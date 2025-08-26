¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¥È¤Ë¾¦ÉÊ¤òÀÑ¤ó¤ÇÆ°¤«¤¹¡¢¿·¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¥²ー¥à¡ÖÇúÇã¤¤¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡×ÃÂÀ¸¡ª
»Ò¶¡¤Îº¢¡¢Ã¯¤·¤âÆ°¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¥È¡×¤òÂêºà¤Ë¡ÒÀÑ¤ó¤Ç¡¦Æ°¤«¤¹¡Ó¿·´¶³Ð¥Ð¥é¥ó¥¹¥²ー¥à¤¬ÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÇã¤¤Êª¥²ー¥à¤ä¡¢¾¦ÉÊ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¹â¤¯ÀÑ¤à¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥âー¥É¤Ê¤É¡¢4¤Ä¤Î¥²ー¥à¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇúÇã¤¤¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¥È¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥é¥Ï¥é¡¦¥É¥¥É¥¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥²ー¥à¡ª
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¥È¤ò¾¦ÉÊ¥±ー¥¹¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÇã¤¤Êª¤¬Â³¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥«ー¥È¤Ë¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤É¤ó¤É¤óÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤ªÇã¤¤¾å¤²¤È¤Ê¤ê¡¢¤ª»¥¥«ー¥É¤ò£±Ëç¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤óÇúÇã¤¤¤Ç¤¤ë¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¥«ー¥É¡×¤È¡Ö¤ª»¥¥«ー¥É¡×
¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¥«ー¥É¡×¤¬20Ëç¤È¡Ö¤ª»¥¥«ー¥É¡×¤¬12ËçÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¥«ー¥É¡×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¥È¤«¤é¾¦ÉÊ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬¡Ö¤ª»¥¥«ー¥É¡×¤ò£±Ëç¼êÊü¤·¤Æ¤ªÇã¤¤¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª»¥¥«ー¥É¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤éÇúÇã¤¤¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê40¸Ä¤Î¾¦ÉÊ¥Ñー¥Ä¡ª
¾¦ÉÊ¥Ñー¥Ä¤Ï¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¡×¡Ö´ÌµÍ¤á¡×¡ÖµíÆý¡×¡Ö¤ª²Û»Ò¡×¤È¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤¬³Æ10¸Ä¤º¤ÄÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÑ¤à¤Î¤Ë¥³¥Ä¤¬¤¤¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡¢4¤Ä¤ÎÍ·¤ÓÊý
1.Íî¤È¤·¤¿¤éÔú¤ê¡ª ÇúÇã¤¤¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡Ê¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§£²～£´¿ÍÍÑ¡Ë
¤ªÇã¤¤Êª¥«ー¥É¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¥È¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¾¦ÉÊ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬¡Ö¤ª»¥¥«ー¥É¡×¤ò£±Ëç¼êÊü¤·¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¡ª ÇúÇã¤¤¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡Ê¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§£²～£´¿ÍÍÑ¡Ë
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾¦ÉÊ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¡¢Ä¶Ã£¿Í¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
3.¤ª¤Ä¤«¤¤ÂÐ·è¡ª ÇúÇã¤¤¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡Ê¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§£²～£´¿ÍÍÑ¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¥«ー¥É¤òÅÏ¤·¤Æ¡¢ÀÑ¤à¾¦ÉÊ¤ò»ØÄê¤·¤Þ¤¹¡£¥«ー¥É¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡¢¥«ー¥È¤òÆ°¤«¤·¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤³¤ì¤é¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¾¦ÉÊ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬¡Ö¤ª»¥¥«ー¥É¡×¤ò£±Ëç¼êÊü¤·¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¤ªÇã¤¤Êª¥«ー¥É¤òÅÏ¤¹¤«¤¬¡¢¾¡Éé¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
4.¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥âー¥É¡Ê¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§£±¿ÍÍÑ¡Ë
ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤äÀÑ¤ßÊý¤Ï¼«Í³¡ª¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
35¸Ä°Ê¾åÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤éÄ¶Ã£¿Í¤ËÇ§Äê¡ª
¾Ò²ðÆ°²è
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=-Ug3bsAPFdc ]
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡ü¾¦ÉÊ¥Ñー¥Ä¡Ä¹ç·×40¸Ä
¡¡¥Ð¥Ê¥Ê¡Ä10¸Ä
¡¡´ÌµÍ¤á¡Ä10¸Ä
¡¡µíÆý¡Ä10¸Ä
¡¡¤ª²Û»Ò¡Ä10¸Ä
¡ü¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¥È¡Ä1Âæ
¡ü¾¦ÉÊ¥±ー¥¹¡Ä4¸Ä
¡ü¤ªÇã¤¤Êª¥«ー¥É¡Ä20Ëç
¡ü¤ª»¥¥«ー¥É¡Ä12Ëç
¡ü¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡Ä1ºý
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÇúÇã¤¤¥«ー¥Ë¥Ð¥ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
²Á¡¡³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW300¡ßH250¡ßD85mm¡ÊPKG¡Ë
ºà¡¡¼Á¡§¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¥È¡¢¾¦ÉÊ¥Ñー¥Ä¡§ABS
¡¡¡¡¡¡¡¡¾¦ÉÊ¥±ー¥¹¡¢¥«ー¥É¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡§»æ
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§3ºÍ°Ê¾å
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¢¥Ã¥×
¸¶»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
Åìµþ¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥çー2025½ÐÅ¸
¾¦ÃÌ¸«ËÜ»Ô¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Çー¡Ë(https://www.tokyotoyshow.com/event/8682)¤Ë
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤è¤ëÇúÇã¤¤¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¤Î
¾¦ÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡ª
¾ì½ê¡§¥¢¥¤¥¢¥Ã¥×¥Öー¥¹ À¾3-07
Æü»þ¡§8/28¡ÊÌÚ¡Ë¡¦8/29¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡ 11»þ～¡¿14»þ～¡¿16»þ～
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¢¥Ã¥×
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÅÄÍýÀ¸
ÀßÎ©Ç¯¡§2007Ç¯4·î
½êºß½»½ê¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-5-7
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´á¶ñ¡¦»¨²ß¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
¡ÖÍ·¤Ö¤È¤¯¤é¤·¤Î´Ö¤Ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´á¶ñ¤ä»¨²ß¤ò»Ô¾ì¤ËÂ¿¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â³§¤µ¤ó¤ÎÆü¡¹¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
