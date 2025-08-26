¿ÀÆàÀî¸©¤Î¤´ÅöÃÏÌ¡²è¤ÎºÇ¹âÊö¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡Ù¤¬¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡õTV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ªtvk¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡×¡ÊÇ¤Ò¤¿¡ËÆâ¤ÇÊüÁ÷!!
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬´©¹Ô¤¹¤ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯ELMOÏ¢ºÜÃæ¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡Ù¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡õTV¥¢¥Ë¥á²½¡Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ë¥á(R)¡Ë¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤Ï2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êtvk¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî ¡ÖÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡×Æâ¤ÇÊüÁ÷¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤Ï2025Ç¯12·î¤è¤ê Æ±¤¸¤¯¡ÖÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡×Æâ¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡õTV¥¢¥Ë¥á²½¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯ELMO¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¢¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¸ø¼°SNS¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯ELMOÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://comicelmo.jp/special/kanael/(https://comicelmo.jp/special/kanael/)
¥É¥é¥Þ¸ø¼°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.tvk-yokohama.com/kanaeldoki/(https://www.tvk-yokohama.com/kanaeldoki/)
¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/kanael_tvk(https://x.com/kanael_tvk)
¡Ú¥é¥¤¥È¥¢¥Ë¥á(R)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌÅçµÁÀÆ¡¢°Ê²¼¡ÖDNP¡×¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¼êË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤ËÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥Õ¥íー¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¼êË¡¤Ç¤¹¡£¤è¤êµ¤·Ú¤Ë¡¦Áá¤¯¡¦Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¸³è¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÄã¥³¥¹¥È¤«¤Ä¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¥¢¥Ë¥á¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ËÜ»ö¶È¤ÎÁí¾Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯12·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á°ÅÄ µ¯Ìé¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡×¡Ë¤ÈMOU¤òÄù·ë¤·¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ë¥á»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¤Î¡Ö¤É¤¤É¤¡ª¥¨¥ë¥Õ¤É¤¡ª¡×¡Ù
¢£ÊüÁ÷·ÁÂÖ¡§¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ
¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë～
¢£ÊüÁ÷¶É¡§tvk¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî ¡¦¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡¦¥Æ¥ì¶Ì3¶ÉÆ±»þ¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷
¡¡Ëè½µ²ÐÍË£±£²¡§£°£°～£±£³¡§£³£°¡ÖÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡×Æâ¤ÇÊüÁ÷
¡¡¢¨12¡§00～12¡§30¤Î¡Ö3¶É¥Í¥Ã¥ÈÏÈ¡×¤ÇÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡¦¥Æ¥ì¶Ì¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
²£ÉÍ¤Î¥¨¥ë¥Õ¡§µÈ¹â»Ö²»
Àîºê¤Î¿Í´Ö¡§ÀÖß·ÎËÂÀÏº¡ÊÇ¤Ò¤¿£Ï£Â¡¦Àîºê½Ð¿È¡Ë
²£¿Ü²ì¤Î¥¨¥ë¥Õ¡§ÅÄÁÒÚöµ×¡ÊÇ¤Ò¤¿¸½Ìò¡¦·îÍË¥°¥êー¥ó¡Ë
³ý¥öºê¤Î¥¨¥ë¥Õ¡§Ä«ÅÄ½ßÌï¡ÊÇ¤Ò¤¿¸½Ìò¡¦²ÐÍË¥°¥êー¥ó¡Ë
ÁêÌÏ¸¶¤Î¥¨¥ë¥Õ¡§È«»³Íý²¹¡ÊÇ¤Ò¤¿¸½Ìò¡¦²ÐÍË¥Ö¥ëー¡Ë
Ä®ÅÄ¤Î¥ªー¥¯¡§ÀÖ±©Î®²Ï¡ÊÇ¤Ò¤¿¸½Ìò¡¦ÌÚÍË¥ì¥Ã¥É¡Ë
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§µÈÅÄ¥¦ー¥í¥óÂÀ
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡Ù
¢£ÊüÁ÷·ÁÂÖ¡§TV¥¢¥Ë¥á
¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§2025Ç¯12·î¡¡¢¨ÊüÁ÷³«»ÏÆü»þÌ¤Äê
¢£ÊüÁ÷¶É¡§tvk¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡×¡ÊÎ¬¾Î¡§Ç¤Ò¤¿¡Ë Æâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷
¡¡¢¨¡Ö3¶É¥Í¥Ã¥ÈÏÈ¡×¤ÇÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡¦¥Æ¥ì¶Ì¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¼Ô¡¦³»ÅÄ»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ø¡ô¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡ÙÌ¡²è²È¡¦³»ÅÄ»á
¿ÀÆàÀî¸©¤Ë½»¤à³§¤µ¤Þ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡Ù¤¬tvk¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¡¡¡¡
¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¹¥Ã¥È¥³¥¨¥ë¥Õ¤ä¥ªー¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¤ÎÊý¤âÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸½ºß5´¬¤Þ¤Ç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¿ÀÆàÀî¸©¤Ë½»¤à¥¨¥ë¥Õ¤¿¤Á¡£º£²ó¤Ï²¿¤«¤ÈÈùÌ¯¤Ë°·¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¸©±û¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡ª¡©¿ÀÆàÀî¸©Ì±£¹£°£°Ëü¿ÍÂÔË¾¡Ê¡©¡Ë¤ÎÂè£µ´¬¡ª
¡ô¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ 5
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯03·î10Æü
²Á³Ê¡§897±ß¡ÊËÜÂÎ815±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§A5
ISBN¡§9784867167250
https://comicelmo.jp/detail/kanael/
¸¢ÍøÉ½µ
(C)2025 Yoroida (C)2025 MICRO MAGAZINE, INC.
(C)³»ÅÄ¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿¥É¥é¥Þ¡Ö#¤«¤Ê¥¨¥ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)³»ÅÄ¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö#¤«¤Ê¥¨¥ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥ß¥Ã¥¯ELMO
¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤á¤¤¤Æ¡¢¥Û¥í¥Ã¤Èµã¤±¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬Âç½¸·ë¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë――
¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯ELMO¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼ÒÈ¯¤Î½÷À¸þ¤±¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ØÁÈÄ¹Ì¼¤ÈÀ¤ÏÃ·¸¡Ù¤ä¡¢¡Ø¤Ê¤Ä¤á¤È¤Ê¤Ä¤á¡Ù¡Ø¡ô¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡Ù¤Ê¤É¡¢ ¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤á¤¤¤Æ¡¢¥Û¥í¥Ã¤Èµã¤±¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬Âç½¸·ë¡ª
¥³¥ß¥Ã¥¯ELMO¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤¬¸Ø¤ë5Âç¥ìー¥Ù¥ë¤¬½¸¤¦¥Þ¥ó¥¬¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ø¥é¥¤¥³¥ß¡Ù¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯ELMO¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://comicelmo.jp/
¥³¥ß¥Ã¥¯ELMOÊÔ½¸ÉôX¡§https://x.com/COMIC_ELMO
Instagram¡§https://www.instagram.com/comic_elmo/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@comic_elmo
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤ÏÀ¤³¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ç»Â¿·¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÁí¹ç½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î½ñÀÒ¾Ò²ðÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè¡Û