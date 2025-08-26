¡Ö¥Þ¥í¥ó¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¡õ¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥Ñ¥Õ¥§¡×
¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Ê¡²¬¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è½»µÈ1-2-82 Áí»ÙÇÛ¿Í º´Æ£ ¾æ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Î¥Ðー¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥Ðー ¥Õ¥£¥º¡×¤Ë¤Æ¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë2¤Ä¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥í¥ó¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤«¤é11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤Ç¤¢¤ë·ª¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥»¥¤¥Ü¥êー¤¬ÊÂ¤Ö¡¢µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤¬ÅÐ¾ì¡£¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¹Í°Æ¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¥Ïー¥Ö¡¢¹ÈÃã¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬¹á¤ê¤È»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥Õ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î²Ì½Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¼«²ÈÀ½¤Î¥½¥ë¥Ù¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¤ò»È¤Ã¤¿·Ú¤¤¿©´¶¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¤È°ì½ï¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»ÅÍÍ¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë～11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¾ì½ê¡§¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Ê¡²¬ B1F¥Ðー¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥Ðー ¥Õ¥£¥º¡×
»þ´Ö¡§1Éô 14:30～ / 2Éô 17:30～ ¢¨2»þ´ÖÀ©
ÎÁ¶â¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÌÅÓ¥µー¥Ó¥¹ÎÁ(15¡ó)¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡§092-282-2803¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó :
https://www.hyatt.com/grand-hyatt/ja-JP/fukgh-grand-hyatt-fukuoka/dining/bar-fizz
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¡§¥¨ー¥Ç¥é¡Ê¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Ó¥¢¡¦¥ß¥ó¥È¡Ë
¥»¥¤¥Ü¥êー¡§¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È°¤ÁÉ¼«Á³À¸¥Ï¥à¤ÎÏÂ¹ÈÃã¥¯¥ìー¥× / ·ª¤Î¿©¥Ñ¥ó¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿Ê¿»ô¤¤¤¿¤Þ¤´¡Ö¤¢¤«¤Í¤ÎÎº¡×¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á / ¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ / µÜºê¸©»º¤·¤Þ¤¦¤é¿¿Âä¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë
¥¹¥¤ー¥Ä¡§¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Ê¡²¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¤Î¥¸¥å¥ì¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È / ·§ËÜ¸©»ºÏÂ·ª¤È¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó / ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥ì¥â¥ó¥Ðー¥à¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥ / ·ª¤È¥Ð¥Ë¥é¤Î¥³ー¥Òー¥±ー¥ / ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥Ð¥¸¥ë¤Î¥¿¥ë¥È / ¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤È¥Þ¥í¥ó¤Î¥·¥Öー¥¹¥È¡¡
¥·¥§¥Õ¥º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡§¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥½¥ë¥Ù¤È¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤Î¥¯¥ì¥á¥À¥ó¥¸¥å
¥¹¥³ー¥ó¡§¥¹¥³ー¥ó / ¥Þ¥í¥ó¥¹¥³ー¥ó / ¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È¡Ê¹ÈÃã¤Î¥ß¥ë¥¯¥¸¥ã¥à¡¢¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥êー¥à¡Ë
¥É¥ê¥ó¥¯¡§¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¹ÈÃã¤ÎÀ¤³¦¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¹ÈÃãÀìÌçÅ¹¡¦¥êー¥Õ¥ë¼Ò¤Î¹ÈÃã¤ä¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¡¢¥³ー¥Òー¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ê¤É16¼ïÎà¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±
¥Ñ¥Õ¥§¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ ¡Ö¥¨¥È¥ïー¥ë¡¦¥ô¥§¥ë¥È¡×
2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ðー ¥Õ¥£¥º¤Ë¤Æ¥Ñ¥Õ¥§¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ ¡Ö¥¨¥È¥ïー¥ë¡¦¥ô¥§¥ë¥È¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤ÇÀ¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥ë¥À¥â¥ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤òÅº¤¨¡¢¥íー¥º¥Þ¥êー¹á¤ë¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¯¥Ã¥ー¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¤¿¡¢½©¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨10/31¡Ê¶â¡Ë¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î¤¿¤á¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÄó¶¡¤Ï17:00¤Þ¤Ç
¾ì½ê¡§¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Ê¡²¬ B1F¥Ðー¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥Ðー ¥Õ¥£¥º¡×
»þ´Ö¡§14:30～23:00
ÎÁ¶â¡§2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÌÅÓ¥µー¥Ó¥¹ÎÁ(15¡ó)¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¡
¢¨20:00°Ê¹ß¤Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Á¥ãー¥¸1,200±ß¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡§092-282-2803¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡Ë
¢¨¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
