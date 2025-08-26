Solafune¡¢TICAD ¤Ç¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤ÈMOU¤òÄù·ë
±ÒÀ±¥Çー¥¿²òÀÏµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ª¤è¤Ó±ÒÀ±¥Çー¥¿²òÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØSolafune¡Ù¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒSolafune¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾åÃÏÎý¡¢°Ê²¼Solafune¡Ë¤Ï¡¢Âè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD 9¡Ë¤Ë¤Æ¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¹Û»³¾Ê¥«¥Ð¥ó¥ÐÂç¿ÃÆ±ÀÊ¤Î¸µ¡¢¹ñÎ©ÃÏ¼Á³ØÄ´ºº½ê¡ÊNGS-C¡Ë¤È¤Î´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¡ÊMoU¡Ë½ðÌ¾¼°¤ò¡¢2025Ç¯8·î22ÆüÉÕ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼°Åµ¤Ï²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢¹Û»³Âç¿Ã ¥ë¥¤¡¦¥ï¥È¥¥¥à¡¦¥«¥Ð¥ó¥Ð»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃóÆü¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñÂç»È ¥ë¥¯¥à¥¨¥Ê¡¦¥»¥ó¥ÀÇî»Î¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹Ä¹ ¥±¥êー¡¦¥ë¥ó¥À»á¡¢·×²è¾Ê¥Áー¥Õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ ¥Ë¥Ê¡¦¥Þ¥µ¥ó¥°»á¡¢·ÐºÑÆÃ¶èÄ£¡ÊAZES¡ËÉû¶ÉÄ¹ ¥Þ¥´¥´¡¦¥à¥Ö¥¦¥£¥¸¥ä»á¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MoU¤Ï¡¢NGS-C ½êÄ¹ ¥é¥¦¥ë¡¦¥ï¥¼¥ó¥¬¡¦¥ô¥£¥Æ¥£¥Þ»á¤È³ô¼°²ñ¼ÒSolafune ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾åÃÏ Îý¤Ë¤è¤ê½ðÌ¾¤µ¤ì¡¢¹ÛÊªÃµºº¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó´Æ»ë¡¢°ãË¡ºÎ·¡´Æ»ë¡¢´Ä¶¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥âー¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¢GIS¡¢AIµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢Solafune¤Ë¤è¤ë³«²ñ°§»¢¡¢¥³¥ó¥´À¯ÉÜÂåÉ½ÃÄ¤«¤é¤Î½Ë¼¡¢½ðÌ¾¼°¡¢¼Áµ¿±þÅú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¶¨ÎÏ¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ñ¸»³«È¯¤ä°ãË¡ºÎ·¡ÂÐºö¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î±ÒÀ±¥Çー¥¿²òÀÏ¡¦ÃÏÍý¶õ´Öµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎMoU¤ÏTICAD 9¤Ç¤Î½ðÌ¾¼°¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¥¥ó¥·¥ã¥µ¤Ë¤ª¤¤¤ÆSolafune¤ÈNGS-C¤Î´Ö¤Ç¹ç°Õ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡§
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000065306.html
¢£ Solafune¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Solafune¤Ï¡ÖHack The Planet.¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÃÏµå¾å¤Çµ¯¤³¤ë¤¢¤é¤æ¤ë»ö¾Ý¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ±ÒÀ±¥Çー¥¿²òÀÏµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ª¤è¤ÓÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±ÒÀ±¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSolafune¡×¤ÏÀ¤³¦¤ÎÌó125¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦ÃæÅì¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ø¤Îµ»½ÑÄó¶¡¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSolafune
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾åÃÏÎý
½êºßÃÏ¡ÊÅìµþ¡Ë¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ4ÈÖ1¹æ ´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 28F
URL¡§https://company.solafune.com
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±ÒÀ±¥Çー¥¿²òÀÏ»ö¶È¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¡¢´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
----------------------------------------------
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒSolafune ¹Êó
E-mail: pr@solafune.com