NVIDIA Blackwell ¤òÅëºÜ¤·¤¿ Jetson Thor ¤Î°ìÈÌÄó¶¡¤ò³«»Ï¡¢ÈÆÍÑ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î»þÂå¤ò²ÃÂ®
- 200 Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë³«È¯¼Ô¤¬ NVIDIA ¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ ¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ò³èÍÑÃæ¡¢Agility Robotics¡¢Amazon Robotics¡¢Boston Dynamics¡¢Caterpillar¡¢Figure¡¢Hexagon¡¢Medtronic¡¢Meta ¤Ê¤É¤¬ Jetson Thor ¤ÎÁá´üºÎÍÑ´ë¶È¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë
- NVIDIA Blackwell ¤òÅëºÜ¤·¤¿ Jetson Thor ¤Ï¡¢Á°À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë Jetson Orin ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢AI ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°ÀÇ½¤¬ 7.5 ÇÜ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤¬ 3.5 ÇÜ¸þ¾å¤·¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë AI ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à ¥êー¥ºÆó¥ó¥°¿äÏÀ¤ò¼Â¸½
- Jetson Thor ¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Î 1 ¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿Í´Ö¤äÊªÍýÅª¤ÊÀ¤³¦¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é - 2025 Ç¯8 ·î 25 Æü-NVIDIA ¤ÏËÜÆü¡¢NVIDIA Jetson AGX Thor(TM)(https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-thor/) ³«È¯¼Ô¥¥Ã¥È¤ÈÎÌ»ºÍÑ¥â¥¸¥åー¥ë¤Î°ìÈÌÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢À½Â¤¶È¡¢ÊªÎ®¡¢Í¢Á÷¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢ÇÀ¶È¡¢¾®Çä¶È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Ç¿ôÉ´ËüÂæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¿·¤·¤¤ AI ¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ç¤¹¡£
Áá´üºÎÍÑ´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë Agility Robotics(https://www.agilityrobotics.com/content/agility-robotics-powering-the-future-of-robotics-with-nvidia-jetson-thor)¡¢Amazon Robotics¡¢Boston Dynamics¡¢Caterpillar¡¢Figure¡¢Hexagon¡¢Medtronic¡¢Meta ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1X¡¢John Deere¡¢OpenAI¡¢Physical Intelligence ¤â¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë AI ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Jetson Thor ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NVIDIA ¤ÎÁÏ¶È¼Ô/ CEO ¤Î ¥¸¥§¥ó¥¹¥ó ¥Õ¥¢¥ó (Jensen Huang) ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊªÍýÀ¤³¦¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤Î·ÁÀ®¤òÃ´¤¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Ë Jetson Thor ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈæÎà¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¡¢¤½¤·¤ÆÊ£¿ô¤ÎÀ¸À® AI ¥â¥Ç¥ë¤ò¥¨¥Ã¥¸¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿ Jetson Thor ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë AI ¤ÈÈÆÍÑ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î»þÂå¤ò¸£°ú¤¹¤ëµæ¶Ë¤Î¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ç¤¹¡×
¼¡À¤Âå¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¤¿¤á¤Îµæ¶Ë¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
NVIDIA Blackwell GPU ¤È 128GB ¤Î¥á¥â¥ê¤òÅëºÜ¤·¤¿ Jetson Thor ¤Ï¡¢ºÇÂç 2,070 FP4 ¥Æ¥é¥Õ¥í¥Ã¥×¥¹¤Î AI ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¡¢ºÇ¿·¤Î AI ¥â¥Ç¥ë¤òÍÆ°×¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ò 130 ¥ï¥Ã¥È°ÊÆâ¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Î NVIDIA Jetson AGX Orin(https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/)(TM) ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Jetson Thor ¤Ï¡¢NVIDIA Isaac(TM) GR00T N1.5(https://developer.nvidia.com/isaac/gr00t) ¤Ê¤É¤Î»ë³Ð¸À¸ì¥¢¥¯¥·¥ç¥ó (VLA) ¥â¥Ç¥ë¤«¤é¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ª¤è¤Ó»ë³Ð¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸À® AI(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/generative-ai/) ¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÝ¤ËºÇÂç 7.5 ÇÜ¤Î AI ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¡¢3.5 ÇÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à ¥ª¥ó ¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î AI ¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿Í´Ö¤äÊªÍýÅª¤ÊÀ¤³¦¤È¤Î´Ö¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¹âÅÙ¤ÊÂÐÏÃ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Jetson Thor ¤Ï¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹(https://www.nvidia.com/en-us/use-cases/humanoid-robots/)¡¢ÇÀ¶È¡¢¼ê½Ñ»Ù±ç¤ËµÚ¤Ö¹âÀÇ½¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë AI ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿äÏÀ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ ¥êー¥Àー¤¿¤Á¤¬ Jetson Thor ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ³èÍÑ
