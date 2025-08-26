¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤Ç¡ª°áÁõ¤ä¤ª²Û»Ò¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¡ØHappy Halloween¡Ù¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èhttps://www.akachan.jp¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü(¶â)¤«¤é9·î25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡¢¡ÖHappy Halloween¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://shop.akachan.jp¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥é¥·¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bit.ly/47KyNL8¡Û
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bit.ly/4fQ55X4¡Û
¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤Ç¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°áÁõ¤ä¥¹¥¿¥¤¡¢¤ª²Û»Ò¸ò´¹¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥Ð¥±¥ÄÉÕ¤¤Î¤ª²Û»Ò¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¾þ¤ê¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¢£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó°áÁõ
¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î
¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ù¥¹¥È
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¤«¤Ü¤Á¤ã
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥í¥ó¥Ñー¥¹
¢£¥µ¥¤¥º¡§70～80㎝
¢£²Á¡¡³Ê¡§2,380±ß(ÀÇ¹þ2,618±ß)
¼ê¤ò¹¤²¤ë¤È¤³¤¦¤â¤ê¤Î±©¤¬¡ª
¤Í¤ó¤Í´ü¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¤³¤¦¤â¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥í¥ó¥Ñー¥¹ Ë¹»Ò¤Ä¤
¢£¥µ¥¤¥º¡§60～70¡¦70～80㎝
¢£²Á¡¡³Ê¡§2,480±ß(ÀÇ¹þ2,728±ß)
¤«¤Ü¤Á¤ã¤ä¤ª¤Ð¤±¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ó¥È¡£
¥Õー¥É¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Þ¥ó¥È
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤«¤Ü¤Á¤ã¡¦¤ª¤Ð¤±
¢£¥µ¥¤¥º¡¡¡§70～90㎝
¢£²Á¡¡³Ê¡¡¡§1,580±ß(ÀÇ¹þ1,738±ß)
¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë¥Õー¥É¥¿¥¤¥×¤Î¥Ù¥¹¥È
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¸¥ã¥Ã¥¯¥ª ¥é¥ó¥¿¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ù¥¹¥È
¢£¥µ¥¤¥º¡§70～90㎝
¢£²Á¡¡³Ê¡§2,180±ß(ÀÇ¹þ2,398±ß)
¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¼÷»Ê¤Î¤Ê¤ê¤¤ê¥Ù¥¹¥È¡£
¼Ì¿¿±Ç¤¨¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡ý
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¤ª¼÷»Ê¥Ù¥¹¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³¤Ï·
¢£¥µ¥¤¥º¡§80～90㎝
¢£²Á¡¡³Ê¡§2,980±ß(ÀÇ¹þ3,278±ß)
¥Ï¥í¥¦¥£¥óµ¤Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¡£
¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¥ê¥ó¥¯¥³ー¥Ç¤â¢ö
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¿¥¤
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤«¤Ü¤Á¤ã¡¦¤ª¤Ð¤±¡¦¥Ç¥Ó¥ë
¢£²Á¡¡³Ê¡¡¡§¡Î¤«¤Ü¤Á¤ã¡¦¤ª¤Ð¤±¡Ï780±ß(ÀÇ¹þ858±ß)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Î¥Ç¥Ó¥ë¡Ï980±ß(ÀÇ¹þ1,078±ß)
Ç¼ª¤È¤·¤Ã¤ÝÉÕ¤¥Ö¥ë¥Þ¤Î2ÅÀ¥»¥Ã¥È¡£
¤·¤Ã¤Ý¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¹õÇ2ÅÀ¥»¥Ã¥È
¢£¥µ¥¤¥º¡§80～90㎝
¢£²Á¡¡³Ê¡§1,580±ß(ÀÇ¹þ1,738±ß)
¢£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ª²Û»Ò
¤ª²Û»Ò¤¬Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ý¤Á¼êÉÕ¤¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢
ÅÅ¸»¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¾Ð¤¤À¼¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥È¤¬¸÷¤ë
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥ó¥×¥¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥é¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¥é¥¤¥È¥Ý¥Ã¥È ³Æ¼ï
¢£²Á¡¡³Ê¡§³Æ980±ß(ÀÇ¹þ1,078±ß)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç¤ä¤ª¤Ð¤±¤Ê¤É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ß¤ó¤Ê¤È¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î4Ï¢²Û»Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤«¤Ü¤Á¤ã¥Üー¥í 4Ï¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£ÂÐ¡¡¾Ý¡§7¥õ·îº¢～¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£²Á¡¡³Ê¡§130±ß(ÀÇ¹þ140±ß)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¾þ¤ê
ÊÉ¤ËÅ½¤Ã¤Æ¾þ¤ê¤Ä¤±¤·¤¿¤ê¡¢¿²Å¾¤Ó¥¢ー¥È¤ò»£±Æ¤·¤Æ
SNS±Ç¤¨¤Ë¤â¡ª
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Õ¥§¥ë¥È¥ì¥¿ー¥Ð¥Êー ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó
¢£²Á¡¡³Ê¡§800±ß(ÀÇ¹þ880±ß)
¢¨·ÇºÜ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï½½Ê¬¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëü°ìÉÊÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·ÇºÜ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼ÂÊª¤È¿§ÌÜ¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼è¤ê´ó¤»¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï´ë²èÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¼Åç¥¤¥Èー¥èー¥«¥ÉーÅ¹¡¦¥Ûー¥à¥º¿²²°ÀîÅ¹¤Ï¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
[ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ]
ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ê°é»ù¤ò¡£¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°HP¡§https://www.akachan.jp
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shop.akachan.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
[¼èºàÌä¤¤¹ç¤ï¤»]
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¡¡¹ÊóÉô
ÅÅÏÃ¡§06-6258-7125
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ah-kouhou@akachan.co.jp
[ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ]
ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ê°é»ù¤ò¡£¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°HP¡§https://www.akachan.jp
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shop.akachan.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
[¼èºàÌä¤¤¹ç¤ï¤»]
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¡¡¹ÊóÉô
ÅÅÏÃ¡§06-6258-7125
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ah-kouhou@akachan.co.jp
