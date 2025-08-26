¿ÀÆàÀî¸©¤Î¤´ÅöÃÏÌ¡²è¤ÎºÇ¹âÊö¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡Ù¤¬¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡õTV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ªtvk¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÇ­¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡×¡ÊÇ­¤Ò¤¿¡ËÆâ¤ÇÊüÁ÷!!

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò


¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬´©¹Ô¤¹¤ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯ELMOÏ¢ºÜÃæ¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡Ù¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡õTV¥¢¥Ë¥á²½¡Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ë¥á(R)¡Ë¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤Ï2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êtvk¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî ¡ÖÇ­¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡×Æâ¤ÇÊüÁ÷¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤Ï2025Ç¯12·î¤è¤ê Æ±¤¸¤¯¡ÖÇ­¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡×Æâ¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¡ª



¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡õTV¥¢¥Ë¥á²½¤òµ­Ç°¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯ELMO¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¢¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¸ø¼°SNS¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¥³¥ß¥Ã¥¯ELMOÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://comicelmo.jp/special/kanael/(https://comicelmo.jp/special/kanael/)


¥É¥é¥Þ¸ø¼°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.tvk-yokohama.com/kanaeldoki/(https://www.tvk-yokohama.com/kanaeldoki/)


¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/kanael_tvk(https://x.com/kanael_tvk)



¡Ú¥é¥¤¥È¥¢¥Ë¥á(R)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û


ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌÅçµÁÀÆ¡¢°Ê²¼¡ÖDNP¡×¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¼êË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤ËÍÞÀ©¤Ç¤­¤ë¿·¤·¤¤¥Õ¥íー¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¼êË¡¤Ç¤¹¡£¤è¤êµ¤·Ú¤Ë¡¦Áá¤¯¡¦Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¸³è¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÄã¥³¥¹¥È¤«¤Ä¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¥¢¥Ë¥á¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ËÜ»ö¶È¤ÎÁí¾Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


2023Ç¯12·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á°ÅÄ µ¯Ìé¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡×¡Ë¤ÈMOU¤òÄù·ë¤·¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ë¥á»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¤Î¡Ö¤É¤­¤É¤­¡ª¥¨¥ë¥Õ¤É¤­¡ª¡×¡Ù





¢£ÊüÁ÷·ÁÂÖ¡§¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ



¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë～



¢£ÊüÁ÷¶É¡§tvk¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî ¡¦¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡¦¥Æ¥ì¶Ì3¶ÉÆ±»þ¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷


¡¡Ëè½µ²ÐÍË£±£²¡§£°£°～£±£³¡§£³£°¡ÖÇ­¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡×Æâ¤ÇÊüÁ÷


¡¡¢¨12¡§00～12¡§30¤Î¡Ö3¶É¥Í¥Ã¥ÈÏÈ¡×¤ÇÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡¦¥Æ¥ì¶Ì¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



¢£¥­¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ


²£ÉÍ¤Î¥¨¥ë¥Õ¡§µÈ¹â»Ö²»


Àîºê¤Î¿Í´Ö¡§ÀÖß·ÎËÂÀÏº¡ÊÇ­¤Ò¤¿£Ï£Â¡¦Àîºê½Ð¿È¡Ë


²£¿Ü²ì¤Î¥¨¥ë¥Õ¡§ÅÄÁÒÚöµ×¡ÊÇ­¤Ò¤¿¸½Ìò¡¦·îÍË¥°¥êー¥ó¡Ë


³ý¥öºê¤Î¥¨¥ë¥Õ¡§Ä«ÅÄ½ßÌï¡ÊÇ­¤Ò¤¿¸½Ìò¡¦²ÐÍË¥°¥êー¥ó¡Ë


ÁêÌÏ¸¶¤Î¥¨¥ë¥Õ¡§È«»³Íý²¹¡ÊÇ­¤Ò¤¿¸½Ìò¡¦²ÐÍË¥Ö¥ëー¡Ë


Ä®ÅÄ¤Î¥ªー¥¯¡§ÀÖ±©Î®²Ï¡ÊÇ­¤Ò¤¿¸½Ìò¡¦ÌÚÍË¥ì¥Ã¥É¡Ë



´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§µÈÅÄ¥¦ー¥í¥óÂÀ




TV¥¢¥Ë¥á¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡Ù



¢£ÊüÁ÷·ÁÂÖ¡§TV¥¢¥Ë¥á



¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§2025Ç¯12·î¡¡¢¨ÊüÁ÷³«»ÏÆü»þÌ¤Äê



