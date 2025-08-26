¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥¤¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¡¢ÀßÎ©2Ç¯ÌÜ¤ÎËÜ³Ê»ÏÆ°¡¡º´²ì¸©ÅâÄÅ»ÔÈ¯¡Öº´²ì¥Òー¥íー¥º¡×¤È9·î21Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÌ¤Íè·Ð±Ä¤òÈ¯¿®¡ª
ÆüËÜ°ì¡¢À¼¤òÊ¹¤¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤È¤Ï¡©
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥¤¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§±ºÅÄÀ¬É§¡Ë¤Ï¡¢»ö¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦DX¿ä¿Ê»Ù±ç¡¦¿Íºà°éÀ®¡¦ÃÏ°è³èÀ²½¤òÃì¤Ë¡¢ÀßÎ©2Ç¯ÌÜ¤ÎËÜ³Ê»ÏÆ°¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¡×¡£¤ªµÒÍÍ¡¦¼Ò°÷¡¦ÃÏ°è¤ÎÀ¼¤òÃúÇ«¤ËÊ¹¤¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GLOBALBYTE 2025 ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§¡¡Ì¤Íè¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢À¼¤ÎÃæ¤Ë¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Ê3¤Ä¤ÎÃì¡Ë·Ð±Ä¤ÈDX¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç
¡ü·Ð±Ä¤ÈDX¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç
»ö¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¿µ¯¶È/DX¿ä¿Ê¡¦ÄêÃå²½¡¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¹½ÃÛ
¡ü¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç
·Ð±Ä¼Ô°éÀ®¡¿¿Íºà°éÀ®¡¿µ¯¶È»Ù±ç¡¿¸ø±×ºâÃÄ¤Î±¿±Ä¤ÈDX»Ù±ç¡ÊSalesforce)
¡üÃÏ°è¤«¤éÌ¤Íè¤Ø¤Î»Ù±ç
ÃÏ°è³èÀ²½¡¿´Ñ¸÷¿¶¶½¡¿ÃÏÊýºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡ÊNPS¡Ë
1️⃣¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¿®¤¸¤ë»ö¶È¤Î¥«¥¿¥Á
´ë¶È¤ÎÌ¤Íè¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö»Ô¾ì¡×¤ä¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£ NPS¡Ê¸ÜµÒ¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¡Ë¤¬¹â¤¤´ë¶È¤Ï¡ÖÀ®Ä¹Î¨¤¬Â¾¼Ò¤Î2ÇÜ°Ê¾å¡×¡£ CRM³èÍÑ´ë¶È¤Ï¡ÖÇä¾å¤¬Ê¿¶Ñ41%Áý²Ã¡×¡£ ½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤¬¹â¤¤´ë¶È¤Ï¡ÖÀ¸»ºÀ17%¥¢¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¡¢¿ô»ú¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¡ÖÀ¼¤òÊ¹¤¯¡×¤³¤È¤¬ºÇ¶¯¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
·ë²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤È¤Ï¡©¡§¡¡¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤¬Æ³¤¯³×¿·¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿·Ð¸³¤¬»Ù¤¨¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡£
2️⃣¡¡Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³ ― Â¾¼Ò¥³¥ó¥µ¥ë¤È¤Î°ã¤¤
- 40Ç¯¶á¤¤·Ð±Ä·Ð¸³¼Ô¤¬»ö¶È¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÈ¼Áö
- ¹ñÆâ³°»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¡×¤Î¤¢¤ëÀìÌç²È»Ù±ç
- ±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¿Íºà°éÀ®¡¦CRMÆ³Æþ¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó
～¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¹¤¤¤¿À¼¤ò¡ÈÀ®²Ì¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£～
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡§¡¡·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡ÖÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß¤À¤¹¡×È¼Áö»Ù±ç¡£
▶¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬Ä©¤à¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÏ°è¹×¸¥¤Î¤´¾Ò²ð
SAGA HEROES (º´²ì¥Òー¥íー¥º¡Ë¤ÎÀßÎ©
～ÃÏ°è¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò»ö¶È¤ÎÃì¤È¤¹¤ë¥Ñー¥Ñ¥¹·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©～
