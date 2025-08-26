¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
PagerDuty¡¢¥¥ä¥Î¥ó IT ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤ÈÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë
¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëPagerDuty (NYSE:PD)¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëPagerDuty³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.pagerduty.co.jp/¡Ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³º¬¿¹Ô¡¢°Ê²¼PagerDuty¡Ë¤Ï¡¢¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×¤ÇIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¥¥ä¥Î¥ó IT ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶âß· ÌÀ¡¢°Ê²¼¥¥ä¥Î¥óITS¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÈÎÇä³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢ËÜÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ä¥Î¥óITS¤ÏÆ±¼Ò¤ÎIT¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¡ÖSOLTAGE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢PagerDuty¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤ÎIT´Ä¶¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É²½¡¦Ê¬»¶²½¡¦Ê£»¨²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¾ã³²È¯À¸»þ¤Î±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿×Â®¤«¤Ä³Î¼Â¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¥ä¥Î¥óITS¤Ï¡ÖSOLTAGE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤È¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢PagerDuty¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PagerDuty¤Ï¡¢°Û¾ï¸¡ÃÎ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¨»þÄÌÃÎ¡¢¥ª¥ó¥³ー¥ëÂÐ±þ¤Î¼«Æ°²½¡¢AIOps¤Ë¤è¤ë¥¢¥éー¥È¤Î¥°¥ëー¥Ô¥ó¥°¤ä¥È¥ê¥¢ー¥¸¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢½ÅÍ×¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºIT¤Î±¿ÍÑ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹·ÑÂ³À¡É¤Î³ÎÊÝ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PagerDuty³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³º¬¿¹Ô¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¥ä¥Î¥óITSÍÍ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ä¥Î¥óITSÍÍ¤Ï¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥éÎÎ°è¤ÇÉý¹¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÎ¾Î©¤·¤¿±¿ÍÑÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¡£PagerDuty¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þÎÏ¡¢¼«Æ°²½¡¦²Ä»ë²½µ¡Ç½¡¢¤½¤·¤ÆAIOps¤Ë¤è¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê±¿ÍÑ»Ù±ç¤È¡¢¥¥ä¥Î¥óITSÍÍ¤ÎÅý¹çÅª¤ÊIT¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎIT±¿ÍÑÉé²Ù·Ú¸º¤ä¾ã³²Éüµì»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹·ÑÂ³À¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
PagerDuty¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¹ñÆâ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÄÍÑÀ¸þ¾å¤ÈIT±¿ÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤¬¤è¤ê¿×Â®¤«¤Ä½ÀÆð¤ËÊÑ²½¤ØÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ä¥Î¥óIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥ä¥Î¥óIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÅ¬¤ÊIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î·Á¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ä¥Î¥óITS¤¬Å¸³«¤¹¤ëIT¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¡ÖSOLTAGE¡×¤Ï¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î´ë²è¡¦Àß·×¤«¤é¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£5¤Ä¤ÎÎÎ°è¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤«¤éÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢±¿ÍÑÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
PagerDuty Operations Cloud¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PagerDuty Operations Cloud¤Ï¡¢¸½Âå¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¶ÈÌ³¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£AI¤È¼«Æ°²½¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇË²õÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸¡ÃÎ¡¦¿ÇÃÇ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤òÆ°°÷¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¹çÍý²½¤·¤Þ¤¹¡£Operations Cloud¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÊÑ³×¤·¡¢¸½Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¶¥Áè¤·¡¢¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ç¤¹¡£ https://www.pagerduty.co.jp/operations-cloud/
PagerDuty¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PagerDuty, Inc.¡ÊNYSE:PD¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢PagerDuty Operations Cloud¤òÄÌ¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊIT±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PagerDuty Operations Cloud¤Ï¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È´ÉÍý¡¢AIOps¡¢¼«Æ°²½¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅý¹ç¤·¤¿¡¢½ÀÆð¤Ç³ÈÄ¥À¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Operations Cloud¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï±¿ÍÑ¾ã³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤ä¥³¥¹¥È¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼ý±×¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Fortune500¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¡¢Fortune100¤Î70%¶á¤¯¤¬PagerDuty¤ò¸½Âå¤Î´ë¶È¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒ»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://www.pagerduty.co.jp/customers/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
