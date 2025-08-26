こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【宮崎県初出店】“宮崎県産 日向夏”を使用した限定メニューを提供『KEY’S CAFÉ 宮崎トヨタ大塚店』
8月28日（木）オープン！
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、全国に展開する「KEY’S CAFÉ」の宮崎県初出店となる『KEY’S CAFÉ 宮崎トヨタ大塚店』（宮崎県宮崎市）を、8月28日（木）オープンします。同店では、通常メニューのほか宮崎県が全国一の生産量を誇る特産品である日向夏を使用した限定メニューを販売します。
『KEY’S CAFÉ 宮崎トヨタ大塚店』イメージ メニューイメージ
『KEY’S CAFÉ 宮崎トヨタ大塚店』は、宮崎トヨタ自動車株式会社の「大塚店」内に併設する店舗です。「大塚店」のお客様はもとより一般のお客様も気軽にご利用いただけます。
ドリンクは、まろやかな味わいが特徴の「氷温熟成®珈琲」をはじめ、同コーヒーを使用したアレンジメニューを多数取り揃えています。さらに、宮崎県が全国一の生産量を誇る日向夏を使用したオリジナルメニュー計5品を同店限定で販売。日向夏ならではのさわやかな酸味と優しい甘みがお楽しみいただけます。店舗で販売するメニューは一部商品を除き、テイクアウトも可能です。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/116256/116256_web_1.png
■主な販売メニュー
■店舗概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/116256/116256_web_2.png
■KEY’S CAFÉとは
「KEY’S CAFÉ」は、“Casual But Authentic ～ひと味ちがう、ひとときを～”をコンセプトとしたパッケージカフェです。開業に必要なノウハウや機材を当社がひとまとめのパッケージで提供することで、ローコスト（加盟金・ロイヤリティ不要）で出店可能。全国各地の高速サービスエリア内や大型商業施設、駅ナカ、病院、大学、書店などさまざまなロケーションに出店しています。
※店舗一覧はこちらからhttps://www.keycoffee.co.jp/store/keyscafe/
店舗で提供するコーヒーは、焙煎前のコーヒー生豆を0℃以下の氷温域と呼ばれる温度帯で一定期間熟成させた「氷温熟成®珈琲」。コーヒー生豆を「氷温熟成」することで、コーヒー豆の細胞が均質化されます。さらに高度な焙煎技術を駆使することで、透明感のあるまろやかな味わいを実現しました。
抽出方法は、「氷温熟成®珈琲」の持ち味を引き立たせるため、ネル(布)ドリップを採用。透明感のあるまろやかな味わいに加え、はちみつのような甘い余韻をお楽しみいただけます。
※「氷温熟成®珈琲」ブランドサイトはこちら
https://www.keycoffee.co.jp/hyo-on/
キーコーヒーは、『珈琲とKISSA のサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 岡田・髙木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
関連リンク
関連リリース
https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_250826
KEY’S CAFÉ（キーズカフェ） 店舗情報
https://www.keycoffee.co.jp/store/keyscafe/
