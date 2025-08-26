¿å¾å¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡ª225m¤Î¶õÃæÈô¹Ô¤Ç¡È¤èー¤¤¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡É »ä¤À¤±¤Î¶õÃæÂÎ¸³¡ª¡Ø¶õÈô¤Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»£±ÆÂâ2025¡Ù
Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡¡¥¢¥Ë¥áÃ¸Ï©Åç¸ø±à¡×¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ñー¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´Ä¹225£í¤È140m¤Î±ýÉü¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¾ÌÌÈô¹ÔÂâ¡ª¡×¤¬Âç¿Íµ¤¡ª
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¾ÌÌ¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¤Æ¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ò³ê¶õ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¥«¥á¥é¤òÁõÃå¤·¼«Ê¬ÌÜÀþ¤Î±ÇÁü¤¬µÏ¿¤Ç¤¤ë¡Ø¶õÈô¤Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»£±ÆÂâ2025¡Ù¤ò9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀìÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¤È¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤ÇÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë±ÇÁü¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥à¥Ó¥Ç¥ª¤òÁõÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢360¡ëÂç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¹Âç¤ÊÃÓ¤Î¾å¤ò³ê¶õ¤¹¤ë¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤ÎÈô¹ÔÂÎ¸³¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¸å¤Ë¤Ï±ÇÁü¥Çー¥¿¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê½©É÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥óÂÎ¸³¤òÃ¸Ï©Åç¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¢¥½©À²¤ì¤ÎÉ÷¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¤¡¢Âç¼«Á³¤Î¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡ª
¢¥¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢³ê¶õÂçËÁ¸±¤Ø½ÐÈ¯¡ª
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
´ü´Ö¡§
9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¼Â»Ü»þ´Ö¡§
10»þ00Ê¬～18»þ00Ê¬¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ17»þ00Ê¬¡Ë
¢¨µ¨Àá¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
²ñ¾ì¡§
¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ñー¥¯¡×Æâ¡¢¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¾ÌÌÈô¹ÔÂâ¡ª¡×
ÆâÍÆ¡§
¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¾ÌÌÈô¹ÔÂâ¡ª¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤Ë¥«¥á¥éÉÕ¤¤ÎÀìÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÂß½Ð¡£¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó³ê¶õÃæ¤Î¼«¿È¤ÎÌÜÀþ¤ÎÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¡¢¥´ー¥ë¸å¤Ë»£±Æ¥Çー¥¿¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
È÷¹Í¡§
¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¾ÌÌÈô¹ÔÂâ¡ª¡×¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï¿ÈÄ¹120cm°Ê¾åÂÎ½Å25kg°Ê¾å¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§
¥´ー¥ë¥É¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ
URL¡§https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
(C)±±°æµ·¿Í¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK
(C)±±°æµ·¿Í¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK 1993-2025
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/128966/table/500_1_490591252873609ded068b2110aa8ed6.jpg?v=202508271226 ]