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥¤¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¡§±ºÅÄÀ¬É§¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¹×¸¥·¿ÃÄÂÎ¡Öº´²ì¥Òー¥íー¥º¡×¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯9·î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥¿ー¥È¡Ë¡£ÃÏ°è¤Î¿ÍÊª¡¦Ê¸²½¡¦Îò»Ë¤ò¡ÖÃÏ°è¤Î¥Òー¥íー¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÐºÑ·÷¤òÁÏ½Ð¡£Ì¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸Ø¤ì¤ëÃÏÊý¤ÎºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¿ÃÏÊýºÆÀ¸¤«¤é180ÅÙ»ëÅÀ¤òÅ¾´¹¤·¡¢¡ÖÊû¤²¤ë¡×¿Íºà¤ä»ö¶È¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹ñºÝÅª¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¼«Î©·¿¤Î·ÐºÑ·÷¤Å¤¯¤ê¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°éÀ®¡¢¤½¤·¤Æº´²ì¸©¤Ë¿·¤·¤¤¡È¤ª¤È¤Ê¤Î»ÑÀª¡É¤ò¼¨¤¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏ°è¤Î¥Òー¥íー¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ë¡ª¡×
SAGA HEROES ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.sagaheroes.jp/
º´²ì¥Òー¥íー¥º ¥Ûー¥à¥Úー¥¸: ¤µ¤¬¤½¤¦º´²ì¤ÎHERO
¡¡¡Ôº´²ì¥Òー¥íー¥º¡§£¹·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¾Ò²ð¡Õ
¤µ¤¬¤½¤¦¥Òー¥íー¥º - »Ò°é¤Æ¤â¡¢ÉÔÅÐ¹»¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¸·ÌÚ¤ÎÄ®¤Å¤¯¤ê¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆüÄø¡§2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ³«¾ì
ÆâÍÆ¡§´ðÄ´¹Ö±é¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Þ¥ë¥·¥§Åù
²ñ¾ì¡§»û¥«¥Õ¥§²Ö¤ÎË·¡Ê¸·ÌÚ¡Ë¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¤Ë
➤¡¡https://www.sagaheroes.jp/event-list
¡Ô¼çºÅ¡Õ¥Èー¥¥çー¥³ー¥Òー¸·ÌÚ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó
¤Þ¤ºÂç¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µï¾ì½ê¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª
▶¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö³Ø¹»¡¦¾Íè¡¦ÃÏ°è¡×¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ø¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤«¤éÌ¤Íè¤Î¶µ°é¤òÁÏ¤ë
～¤³¤ì¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤Î¤«¤¿¤Á¥¢¥ó¥±ー¥È2025¤Ø¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª～
º´²ì¥Òー¥íー¥º¤Ï¡¢¥Èー¥¥çー¥³ー¥Òー¸·ÌÚ»ÙÉô¡Ê¸·ÌÚ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÅÐ¹»¤äÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤Îºß¤êÊý¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÄ´ºº¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤«¤é¹Í¤¨¤ë ¤³¤ì¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤Î¤«¤¿¤Á¥¢¥ó¥±ー¥È2025¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤Ï¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤«¤é¹â¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¼«Ê¬¤ä¿È¶á¤ÊÍ§¤À¤Á¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊÀ¼¤ò½¸¤á¡¢¶µ°é¸½¾ì¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î³Ø¤Ó¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö³Ø¹»¡×¤ä¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃÏ°è¡¦¹ÔÀ¯¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü³µÍ×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯£¸·î11Æü ～ 2025Ç¯£±£°·î£³£±Æü
ÂÐ¾Ý¡§¾®³Ø¹»4Ç¯À¸～¹â¹»3Ç¯À¸¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
²óÅúÊýË¡¡§²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤
➤ ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë (https://jp.surveymonkey.com/r/sagaheroes2025kids)
