Á´¹ñ¤«¤é¹â¹»¶µ°÷¤¬½¸·ë¡Ö¥Ïー¥Ðー¥ÉÎ®¶µ°é¡×¤òÂÎ´¶¤¹¤ëÂç³Ø¸«³Ø²ñ¡¢ËþÀÊ¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê
Ì¾¸Å²°¾¦²ÊÂç³Ø¡Ê°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»Ô¡¢³ØÄ¹¡§·ªËÜÇî¹Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ú¹â¹»¶µ°÷¡¦³Ø½¬½Î¹Ö»ÕÂÐ¾Ý Âç³Ø¸«³Ø²ñ¡Û¤¬¡¢7·î¤Î³«ºÅ¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤âÄê°÷¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£2²óÏ¢Â³¤ÎÁá´üËþÀÊ¤Ï¡¢Ãµµæ³Ø½¬¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡¢ËÜ³Ø¤¬¸Ø¤ë¡Ö¥±ー¥¹¥á¥½¥Ã¥É¶µ°é¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸«³Ø²ñ¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»¶µ°÷¡¦½Î¹Ö»Õ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë´õ¾¯¤Êµ¡²ñ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤¬Á´³ØÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ïー¥Ðー¥ÉÎ®¡Ö¥±ー¥¹¥á¥½¥Ã¥É¡×¶µ°é¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÌÏµ¼¼ø¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â´¶ÈÀ¸¤È¤Îº©ÃÌ¡¢³ØÄ¹¡¦¸¦µæ²ÊÄ¹¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹Ö±é¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¸«³Ø¡¢ºß³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³ÃÌ¡¢¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢¶µ°é¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¾¦²ÊÂç³Ø¤Ï¡¢À¤³¦»°Âç¥Ó¥¸¥Í¥¹¶µ°éÇ§¾Ú¡ÊAACSB¡¦EQUIS¡¦AMBA¡Ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâÍ£°ì¤Î¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥±ー¥¹¥á¥½¥Ã¥É¶µ°é¤ò³ØÉô¶µ°é¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·ÏÎó¤Î¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»¤Ë¤Þ¤ÇÅ¸³«¡£63¥«¹ñ189Âç³Ø¤È¤Î¹ñºÝÏ¢·È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢±Ñ¸ì¤ò¸øÍÑ¸ì¤È¤¹¤ë¡ÖGlobal BBA¡Ê·Ð±Ä´ÉÍý²ÝÄø¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¶µ°é´Ä¶¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃ¿§¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ°é³¦¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢Ãµµæ·¿³Ø½¬¤ÈÂç³Ø¶µ°é¤ÎÀÜÂ³¤ò¶¯²½¤·¡¢¶µ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤ÈÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç³Ø¸«³Ø²ñ¡Û ¼Â»Ü³µÍ×
Æü»þ¡§9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë10¡§00～14¡§00
¾ì½ê¡§Ì¾¸Å²°¾¦²ÊÂç³Ø Æü¿Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»ÔÊÆÌîÌÚÄ®»°¥öÊ÷¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¹â¹»¶µ°÷¡¢³Ø½¬½Î¹Ö»Õ¡ÊÁ´¹ñ¤«¤é¡Ë
ÆâÍÆ¡§
¡¦³ØÄ¹¡¦¸¦µæ²ÊÄ¹¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹Ö±é
¡¦¥±ー¥¹¥á¥½¥Ã¥ÉÌÏµ¼¼ø¶È
¡¦Â´¶ÈÀ¸¤È¤Îº©ÃÌ
¡¦»ÜÀß¸«³Ø
¡¦ºß³ØÀ¸ÂÎ¸³ÃÌ