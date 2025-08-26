¡È¥À¥µ¤¤¡É¤ÏÀµµÁ¡ª¡ÚÀÖ¤«¤é¡Û¤¬¥¢¥°¥êー¥»ー¥¿ー¤òÀ½ºî¡ª¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö·î¸«¥À¥»ー¥¿ー¡×
¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤ÎÁÏÂ¤¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¹ÃÍå(ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾Âß· Íµ)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖÀÖ¤«¤é¡×(Á´¹ñÌó140Å¹ÊÞ)¤Ï¡¢2025Ç¯9·î9Æü(²Ð)¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö·î¸«¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÀÖ¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥»ー¥¿ー¡Ö·î¸«¥À¥»ー¥¿ー¡×¤òÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À½ºî¤ÎÇØ·Ê
¡Ö·î¸«¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÍÑ¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤ÎÀÖ¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥»ー¥¿ー¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö·î¸«¥À¥»ー¥¿ー¡×¤òÀ½ºî¡£²¤ÊÆ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¤¢¤¨¤Æ¡È¥À¥µ¤¤¡É¥»ー¥¿ー¡Ö¥¢¥°¥êー¥»ー¥¿ー¡×¤òÃå¤Æ³Ú¤·¤àÊ¸²½¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤«¤é¤Î¥í¥´¤ä¥Õ¥§¥¢¤Î¥á¥¤¥ó¾¦ÉÊ¡ÖÀÖ¤«¤é·î¸«Æé¡×¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬ÂçÃÀ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥À¥µ¤¤¡É¥»ー¥¿ー¤òÃå¤Æ¡¢µ¤¤Î¹ç¤¦Ãç´Ö¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¡Ö·î¸«¥À¥»ー¥¿ー¡×¤Ë¤Ï¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃåÍÑ¥¤¥áー¥¸¡¡ÃËÀ¡§175cm
ÃåÍÑ¥¤¥áー¥¸¡¡½÷À¡§150cm
ÀÖ¤«¤é¸ø¼°X¡¦InstagramÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖÀÖ¤«¤é·î¸«Æé¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë¤ÆÃêÁª¤Ç30Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡ª
¡Ò±þÊç´ü´Ö¡Ó
2025Ç¯9·î9Æü(²Ð)～10·î5Æü(Æü)
¢¨±þÊçµ¬Ìó¡¢¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://akakara.jp/pages/tsukimi_2025_cpn
¡Ò±þÊçÊýË¡¡Ó
(1) ·î¸«Æé¤òÃíÊ¸¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·î¸«Æé¤òºî¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£±Æ
(2) ºîÉÊ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È¡Ú#ÀÖ¤«¤é·î¸«Æé¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Û¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ
ÀÖ¤«¤é¸ø¼°X¡§https://x.com/koraakakara
ÀÖ¤«¤é¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/akakara_official/
¡À ¶ÛµÞ¹ðÃÎ ¡¿ÀÖ¤«¤é¸ø¼°X¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¡Ö·î¸«¥À¥»ー¥¿ー¡×¤¬10Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡ª
ÀÖ¤«¤é¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡ÖÀÖ¤«¤é·î¸«¥Õ¥§¥¢¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ö·î¸«¥À¥»ー¥¿ー¡×¤ä¥¢¥×¥ê¥¯ー¥Ý¥ó¤Ê¤É¹ç·×120Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª
https://x.com/koraakakara/status/1960175818652733886
ÆÃ¾Þ¡Ú10Ì¾¡Û·î¸«¥À¥»ー¥¿ー
°ìÅù¡Ú10Ì¾¡Û¥¢¥×¥ê¥¯ー¥Ý¥ó5,000±ßÊ¬
ÆóÅù¡Ú100Ì¾¡Û¥¢¥×¥ê¥¯ー¥Ý¥ó1,000±ßÊ¬
¡Ò³«ºÅ´ü´Ö¡Ó
2025Ç¯8·î26Æü(¿å) ～9·î8Æü(·î)
ÀÖ¤«¤é¸ø¼°X¡§https://x.com/koraakakara
ÀÖ¤«¤é¡Ö·î¸«¥Õ¥§¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ò³«ºÅ´ü´Ö¡Ó
2025Ç¯9·î9Æü(²Ð)～10·î5Æü(Æü)
¡Ò¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡ÓÀÖ¤«¤éÁ´Å¹
·î¸«¥Õ¥§¥¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§
https://akakara.jp/pages/tsukimi_2025
ÀÖ¤«¤é¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§
https://akakara.jp/
¡ÖÀÖ¤«¤é¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2003Ç¯8·î¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¡ÖÀÖ¤«¤é¡×¤ÎÂè1¹æÅ¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÁÏ¶È20Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÆéÎÁÍýÅ¹¡£ÆÈ¼«¤ÎÈæÎ¨¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿Ì£Á¹¤ò»È¤Ã¤¿»Ý¿ÉÎÁÍý¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë»Ý¤ß¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ¤Î¡ÖÀÖ¤«¤éÆé¡×¤¬´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¡£°ìÅÙÌ£¤ï¤¨¤Ð¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë±ü¿¼¤¤Ì£ÉÕ¤±¤ÎÆé¡¢¾Æ¤Êª¡¢Ì¾¸Å²°Ì¾Êª¤Î°ìÉÊ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÀÖ¤«¤éÆÈ¼«¤ÎÌ£¡×¤òµá¤á¤ëÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢20Âå½÷À¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤Êý¡¹¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÌó140Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤·¡¢»Ý¿É¥°¥ë¥á¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¹ÃÍå¡¡³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÃÍå https://www.kora.co.jp/
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾Âß· Íµ
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»ÔÅìÏÆ»°ÃúÌÜ1-7
ÀßÎ©¡¡¡§1974Ç¯4·î(ÁÏ¶È¡¿1969Ç¯12·î)
¼ç¤Ê»ö¶È¤ÎÆâÍÆ¡§¤«¤ËÎÁÍý¡¦ÏÂÉ÷ÎÁÍý¡¦ÆéÎÁÍý¡¦¾ÆÆùÎÁÍýÅù¤ÎÅ¹ÊÞ·Ð±ÄµÚ¤Ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î·Ð±Ä»ØÆ³