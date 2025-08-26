¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³°½ÐÀè¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡ª¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤È¥Ë¥È¥ê¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿USBµëÅÅ¼°¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§»÷Ä» ¾¼Íº¡¡°Ê²¼¡§¥Ë¥È¥ê¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÅ¹Æ¬¢¨1¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ê ¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥× ¡Ë¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯Ä«¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿È±·¿¤¬¡¢³°½ÐÀè¤ÇÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£½ÐÀè¤ÇÁ°È±¤ä¸å¤ìÌÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¥µ¥Ã¤È¼êÄ¾¤·¤Ç¤¤¿¤é―¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
³°½ÐÀè¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥Ë¥È¥ê¤ÎÎ¾¼Ò¤ÇUSBµëÅÅ¼°¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¡¢Á°È±¤äÌÓÀè¤Î¥»¥Ã¥È¤â»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ã¤ÈÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
①·ÚÎÌ¡õ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø
Ìó55g¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¤ÏÉý18¡ß±ü¹Ô25¡ß¹â¤µ160mm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£³«ÊÄ¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤¢¨2¤Ç²½¾Ñ¥Ýー¥Á¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Á°È±¤ä¸å¤ìÌÓ¡¢ÌÓÀè¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
②USBµëÅÅ¼°¡ÊType-C¡Ë¤Ç¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤äUSBÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー¤«¤éµëÅÅ¤Ç¤¤ë¢¨3¤Î¤Ç³°½ÐÀè¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
③ÁÇÁá¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ë¹â²¹¥Òー¥È¥×¥ìー¥È
ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤éÌó75ÉÃ¤Ç140¡î¤ËÅþÃ£¤·¡¢¤½¤Î¸å200¡î¤Þ¤Ç²¹ÅÙ¾å¾º¢¨4¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤ä³°½ÐÀè¤Ç¤â¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¤ªÄ¾¤·²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨1 °ìÉô¡¢¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¥Òー¥È¥×¥ìー¥È¤¬´°Á´¤ËÎä¤á¤Æ¤«¤éËÜÂÎ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨3 ½¼ÅÅ¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¦USBÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Äê³Ê¡Ê5V/2.4A¡Ë°Ê¾å¤ò¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨4 ¼þ°Ï¤Î²¹ÅÙÅù¡¢¤´»ÈÍÑ¤Î´Ä¶¤Ë¤è¤ê¼ã´³°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â²¹ÅÙ¡Ê200¡î¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÌó4Ê¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó
¡Ú·¿ÈÖ¡Û¥â¥Ï¡«¥¤¥ë¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥óNY9741WH/DGY
¡Ú²Á³Ê¡Û1,990±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥«¥éー¡Û¥Û¥ï¥¤¥È/¥Àー¥¯¥°¥ìー
¡ÚÅÅÎÏÊý¼°¡ÛUSBµëÅÅ¼°¡ÊType-C¡Ë
¡ÚÄê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡Û11W
¡Ú¥Òー¥È¥×¥ìー¥È²¹ÅÙ¡ÊÌó¡Ë¡Û140¡î～200¡î
¡Ú³°·ÁÀ£Ë¡¡ÊÌó¡Ë¡ÛÉý18¡ß±ü¹Ô25¡ß¹â¤µ160mm
¡Ú¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡Û55g
¡ÚÉÕÂ°¥±ー¥Ö¥ë¤ÎÄ¹¤µ¡ÊÌó¡Ë¡Û1m
¡Ú¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤È¥Ë¥È¥ê¤Î¶¦Æ±³«È¯¡Û
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Úe angle Select¡Û¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¯¤é¤·¤ò¡¢¿·¤·¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¡×¤È¡¢¥Ë¥È¥ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚDAY Value¡Û¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄã²Á³Ê¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤¯Â·¤¨¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡áSimple¡ÜONE¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Ç²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡ß¥Ë¥È¥ê¶¦Æ±³«È¯¾¦ÉÊ¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.edion.com/
¤»¤Ã¤«¤¯Ä«¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿È±·¿¤¬¡¢³°½ÐÀè¤ÇÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£½ÐÀè¤ÇÁ°È±¤ä¸å¤ìÌÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¥µ¥Ã¤È¼êÄ¾¤·¤Ç¤¤¿¤é―¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
³°½ÐÀè¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥Ë¥È¥ê¤ÎÎ¾¼Ò¤ÇUSBµëÅÅ¼°¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¡¢Á°È±¤äÌÓÀè¤Î¥»¥Ã¥È¤â»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ã¤ÈÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
①·ÚÎÌ¡õ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø
Ìó55g¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¤ÏÉý18¡ß±ü¹Ô25¡ß¹â¤µ160mm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£³«ÊÄ¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤¢¨2¤Ç²½¾Ñ¥Ýー¥Á¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Á°È±¤ä¸å¤ìÌÓ¡¢ÌÓÀè¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
②USBµëÅÅ¼°¡ÊType-C¡Ë¤Ç¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤äUSBÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー¤«¤éµëÅÅ¤Ç¤¤ë¢¨3¤Î¤Ç³°½ÐÀè¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
③ÁÇÁá¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ë¹â²¹¥Òー¥È¥×¥ìー¥È
ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤éÌó75ÉÃ¤Ç140¡î¤ËÅþÃ£¤·¡¢¤½¤Î¸å200¡î¤Þ¤Ç²¹ÅÙ¾å¾º¢¨4¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤ä³°½ÐÀè¤Ç¤â¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¤ªÄ¾¤·²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨1 °ìÉô¡¢¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¥Òー¥È¥×¥ìー¥È¤¬´°Á´¤ËÎä¤á¤Æ¤«¤éËÜÂÎ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨3 ½¼ÅÅ¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¦USBÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Äê³Ê¡Ê5V/2.4A¡Ë°Ê¾å¤ò¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨4 ¼þ°Ï¤Î²¹ÅÙÅù¡¢¤´»ÈÍÑ¤Î´Ä¶¤Ë¤è¤ê¼ã´³°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â²¹ÅÙ¡Ê200¡î¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÌó4Ê¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó
¡Ú·¿ÈÖ¡Û¥â¥Ï¡«¥¤¥ë¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥óNY9741WH/DGY
¡Ú²Á³Ê¡Û1,990±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥«¥éー¡Û¥Û¥ï¥¤¥È/¥Àー¥¯¥°¥ìー
¡ÚÅÅÎÏÊý¼°¡ÛUSBµëÅÅ¼°¡ÊType-C¡Ë
¡ÚÄê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡Û11W
¡Ú¥Òー¥È¥×¥ìー¥È²¹ÅÙ¡ÊÌó¡Ë¡Û140¡î～200¡î
¡Ú³°·ÁÀ£Ë¡¡ÊÌó¡Ë¡ÛÉý18¡ß±ü¹Ô25¡ß¹â¤µ160mm
¡Ú¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡Û55g
¡ÚÉÕÂ°¥±ー¥Ö¥ë¤ÎÄ¹¤µ¡ÊÌó¡Ë¡Û1m
¡Ú¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤È¥Ë¥È¥ê¤Î¶¦Æ±³«È¯¡Û
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Úe angle Select¡Û¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¯¤é¤·¤ò¡¢¿·¤·¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¡×¤È¡¢¥Ë¥È¥ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚDAY Value¡Û¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄã²Á³Ê¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤¯Â·¤¨¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡áSimple¡ÜONE¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Ç²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡ß¥Ë¥È¥ê¶¦Æ±³«È¯¾¦ÉÊ¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.edion.com/