Jetson Thor ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë AI ¤È¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¸þ¤±¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Î NVIDIA Jetson(TM) ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(https://developer.nvidia.com/embedded/develop/software)¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×¤Ê AI ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ª¤è¤ÓÀ¸À® AI ¥â¥Ç¥ë¤òÉý¹¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤È³«È¯¸þ¤±¤Î NVIDIA Isaac(https://www.nvidia.com/ja-jp/industries/robotics/)¡¢Isaac GR00T(https://developer.nvidia.com/isaac/gr00t) ¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É ¥í¥Ü¥Ã¥È´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡¢»ë³Ð AI ¸þ¤±¤Î NVIDIA Metropolis(https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/intelligent-video-analytics-platform/)¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à ¥»¥ó¥µー½èÍý¸þ¤±¤Î NVIDIA Holoscan(https://developer.nvidia.com/holoscan-sdk) ¤ò´Þ¤à¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤«¤é¥¨¥Ã¥¸¤Þ¤Ç¤Î NVIDIA ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ ¥¹¥¿¥Ã¥¯¤È´°Á´¤Ê¸ß´¹À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2014 Ç¯¤ÎÄó¶¡³«»Ï°ÊÍè¡¢NVIDIA Jetson ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È NVIDIA ¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ ¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Ï¡¢200 Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë³«È¯¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢150 ¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢ ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥»¥ó¥µー ¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢º£¤Ê¤ª³ÈÂçÃæ¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Jetson Orin ¤Ë¤è¤ê¡¢¶È³¦¤òÌä¤ï¤º 7,000 ¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¥¨¥Ã¥¸ AI ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Jetson Thor ¤Ï¡¢»ë³Ð AI ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È(https://www.nvidia.com/ja-jp/use-cases/video-analytics-ai-agents/)¤ä¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¡¢¼ê½Ñ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÊ£»¨¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´Þ¤à¡¢»ë³Ð AI ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÊ¬Ìî¤ÇºÇÁ°Àþ¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Îµ»½Ñ¥êー¥Àー¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë Jetson Thor ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Figure ¤ÎÁÏ¶È¼Ô/ CEO ¤Ç¤¢¤ë Brett Adcock »á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍÇ½¤Ê¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¾å¤ÇÄ¾ÀÜ¶¯ÎÏ¤Ê AI ¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î³Ø½¬¤ÈÂÐÏÃ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NVIDIA Jetson Thor ¤Î¥µー¥Ðーµé¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤ÄÅÅÎÏ¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿Àß·×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Figure ¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¤Ï¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê£»¨¤Ç¹½Â¤²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ§¼±¡¢¥êー¥ºÆó¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ¸À® AI ¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Amazon Robotics ¤Î¥Áー¥Õ ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë Tye Brady »á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÅÙ¤ÊÃÎÇ½¤È¼«Î§À¤òÈ÷¤¨¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NVIDIA Jetson Thor ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î AI ÅëºÜ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤È³ÈÂç¤ËÉ¬Í×¤Ê·×»»Ç½ÎÏ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤òÄó¶¡¤·¡¢Æ°Åª¤Ê¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î´Ä¶¤Ç°ÂÁ´¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤ËÆ°ºî¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¾¦ÉÊ¤ò°ÜÆ°¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¤¹¤ëÊýË¡¤òÊÑ³×¤·¤Þ¤¹¡×
Caterpillar ¤Î CEO ¤Ç¤¢¤ë Joe Creed »á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Î§¥Þ¥·¥ó¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤êÊ£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¨¥Ã¥¸ ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î°Õ»×·èÄê¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£NVIDIA Jetson Thor ¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î·úÀß¤ª¤è¤ÓºÎ·¡µ¡´ï¤Î³«È¯¤ÈÅ¸³«¤ËÉ¬Í×¤Ê AI ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢ÇÑ´þÊªºï¸º¡¢¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´À¸þ¾å¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×
È¯Çä¾ðÊó
NVIDIA Jetson AGX Thor ³«È¯¼Ô¥¥Ã¥È¤Ï¡¢3,499 ¥É¥ë¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£Jetson T5000 ÎÌ»ºÍÑ¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢É©ÍÎ¥¨¥ì¥¯¥È¥í³ô¼°²ñ¼Ò(https://ryoyo-gpu.jp/product/jetson/agx_thor_devkit/)¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥Ë¥«(https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/manufacturers/nvidia/products/147825/)¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÌ»ºÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥ê¥¢¥Üー¥É¤Ï¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß¥Ñー¥È¥Êー¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÈ¯É½»ñÎÁ¤ÏÊÆ¹ñ»þ´Ö 2025 Ç¯ 8 ·î 25 Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-blackwell-powered-jetson-thor-now-available-accelerating-the-age-of-general-robotics)¤Î¾¶Ìõ¤Ç¤¹¡£
NVIDIA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) ¤Ï¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥Æ¥Ã¥É ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£