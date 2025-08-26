Éâµ¤¤ÎÉü½²ÊýË¡¤Ï¡ÖÀÀÌó½ñ¤ò½ñ¤«¤»¤¿¡×¤¬1°Ì¤Ë¡ªÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë´ûº§¼ÔÃË½÷772¿Í¤ËÄ´ºº
ÃµÄå»öÌ³½ê ¶Á¡¦Agent¡Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡§À¾Àî¸¦°ì¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥é¥¤¥êー¡×¡Êhttps://hibiki-law.or.jp/divorce/¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Éâµ¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë´ûº§¼ÔÃË½÷772¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÉâµ¤¤Ø¤ÎÉü½²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº¤ÎÇØ·Ê
¥Ñー¥È¥Êー¤ËÉâµ¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êµö¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£²¿¤«¤·¤éÉü½²¤ä»ÅÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¿´¾ð¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï´ûº§¼ÔÃË½÷8,000¿Í¤Ë»öÁ°Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖÉâµ¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿772¿Í¤ËËÜÄ´ºº¡£
¡ÖÉâµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÅÊÖ¤·ÊýË¡¡×¤äËþÂÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ï¤·¤¯¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÛ¸î»Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡Ö¹çË¡Åª¤ÊÀ©ºÛÊýË¡¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡¡
»öÁ°Ä´ºº¡§´ûº§¼Ô¤ÎÃË½÷8,000¿Í
ËÜÄ´ºº¡§¾åµ¤ÎÃæ¤Ç¥Ñー¥È¥Êー¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃË½÷772¿Í¡ÊÃËÀ367¿Í¡¢½÷À405¿Í¡Ë
Ä´ººÃÏ°è¡§Á´¹ñ¡¡Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î20Æü～6·î2Æü
Ä´ºº¼çÂÎ¡§¥é¥¤¥êーÊÔ½¸Éô¡¡Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§¥¢¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
Éâµ¤¤ØÉü½²¤·¤¿¿Í¤Ï41.7%¤Ç½÷À¤ÎÊý¤¬¾¯¤·Â¿¤¤
¥Ñー¥È¥Êー¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë´ûº§¼ÔÃË½÷772¿Í¤Ë¡ÖÉâµ¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÉü½²¤ä»ÅÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤«¡×Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï41.7%¤Ç¤·¤¿¡£
Éü½²¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¤è¤½5¿Í¤Ë2¿Í¤Ï²¿¤«¤·¤é¤Î»ÅÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÉü½²¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï½÷À¤ÎÊý¤¬ÃËÀ¤è¤ê2.1%Â¿¤¯¡¢¤è¤ê½÷À¤ÎÊý¤¬¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Éâµ¤¤Ø¤Î»ÅÊÖ¤·ÊýË¡1°Ì¤Ï¡¢ÃËÀ¡ÖÀÀÌó½ñ¤ò½ñ¤«¤»¤¿¡×¤Ç½÷À¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¾Ã¤µ¤»¤¿¡×
Éâµ¤¤ØÉü½²¤·¤¿322¿Í¤Ë¡Ö»ÅÊÖ¤·ÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË½÷¹ç¤ï¤»¤¿1°Ì¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀÀÌó½ñ¤ò½ñ¤«¤»¤¿¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤Ïº§°ù´Ø·¸¤Î·ÑÂ³¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¶¯À©ÎÏ¤Î¤¢¤ë·Á¤Ç¤ÎÀ©ºÛÊýË¡¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ÃË½÷¤Ç¸«¤ë¤È¡¢1°Ì¤Î¤Û¤«¥È¥Ã¥×5¤Î·ë²Ì¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡ÖÀÀÌó½ñ¤ò½ñ¤«¤»¤¿¡×¤¬1°Ì¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢½÷À¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¾Ã¤µ¤»¤¿¡×¤¬1°Ì¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×5¤Î·ë²Ì¤Ë¤ÏÃË½÷¤Çº¹¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¡×¤¬2°Ì¤È3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿½÷À¤ÎÀ©ºÛÊýË¡3°Ì¤Ï¡Ö¹â¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡¢5°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÅÚ²¼ºÂ¤Ê¤É¼Õºá¤ò¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÃËÀ¤Î¥È¥Ã¥×5¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¹àÌÜ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÁê¼ê¤Ë¹çÍýÅª¤ËÀ©ºÛ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷À¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
Éâµ¤¤Ø»ÅÊÖ¤·¤·¤¿ËþÂÅÙ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬1°Ì
Éâµ¤¤ØÉü½²¤·¤¿322¿Í¤Ë¡Ö»ÅÊÖ¤·¤·¤¿ËþÂÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷¤È¤â¤Ë°ìÈÖÂ¿¤¤²óÅú¤È¤Ê¤ê¡¢Éâµ¤¤µ¤ì¤¿ÝµÊ°¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ©ºÛ¤ò¤·¤Æ¤âÀ²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¡ÖÉü½²ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤¯¤ï¤·¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×¤ä¡ÖÉü½²¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´ºº·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉâµ¤¤Ø¤Î¹çË¡Åª¤ÊÀ©ºÛÊýË¡¡×¤ä¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Éü½²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÛ¸î»Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥é¥¤¥êー¡ÙÊÔ½¸Éô¤è¤ê
Éâµ¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë´ûº§¼ÔÃË½÷772¿Í¤Ë¡ÖÉâµ¤¤Ø¤ÎÉü½²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éü½²¤ò¤·¤¿¿Í¤ËÊýË¡¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀÀÌó½ñ¤ò½ñ¤«¤»¤¿¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÑÂ³¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿ÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÉâµ¤¤Ê¤éÂ¨Î¥º§¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬·ë²Ì¤«¤é¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Éâµ¤¤µ¤ì¤¿¤éÁê¼ê¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÏÍÉ¤é¤°¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤ºÎäÀÅ¤ËÀïÎ¬Åª¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë½÷À¤Ï¡Ö¹â¤¤Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Ë¸þ¤¯¤Ê¤É¶½Ì£¿¼¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
