%¡Ë¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢¨¹½À®Èæ¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤âÉ¬¤º¤·¤â100¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÎÄ´ºº³µÍ×¡§¥½¥ËーÂ»ÊÝ ËÉºÒ°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ï
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§»ý¤Á²È²ÈÄí¤Ç²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¡¡¡¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§1,000Ì¾
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î14Æü～7·î17Æü
¢£¡Ú¥½¥ËーÂ»ÊÝ ËÉºÒ¤ÈÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡ÛÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥È
£±.¡ãÁ´¹ñ¥¨¥ê¥¢ÊÌËÉºÒ°Õ¼±¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡äÂè1°Ì¤Ï¡Ö´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡×ºÇ²¼°Ì¤Ï¡ÖËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¡×ºÇ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÐºö¤Ï¡ÖºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¡×
¡¡ºÒ³²ÂÐºö12¹àÌÜ¤Î¼ÂÁ©¾õ¶·¤ò1¹àÌÜ1ÅÀ¡Ê12ÅÀËþÅÀ¡Ë¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢Á´¹ñ10¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤Ë½ç°ÌÉÕ¤±¤·¤¿¡ÖÁ´¹ñ¥¨¥ê¥¢ÊÌËÉºÒ°Õ¼±¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¤âËÉºÒ°Õ¼±¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡Ê2.94pt¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¡Ê2.22pt¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ê¥¢´Ö¤Ç°Õ¼±¤Îº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÐºöÆâÍÆ¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÐ¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤ÎÀ¸Ì¿¤ò¼é¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈòÆñ¾ì½ê¡¦·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¡×¤Ï41.9%¤È¹â¤¤°ìÊý¡¢ÈïºÒ¸å¤ÎÀ¸³èºÆ·ú¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤Î³ÎÇ§¡×¤Ï¤ï¤º¤«3.3%¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÈïºÒ¤·¤¿¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¤É¤¦Î©¤ÆÄ¾¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£².·ÐºÑÅªÈ÷¤¨¤ò¡ÖÉ¬Í×¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï9³ä°Ê¾å¡¢°ìÊý¤ÇºÒ³²»þ¤Î¶ÛµÞÍÑÃùÃß¤ä²ÐºÒÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¡È·ÐºÑÅªÂÐºö¡É¤ò¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ
¡ÖºÒ³²»þ¤ÎÀ¸³èºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿·ÐºÑÅª¤ÊÈ÷¤¨¡ÊÃù¶â¤äÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÉ¬Í×¡Ê45.3%¡Ë¡×¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÉ¬Í×¡Ê47.0¡ó¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê£¹³ä°Ê¾å¡Ê92.3%¡Ë¤¬Ëü°ì¤ÎºÝ¤Î·ÐºÑÅªÈ÷¤¨¤Î½ÅÍ×À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¡Ê38.0¡ó¡Ë ¡×¤ÏÈæ³ÓÅªÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖºÒ³²¤Ë¤è¤ëÄäÅÅ¤äÄÌ¿®¾ã³²¤ËÈ÷¤¨¤¿°ìÄê¶â³Û¤Î¸½¶â¤ÎÍÑ°Õ¡Ê14.5¡ó¡Ë ¡×¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤È¤ÏÊÌ¤ÎºÒ³²»þ¤Ë»È¤¨¤ë¶ÛµÞÍÑÃùÃß¡Ê12.3¡ó¡Ë ¡×¡¢¡Ö²ÐºÒÊÝ¸±¤ÎÄê´üÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¡Ê8.8¡ó¡Ë ¡×¡¢¡Ö¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ëÈïºÒ»þ¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¡ÊºÒ³²¼êÅö¤ä»Ù±ç¶â¡¢ÂßÉÕÀ©ÅÙ¤Ê¤É¡Ë¤Î³ÎÇ§¡Ê3.3¡ó¡Ë ¡×¤ÈÃÏ¿ÌÊÝ¸±°Ê³°¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¼èÁÈ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿ºÒ³²ÂÐºö¤Ï¡ÖÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¡Ê41.9¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö¿©ÎÁ¡¦°ûÎÁ¤Ê¤ÉÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Î3ÆüÊ¬°Ê¾å¤ÎÈ÷Ãß¡Ê33.0¡ó¡Ë ¡×¡¢¡Ö²È¶ñ¤ÎÅ¾ÅÝËÉ»ß¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¡Ê25.5%¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¡ÈÊªÍýÅª¤ÊÂÐºö¡É¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£³.ÃÏ¿ÌºÒ³²¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¤¿Èó¾ïÍÑÉÊ¡¦È÷ÃßÉÊTOP¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¡Ö°ûÎÁ¿å¡×¤Ç6³ä¤òÄ¶¤¨¤ëËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤äÈ÷Ãß¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÇ¯´Ö»Ù½Ð³Û¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï5,520±ß
