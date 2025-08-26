¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³Æþ»öÎã¡ÛÏ·ÊÞÅ´Æ»¿®¹æµ¡¥áー¥«ー¤¬Á´´ÛWi-Fi¤È´Æ»ë¥¢¥¦¥È¥½ー¥¹¤Ç¥Õ¥êー¥¢¥É¥ì¥¹²½¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½
¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥µ¥Á¥¨ ¥ª¥ª¥·¥Þ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°¹©¼Ò¡ÊËÜ¼Ò ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ¾°»Ö¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤È²ÝÂê
¡¦Wi-Fi¤¬»È¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÄÌ¿®¤¬ÉÔ°ÂÄê
¡¦¥Ù¥ó¥Àーº®ºß¤Ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÊÝ¼é¤ä±¿ÍÑ¤¬ÈÑ»¨²½
¢£ºÎÍÑ¤Î·è¤á¼ê
¡¦¼«Î§·¿ÌµÀþLAN¤òÁ´´Û¤ËÆ³Æþ
¡¦°ì¼Ò¤ÇÅý¹ç²ÄÇ½¤Êµ¡´ï¹½À®¤ÈÀß·×¹½ÃÛ¤ä¹©»ö¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ
¡¦±¿ÍÑ´Æ»ë¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿»Ù±çÂÎÀ©
¢£Æ³Æþ¤·¤¿À½ÉÊ¡¦µ»½Ñ
¡¦¼«Î§·¿ÌµÀþLAN¡ÖAWC¡ÊAutonomous Wave Control¡Ë¡×
¡¾ÌµÀþLAN¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆ±»Î¤¬¼«Î§Åª¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä½ÐÎÏ¤òÄ´À°¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÅÅÇÈ´Ä¶¤ò°Ý»ý
¡¾º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤Ï°ÂÄêÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä½ÐÎÏ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤Û¤Ü¸ÇÄê¤È¤·¤¿Àß·×¤òºÎÍÑ
¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖNet.Monitor¡×
¡¾¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î»à³è´Æ»ë¤ä¾ã³²¤ÎÁá´ü¸¡ÃÎ¡¦ÄÌÊó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ò»Ù±ç
¢£Æ³Æþ¸å¤Î¸ú²Ì
¡¦Á´´Û¤Ë°ÂÄê¤·¤¿Wi-Fi¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¸þ¾å
¥Õ¥êー¥¢¥É¥ì¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿·¼Ò²°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º°ÂÄê¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¡£AWC¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¤ÊÅÅÇÈ´Ä¶¤Î°Ý»ý¤È¡¢»öÁ°¤ÎÅÅÇÈÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤äÃÙ±ä¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ù¥ó¥ÀーÅý°ì¤Ç±¿ÍÑ¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤È´ÉÍýÉé²Ù¤Î·Ú¸º
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤äÊÝ¼éÂÐ±þ¤ò¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹¤ËÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áë¸ý¤Î°ìËÜ²½¤ò¼Â¸½¡£¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤ÎÂÐ±þ¤ä²þÁ±¤ÎÁêÃÌ¤¬¸úÎ¨²½¤µ¤ì¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Î´ÉÍýÉéÃ´¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥ê¥âー¥È´Æ»ë¤Ë¤è¤ê¾ï»þ°Â¿´±¿ÍÑ
Net.Monitor¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¥µー¥Ðーµ¡´ï¤Ë¤ª¤±¤ë°Û¾ï¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ÈÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡Û
https://digitalpr.jp/table_img/631/116405/116405_web_1.png
¡üÆ³Æþ»öÎãµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/sankosha-s/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò»°¹©¼Ò ÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2026Ç¯¤ËÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅ´Æ»¿®¹æµ¡´ï¤ÎÏ·ÊÞ¥áー¥«ー¡£¡Öµ¡³£¹©³Ø¡×¡ÖÅÅµ¤¹©³Ø¡×¡Ö²½³Ø¹©³Ø¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ÆÊë¤é¤·¤Î°Â¿´¤òÃÛ¤¯¡£ ¤³¤ì¤«¤é¤âÁÏ°Õ¤¢¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤·¡¢Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ÇÌ¤Íè¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
ËÜ¼Ò¡ÄÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÈ¨¥öÃ«2-37-6
ÀßÎ©¡Ä1926Ç¯
ÂåÉ½¡ÄÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²ÃÆ£ ¾°»Ö
URL¡Ähttps://www.sankosha-s.co.jp/
º£¸å¤â¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î²÷Å¬¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Ä¶¤Î¤´»Ù±ç¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¡¢Éý¹¤¤À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëºÇ¿·µ»½Ñ¤È¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí¡ËµºÜ»ö¹à¤Ï2025Ç¯8·î¸½ºß¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ÏÅö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí¡ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Þ¤¿¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌ¾¾ÎÅù¤Ï¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÂè»°¼Ô¤ä³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
E-mail:info@allied-telesis.co.jp
E-mail:info@allied-telesis.co.jp
URL¡§https://www.allied-telesis.co.jp/
<< ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè>>
¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô
E-mail¡§ pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL¡§03-5437-6042 URL¡§https://www.allied-telesis.co.jp/
¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ7-21-11Âè2TOC¥Ó¥ë