¢£ÊüÁ÷¶É¡§tvk¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÇ­¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡×¡ÊÎ¬¾Î¡§Ç­¤Ò¤¿¡Ë Æâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷


¡¡¢¨¡Ö3¶É¥Í¥Ã¥ÈÏÈ¡×¤ÇÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡¦¥Æ¥ì¶Ì¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£






¸¶ºî¼Ô¡¦³»ÅÄ»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸




¡Ø¡ô¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡ÙÌ¡²è²È¡¦³»ÅÄ»á

¿ÀÆàÀî¸©¤Ë½»¤à³§¤µ¤Þ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡Ù¤¬tvk¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¡¡¡¡


¥­¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¹¥Ã¥È¥³¥¨¥ë¥Õ¤ä¥ªー¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¥¢¥Ë¥á¤ÎÊý¤âÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª





¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸½ºß5´¬¤Þ¤Ç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª




¿ÀÆàÀî¸©¤Ë½»¤à¥¨¥ë¥Õ¤¿¤Á¡£º£²ó¤Ï²¿¤«¤ÈÈùÌ¯¤Ë°·¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¸©±û¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡ª¡©¿ÀÆàÀî¸©Ì±£¹£°£°Ëü¿ÍÂÔË¾¡Ê¡©¡Ë¤ÎÂè£µ´¬¡ª

¡ô¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ 5
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯03·î10Æü


²Á³Ê¡§897±ß¡ÊËÜÂÎ815±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë


¥µ¥¤¥º¡§A5


ISBN¡§9784867167250


https://comicelmo.jp/detail/kanael/






¸¢ÍøÉ½µ­

(C)2025 Yoroida (C)2025 MICRO MAGAZINE, INC.
(C)³»ÅÄ¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿¥É¥é¥Þ¡Ö#¤«¤Ê¥¨¥ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)³»ÅÄ¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö#¤«¤Ê¥¨¥ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ


¥³¥ß¥Ã¥¯ELMO


¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤È¤­¤á¤¤¤Æ¡¢¥Û¥í¥Ã¤Èµã¤±¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬Âç½¸·ë¡ª


¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤¬¤­¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë――




¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯ELMO¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼ÒÈ¯¤Î½÷À­¸þ¤±¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ØÁÈÄ¹Ì¼¤ÈÀ¤ÏÃ·¸¡Ù¤ä¡¢¡Ø¤Ê¤Ä¤á¤È¤Ê¤Ä¤á¡Ù¡Ø¡ô¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡Ù¤Ê¤É¡¢ ¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤È¤­¤á¤¤¤Æ¡¢¥Û¥í¥Ã¤Èµã¤±¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬Âç½¸·ë¡ª


¥³¥ß¥Ã¥¯ELMO¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤¬¸Ø¤ë5Âç¥ìー¥Ù¥ë¤¬½¸¤¦¥Þ¥ó¥¬¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ø¥é¥¤¥³¥ß¡Ù¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



¥³¥ß¥Ã¥¯ELMO¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://comicelmo.jp/
¥³¥ß¥Ã¥¯ELMOÊÔ½¸ÉôX¡§https://x.com/COMIC_ELMO
Instagram¡§https://www.instagram.com/comic_elmo/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@comic_elmo


¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò


¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤ÏÀ¤³¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ç»Â¿·¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÁí¹ç½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£




¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547


¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î½ñÀÒ¾Ò²ðÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ¡ª


¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè¡Û