Ç½õ¤±¤Ç¤¤ë¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥Ð¥Ã¥°¡¢ÃÂÀ¸¡£¶¯¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¥°¥íー¥Ö¥ì¥¶ー¡ÖCat Old Vintage Bag¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥³¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂ¢Á°¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÏÀ¥Ëã²Ö¡Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNECOREPA/¡×¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥¶ー¥Ð¥Ã¥°¡ÖCat Old Vintage Bag¡×¡Êhttps://bit.ly/4oNErlO¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ý±×¤Î°ìÉô¤Ï¥Í¥³¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ÎÊÝ¸îÇ³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¼ý±×¤¬ÊÝ¸îÇ¥«¥Õ¥§¤Î±¿±ÄÈñ¤Ë¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡ÖNECOREPA/¡×
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯7000Æ¬¼å¤ÎÇ¤¿¤Á¤¬»¦½èÊ¬¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î1ËüÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿Ç¡Ê¼£Ìþ¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤ä´¶À÷¾É¤¬¤¢¤ëÅù¡Ë¤ä¡¢°ú¼è¤ê¸åÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Ç»àË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ç°¦´áÆ°Êª¤ÎÂ¾¤Ë¡¢È¼Î·Æ°Êª¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤Ç»ôÍÜ¤Ç¤¤ëÇ¤Ê¤Î¤Ë»¦½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ç¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð»¦¤µ¤ì¤º½õ¤«¤Ã¤¿Ì¿¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤Ø¤Î²ò·èºö¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸îÇ¤ò²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ëÁªÂò»è¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¥Í¥³¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊÝ¸îÇÃÄÂÎ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Ç¤ÎÎ¤¿ÆÃµ¤·¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Áö¡×¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö¼«Áö·¿ÊÝ¸îÇ¥«¥Õ¥§¡×¤òÁ´¹ñ¤Ë11Å¹ÊÞ¡¢Èó±ÄÍø¥·¥§¥ë¥¿ー¤ò4µòÅÀ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸îÇ³èÆ°·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡¢»¨²ß¤ä¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤Î¤ªÇã¤¤Êª¡¢¿©Æ²¤Ç¤ª¿©»ö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÇ¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¡¢¡ÖÇ½õ¤±¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ë¶È¤È¤âÄó·È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÇ½õ¤±¡×¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÊÝ¸îÇ¥«¥Õ¥§¤Î±¿±Ä·ÑÂ³¤äÊÝ¸îÇ³èÆ°¤Ë¼ý±×¤¬ÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖNECOREPA/¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¥Í¥³¥ê¥Ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Çºî¤Ã¤¿¡¢½À¤é¤«¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥°¥íー¥Ö¥ì¥¶ー
ÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢ËÌÊÆ»º¤Î¾å¼Á¤Êµí³×¤ò»ÈÍÑ¡£
¿§¥à¥é¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹â¤¤¶¯ÅÙ¤ÈÍ¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥íー¥àðä¤·¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÎô²½¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Èþ¤·¤¤¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢É´²ßÅ¹¤Ç°·¤ï¤ì¤ë¹âµé³×¾®Êª¤ä²È¶ñ¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡¢¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶ー¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î³×¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¥Öー¥Ä¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¿®Íê¤Î¸ü¤¤¡¢É±Ï©¤ÎÏ·ÊÞ¥¿¥ó¥Êー¤ËÀ½Â¤¤ò°ÍÍê¡£
ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤è¤¦¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¥Í¥³¥ê¥Ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥°¥íー¥Ö¥ì¥¶ー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡¦¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°¤Î2way
¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¡£
¥·¥ç¥ë¥Àー¤ò³°¤»¤Ð¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥Ï¥ó¥É¥ëー¥×¤Ç¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê2way¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¢£ÊÝ¸îÇ³èÆ°¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡ÉSAVE THE CAT¡É¤Î¹ï°õ
ÆâÂ¦¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤Ç·¿¤ÈSAVE THE CAT¤Î¹ï°õ¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÊÝ¸îÇ³èÆ°¤â¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¦¤¿¤Ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤¸¤à¡£
¤½¤ó¤Ê¡È°é¤Æ¤ë¡É³Ú¤·¤ß¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥Í¥³¥ê¥Ñ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥ì¥¶ー¤Ç¤¹¡£
¢£Ì¿¤Î¾Ú¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥ì¥¶ー¥×¥í¥À¥¯¥È
¥Í¥³¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤¬°·¤¦³×À½ÉÊ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤ÇÌ¿¤ò½ª¤¨¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¡ÖÀ¸¤¤¿¾Ú¡×¤ò¿·¤¿¤ÊÌ¿¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ø¤È¿á¤¹þ¤ß¡¢¤É¤Ê¤¿¤«¤ÎÊõÊª¤È¤·¤Æ¡È°ìÀ¸ÂçÀÚ¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¦¿Í¤µ¤ó¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ°Êª¤¿¤Á¤¬·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤¿¾Ú¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë°·¤¦Êë¤é¤·¡×¤Ï¡¢¡ÖÌ¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊë¤é¤·¡×¤Ë¼«Á³¤È·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¤Æ¤ÎÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§Cat Old Vintage Bag
¢£¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¢£¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ ½ÄÌó17cm ¡ß ²£Ìó24cm ¡ß ¥Þ¥ÁÌó3.5cm
¢£¥·¥ç¥ë¥Àー¡§¼è¤ê³°¤·¡¦Ä´À°²ÄÇ½¡ÊÄ¹¤µ Ìó63～ºÇÂç120cm¡Ë
¢£ÁÇºà¡§ËÌÊÆ»ºµí³× ¥°¥íー¥Ö¥ì¥¶ー
¢£»ÅÍÍ¡§2way¡Ê¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡¿¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°¡Ë
¢£²Á³Ê¡§24,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã»²¹ÍURL¡ä
STORESÅ¹¤Ï¤³¤Á¤é :
https://necorepa.stores.jp/items/68901e3166372acd4dd35e21
³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤Ï¤³¤Á¤é :
https://item.rakuten.co.jp/necorepublic/ncrp-covb-bl/
Yahoo!Å¹¤Ï¤³¤Á¤é :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/neco-republic/ncrp-covb-bl.html
¡ã¼ÂÅ¹ÊÞ¡ä
NECOREPA STORE Â¢Á°Å¹
¢©111-0051¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂ¢Á°4-9-8 1F
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～18:00
¡ÊÄêµÙÆü¡§²Ð¡¦¿å¡¦ÌÚ¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥³¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂ¢Á°4-9-8
URL¡§https://www.neco-republic.jp