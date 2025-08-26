¿ÀÆàÀî¸©¤´ÅöÃÏÌ¡²è¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡Ù¤¬¡¢º£Ç¯12·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¡ª
¢£¥É¥é¥Þ¡õ¥¢¥Ë¥á¤Î°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ª¡ª
ÅöºîÉÊ¤Ï¡¢tvk¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË～ÌÚÍË¤ÎÀµ¸á¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡×¡ÊÎ¬¾Î¡§Ç¤Ò¤¿¡ËÆâ¤Ç¡¢2025Ç¯9·î30Æü(²Ð)¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¡¢12·î¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£TV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¾ðÊó
¡¦ÊüÁ÷»þ´ü¡§2025Ç¯12·î¡¡¢¨ÊüÁ÷³«»ÏÆü»þÌ¤Äê
¡¦ÊüÁ÷¶É¡¡¡§tvk¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡×¡ÊÎ¬¾Î¡§Ç¤Ò¤¿¡Ë Æâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷
¢¨¡Ö3¶É¥Í¥Ã¥ÈÏÈ¡×¤ÇÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡¦¥Æ¥ì¶Ì¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î²ò¶Ø¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ãø¼Ô¤Î³»ÅÄÀèÀ¸¤«¤é¤â¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£³»ÅÄÀèÀ¸¥³¥á¥ó¥È
¿ÀÆàÀî¸©¤Ë½»¤à³§¤µ¤Þ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡Ù¤¬tvk¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¹¥Ã¥È¥³¥¨¥ë¥Õ¤ä¥ªー¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¤ÎÊý¤âÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ºîÉÊ¤¢¤é¤¹¤¸
¤«¤Ä¤Æ½»½è¤Î¿¹¤ò¾Æ¤«¤ì¤¿¥¨¥ë¥Õ¤¿¤Á¤Ï―― ¡Ö¿ÀÆàÀî¡×¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¤Î¿¿²¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿ÀÆàÀî¸©¡£
²£ÉÍ¡¢²£¿Ü²ì¡¢³ý¥öºê¡¢ÁêÌÏ¸¶¡¦¡¦¡¦ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ë¥¨¥ë¥Õ¤¿¤Á¤ÏÊÌ¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤¹¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²£ÉÍ¤Î¥¨¥ë¥Õ¡×¤È¡¢¿§¡¹¤¢¤Ã¤ÆÈà¤ò¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¡ÖÀîºê¤Î¿Í´Ö¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¸½ÂåÆüËÜ¤ËÆëÀ÷¤ó¤À¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡×¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¸½Âå¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¢£¸¶ºî¾ðÊó
¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡Ù
¸¶ºî¡§³»ÅÄ¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯ELMO¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò´©¡Ë
¸½ºß£µ´¬¤Þ¤Ç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
https://comicelmo.jp/detail/kanael/
¢£¸ø¼°SNS
¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§¡÷kanael_tvk
¢£¡Ö¥é¥¤¥È¥¢¥Ë¥á(R)¡×¤È¤Ï
DNP¤Ï½¾Íè¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¼êË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤ËÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥Õ¥íー¤ò³«È¯¤·¡¢¼ç¤ËÌ¡²è¸¶ºî¤Ê¤É¤ò»ý¤Ä½ÐÈÇ¼ÒÍÍ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤Ë2022Ç¯8·î¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤êµ¤·Ú¤Ë¡¦Áá¤¯¡¦Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¸³è¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÄã¥³¥¹¥È¤«¤Ä¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¥¢¥Ë¥á¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ËÜ»ö¶È¤ÎÁí¾Î¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯12·î¤ËÊÀ¼Ò¤ÈMOU¤òÄù·ë¤·¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ë¥á»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö²èÁü¤ò»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¡§(C)2025 Yoroida (C)2025 MICRO MAGAZINE, INC.
¥é¥¤¥È¥¢¥Ë¥á¡§(C)³»ÅÄ¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö#¤«¤Ê¥¨¥ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