¡¡ÃÏ¿ÌºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤ÆÈó¾ïÍÑÉÊ¡¦È÷ÃßÉÊ¤Î½àÈ÷¾õ¶·¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°ûÎÁ¿å¡×¡Ê63.9%¡Ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡¢ÄäÅÅ»þ¤ËÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡Ö²ûÃæÅÅÅô¡×¡Ê50.1%¡Ë¡¢Èó¾ï»þ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡×¡Ê46.4%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÃÇ¿å¤äÄäÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÀ£ÃÇ¤òÁÛÄê¤·¤¿¡¢ºÒ³²Ä¾¸å¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë´ðËÜÅª¤ÊÈ÷¤¨¤¬Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤â19.2%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Á°Ç¯¡Ê16.8%¡Ë¤«¤é2.4¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬ËÉºÒÍÑÉÊ¤òÁ´¤¯È÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿ËÉºÒÈñÍÑ¤Ë¤«¤±¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ¤ò¤ß¤ë¤È5,520±ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£´.Á´¹ñ¤Î7³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡×¤¬ºÇ¤âÉÝ¤¤¤È²óÅú
¡¡ºÇ¤â¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Á³ºÒ³²¤Ï¡ÖÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î7³ä°Ê¾å¡Ê74.0%¡Ë¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Î¡Ö¹ë±«¡¦¹¿¿å¡¦ÅÚº½ºÒ³²¡×¡Ê14.9%¡Ë¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÒ³²¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤¬ÃÏ¿Ì¤Ë¶¯¤¯¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡ÖÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡×¤¬ºÇ¤âÉÝ¤¤¼«Á³ºÒ³²¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢·úÊª¤È²Èºâ¤ÎÁÐÊý¤òÊä½þ¤¹¤ëÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþÎ¨¤Ï46.8%¤ÈÈ¾¿ô¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢24.3%¤¬Ì¤²ÃÆþ¡¢6.8%¤¬²ÃÆþ¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3³ä°Ê¾å¡Ê31.1%¡Ë¤¬ÌµÊÝ¸±¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤Î¿ÓÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤·¡¢ºÇ¤â¶²¤ì¤ë¤Ù¤ºÒ³²¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡È·ÐºÑÅªÈ÷¤¨¡É¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
£µ.²ÐºÒÊÝ¸±¤ò¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡×¿Í¤Ï2³äÌ¤Ëþ
¡¡ÈïºÒ»þ¤Î·ÐºÑÅªÈ÷¤¨¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÐºÒÊÝ¸±¤ÎÊä½þÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¤ï¤º¤«¤ï¤º¤«16.4%¤È¡¢2³ä¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî1Ç¯¤è¤êÁ°¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤â34.8%¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¡Ö¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬30.8%¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬18.0%¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÌóÈ¾¿ô¡Ê48.8%¡Ë¤Î¿Í¤¬Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²ÐºÒÊÝ¸±¤ÎÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤ÎÄê´üÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºÇÂç100¡ó¤Þ¤ÇÊä½þ¤¹¤ë¥½¥ËーÂ»ÊÝ¤Î¿·¥Í¥Ã¥È²ÐºÒÊÝ¸±¤Î¡ÖÃÏ¿Ì¾å¾è¤»ÆÃÌó¡×
¡¡ÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤Ï²ÐºÒÊÝ¸±¤È¥»¥Ã¥È¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÃÏ¿Ì¤äÊ®²Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë²ÐºÒ¡¦Â»²õ¡¦ËäË×¡¦Î®¼º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê·úÊª¤ä²Èºâ¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÂ»³²¤¬Êä½þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤ÇÊä½þ¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤Ï¡¢ºÇÂç¤Ç¤â²ÐºÒÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±¶â³Û¤Î50%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥½¥ËーÂ»ÊÝ¤Î¿·¥Í¥Ã¥È²ÐºÒÊÝ¸±¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¿Ì¾å¾è¤»ÆÃÌó¡ÊÁ´È¾Â»»þ¤Î¤ß¡Ë¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç¤Ç¹ç·×100%¤Ë¤Ê¤ëÊÝ¸±¶â¤ò¾å¾è¤»¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Â»¡¢ÂçÈ¾Â»¤Þ¤¿¤Ï¾®È¾Â»¤È¤·¤ÆÊÝ¸±¶â¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢ÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±¶â¤ÈÆ±³Û¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Þ¤¹¡£(°ìÉôÂ»¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ª»ÙÊ§¤¤¤ÎÂÐ¾Ý³°¡Ë¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆÃÌó¤ÏÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±¶â³Û¤ò¡Ö²ÐºÒÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±¶â³Û¤Î50%¡×¤ËÀßÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ÃÏ¿Ì¾å¾è¤»ÆÃÌó¤ÎÀµ¼°¤ÊÆÃÌóÌ¾¾Î¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¿Ì´í¸±Åù¾å¾è¤»Êä½þÆÃÌó¡ÊÁ´È¾Â»»þ¤Î¤ß¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£