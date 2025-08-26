¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Ã¥¯¤Ï1²ó¡¢½¸Ãæ¤ÏÌµ¸Â¡ª ¡È¼«Æ°¿Ä½Ð¤·¡É¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¡Ø¥Î¥¯¥Õ¥êー¡Ù¥·¥êー¥º¤«¤é¥á¥¿¥ë¼´¤Î¿·¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¡ª8·î²¼½ÜÈ¯Çä
¥µ¥ó¥¹¥¿ーÊ¸¶ñ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈ¾¾ ¹¬Ë§¡Ë¤Ï¡¢¡È¼«Æ°¿Ä½Ð¤·µ¡¹½¡É¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ªー¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¡Ö¥Î¥¯¥Õ¥êー¡×¥·¥êー¥º¡Ê2023Ç¯È¯Çä¡Ë¤«¤é¡¢¼´ÁÇºà¤Ë¥á¥¿¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¡Ø¥Î¥¯¥Õ¥êー¥á¥¿¥ë¡Ù¡ÊÁ´6¼ï¡¦³Æ1,650±ß ÀÇ¹þ¡Ë¤ò2025Ç¯8·î²¼½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÊ¸¶ñ¼è°·Å¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú ¾¦ÉÊÆÃÄ¹ ¡Û
¢£¥Î¥Ã¥¯¤«¤é¤Î²òÊü¡ª½¸Ãæ¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¡È¼«Æ°¿Ä½Ð¤·µ¡¹½¡É
¥Î¥¯¥Õ¥êー¤Ï¡¢¿Ä¤¬¼«Æ°¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡È¼«Æ°¿Ä½Ð¤·µ¡¹½¡É¤òÅëºÜ¤·¤¿¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¤Ç¡¢É®µÃæ¤Ë¥Ú¥óÀè¤¬»æÌÌ¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ç¿Ä¤¬¾å²¼±¿Æ°¤·¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¿Ä¤¬½Ð¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜÂÎ¥µ¥¤¥É¤Î¥Î¥Ã¥¯Áàºî¤Ï»È¤¤»Ï¤á¤Î1²ó¤À¤±¡£½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ñ¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Ã¥¯¤Î¼ê´Ö¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë»È¤¨¤ë¡È¥¿¥¤¥Ñ¡Ê¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡É¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÉ®µ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤Î¸úÎ¨²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥àー¥º¤Ê¿Ä¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÁõÅ¶
¢£»°ÅÀ»ý¤Á¤ò¼«Á³¤ËÆ³¤¯¥é¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥×
¤Þ¤¿¡¢¿ÄÀè¤Ë¤Ï¶âÂ°À½¤Î¥¬¥¤¥É¥Ñ¥¤¥×¤òºÎÍÑ¡£¿ÄÀÞ¤ì¤òËÉ¤®¡¢°ÂÄê¤·¤¿É®µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú ¾¦ÉÊ³µÍ× ¡Û
https://digitalpr.jp/table_img/2953/116571/116571_web_1.png
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
TEL¡§03-5835-0094 ¡¡¢¨·î～¶âÍËÆü¡Ê½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë¡¡9¡§30～17¡§00
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥µ¥ó¥¹¥¿ーÊ¸¶ñ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¹ÊóÃ´Åö°¸
TEL¡§03-5835-0302