https://jp.surveymonkey.com/r/sagaheroes2025kids
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö³Ø¹»¡¦¾Íè¡¦ÃÏ°è¡×¡§¥Èー¥¥çー¥³ー¥Òー¸·ÌÚ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¡Ê±ºÅÄÀ¬É§¡Ë¥³¥á¥ó¥È
»ä¤Ï40Ç¯¶á¤¤¹ñÆâ³°¤Ç¤Î·Ð±Ä·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëÅú¤¨¤ÏÉ¬¤º¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡×¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¼¤òÊ¹¤¡¢À°Íý¤·¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¡£¤½¤ì¤¬À®²Ì¤òÀ¸¤ß¡¢²ñ¼Ò¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
±ºÅÄ À¬É§¡Ê¤¦¤é¤¿ ¤æ¤¤Ò¤³¡Ë
º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô½Ð¿È¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Î©Âç³Ø¥µ¥ó¥Ð¥Ê¥Ç¥£ー¥Î¹»¤Ë¤ÆMBA¤ò¼èÆÀ¡£»ö¶È·Ð±Ä¡¦DX¿ä¿Ê¡¦¿Íºà°éÀ®¡¦ÃÏ°è³èÀ²½¤òÀìÌç¤È¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç30Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð±Ä·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë8¼Ò¤òµ¯¶È¤·¡¢¹ÔÀ¯¤ÈÌ±´Ö¤ÎÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤ò³è¤«¤·¤ÆÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏBRANDIMPORT¼Ò¡ÊÈ¾Æ³ÂÎ»ö¶È¡Ë¤Ë¤Æ¶Ï¤«£´Ì¾¤Î¥Áー¥à¤ÇÇä¾å30²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢¹ñÆâ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¸úÎ¨Åª¤Ê·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤òÆ³Æþ¡£NPS¡Ê¸ÜµÒ¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£»ØÉ¸¡Ë¤ÈDX¤ò¸½¾ì¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î²ñ¼Ò¤¬ËèÇ¯20¡óÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿¡£Salesforce¤ª¤è¤ÓNPS¤ÎÇ§Äê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÍ¤¹¤ëÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¹âÅÙ²½¤â»Ù±ç¤¹¤ë¡£
2025Ç¯ÅâÄÅ»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖÀ¼¤òÊ¹¤¯¡×¤³¤È¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Globalbyte¹çÆ±²ñ¼ÒÂåÉ½¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀÐ°æ°é±Ñ²ñ»öÌ³¶ÉÄ¹¡¢Ê£¿ô¤Î¼ÒÃÄË¡¿ÍÍý»ö¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤ä½÷Àµ¯¶È²È¤Ê¤É¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤ÈÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë£µ£·ºÐ¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥¤¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊGlobalbyte Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡§º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½ ±ºÅÄÀ¬É§¡ÊYukihiko Urata¡Ë
ÀßÎ©¡§2024Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»ö¶È·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¡¿DX¿ä¿Ê»Ù±ç¡¿¿Íºà°éÀ®¡¿ÃÏ°è³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.globalbyte.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
º´²ì¥Òー¥íー¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È: www.sagaheroes.jp(https://www.sagaheroes.jp/)
ÀÐ°æ°é±Ñ²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: www.ishii-zaidan.or.jp(https://www.ishii-zaidan.or.jp/)
ÂæÏÑ¥ê¥â¥Ê¥¤¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§www.limonite.tw(https://www.limonite.tw/)
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Ê9·î21Æü³«ºÅ¡Ëhttps://www.sagaheroes.jp/event-list
»Ò¤É¤â¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¥Õ¥©ー¥à https://jp.surveymonkey.com/r/sagaheroes2025kids
¥Ó¥¸¥Í¥¹TIMES ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö https://bizitai.jp/interview/urata_yukihiko/