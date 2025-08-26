¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSit Back & Relax¡×°ËÀªÃ° ¿·½ÉÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä
Sail (Single¡¡Left¥¿¥¤¥×)¡¡¥«¥éー¡§Walnut&Black Brown
³ô¼°²ñ¼ÒIK¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢²»³Ú¼þÊÕµ¡´ï¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¾¦ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¾®Çä¡¦²·¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Óー¥º¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾Ìî¹¯À²¡¡ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë½é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSit Back ¡õ Relax¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç²»¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¯³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSit Back & Relax¡×
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー ·¦Àî ¾¡ºÈ»á
¡È¤¿¤ÀÄ°¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É ¡ÖSit Back & Relax¡×¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Óー¥º¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿À¤³¦¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤ÎÅ¯³Ø¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È·¦Àî ¾¡ºÈ»á¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢²»¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀöÎý¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Sail (Combo)¡¡¥«¥éー¡§Oak&Taupe
Cactus¡¡¥«¥éー¡§Black
¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È·¦Àî ¾¡ºÈ»á¤Ï¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØSail¡Ù
¥ªー¥¯¤È¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¡¢¥¤ー¥à¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ì¾ºî²È¶ñ¤òÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥×¥é¥¤¥¦¥Ã¥É¤òÅ»¤Ã¤¿¥¹¥Ôー¥«ー¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î°ìÊ¸¤È¸«¤¿ÌÜ¤Ç½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í¥Èþ¤Ê¶ÊÀþ¤Ç¡¢¶õ´Ö¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥ê¥º¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØCactus¡Ù¡¡
¾ì½ê¤ò¤È¤é¤º¤ËÀßÃÖ²ÄÇ½¤Ê¡¢¥Èー¥ë¥Üー¥¤·¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤2¿§¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¾åÉô¤Ë¤ÏCD¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¾þ¤ì¤ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤â¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ËÜ´Û5³¬¡ÖISETAN HOME ESSENCE¡×¤Ë¤Æ¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢POPUP¤ò³«ºÅ¡£¿·À½ÉÊ¡ØSail¡Ù¡ØCactus¡Ù¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢²»¤È¸÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ONE OF A KIND¡¡- Timeless Essence -
´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î27Æü(¿å) ～2025Ç¯9·î4Æü(ÌÚ)
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ～¸á¸å8»þ
³«ºÅ¾ì½ê¡§°ËÀªÃ° ¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û5³¬ ISETAN HOME ESSENCE
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-14-1¡Ë
URL¡§https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/living/home_essence/shopnews_list/shopnews011113.html
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ôー¥«ー¡ØSail¡Ù
ÈÁÁ¥¤ò»×¤ï¤»¤ëÍ¥Èþ¤ÊÈóÂÐ¾Î¥Õ¥©¥ë¥à¤È¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¥×¥é¥¤¥¦¥Ã¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê´ÖÀÜ¾ÈÌÀÉÕ¤¥Ýー¥¿¥Ö¥ëBluetooth¥¹¥Ôー¥«ー¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸÷¤¬´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤È¤·¤Æ¶õ´Ö¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢²»¤È¸÷¤¬ÀÅ¤«¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡¢¾å¼Á¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2ÂæÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Æ¥ì¥ªºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£²»¤¬¶õ´Ö¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¡¢Æü¾ï¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
Sail (Single¡¡Right¥¿¥¤¥×)¡¡¥«¥éー¡§Walnut&Black Brown
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¥¿¥¤¥×¡§Single¡Ê Left / Right ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Combo(Left¡¦Right2Âæ¥»¥Ã¥È)
¥«¥éー¡§Oak&Taupe / Walnut&Black Brown
¥µ¥¤¥º¡§W14.5¡ßD10.2¡ßH35cm¡¡980g
ÁÇºà¡§¥×¥é¥¤¥¦¥Ã¥É¡¢MDF
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Eric Hu
¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¡§·¦Àî¾¡ºÈ/¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー½¼ÅÅ»þ´Ö¡§Ìó3»þ´Ö
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÏ¢Â³»ÈÍÑ»þ´Ö¡§Ìó6»þ´Ö
¥¹¥Ôー¥«ー¡§2¥¤¥ó¥Á ¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸¥É¥é¥¤¥Ðー/¥°¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÀ½
ÀÜÂ³¡§Bluetooth(R)5.0¡¢3.5mmAUXÆþÎÏ
µ¡Ç½¡§¾ÈÌÀµ¡Ç½¡¢True Wireless Connect(2ÂæÀÜÂ³»þ)
²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\22,000¡ÊSingle ¥¿¥¤¥×¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡\41,800¡ÊCombo ¥¿¥¤¥×¡Ë
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¿¥ïー¥¹¥Ôー¥«ー¡ØCactus¡Ù¡¡
Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÂ¿µ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¿¥ïー¥¹¥Ôー¥«ー¡£
Bluetooth¡¢CD¡¢USB¡¢¥ï¥¤¥ÉFM¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê²»¸»¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ä´ÖÀÜ¾ÈÌÀµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÍ¥²í¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
Cactus¡¡¥«¥éー¡§Walnut
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¥µ¥¤¥º¡§W23.5¡ßD27¡ßH98.5cm¡¡6.2kg
ÁÇºà¡§MDF
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Lans/OHM TECHNOLOGY
¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¡§·¦Àî¾¡ºÈ/¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È
¥¹¥Ôー¥«ー¡§4¥¤¥ó¥Á¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¥É¥é¥¤¥Ðー¡ß2¡¢1¥¤¥ó¥Á¥È¥ì¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðー¡ß2¡¢5.25¥¤¥ó¥Á¥µ¥Ö¥¦ー¥Ïー¡ß1¡¢½ÐÎÏ60W
ÀÜÂ³¡§Bluetooth(R)5.0 ¥³ー¥Ç¥Ã¥¯SBC¡¢CD¡¢USB (MP3 / WMA)¥ï¥¤¥ÉFM¥é¥¸¥ª¡¢RCA(L/R)
µ¡Ç½¡§¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Á¥ãー¥¸10W¡ÊÅ·ÌÌ¡Ë¡¢USB-¥¿¥¤¥×A½¼ÅÅ(ÇØÌÌ¡Ë¥¤¥³¥é¥¤¥¶ーÄ´À°¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ìーÄ´¸÷¡¢¾ÈÌÀµ¡Ç½¥¢¥éー¥à¡¦¥¹¥êー¥×µ¡Ç½
²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\88,000
²»³Ú¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¥â¥Î¤ä¥ª¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
NAVYS¤ÏËÌ²¤¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ê¤É¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀµµ¬Í¢ÆþÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖSITBACK&RELAX¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ëー¥Ä¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ºî¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤òÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ËÅÁ¤¨¡¢¥é¥Ö¥êー¡¦¥Ç¥¤¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Óー¥º
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©113-0033¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿4-4-11 ¥ß¥å¥¼R
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾Ìî¹¯À²
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²»³Ú¼þÊÕµ¡´ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¾¦ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¾®Çä¡¦²·Çä¶È
ÀßÎ©¡§2013Ç¯1·î18Æü
URL¡§https://navys.jp/
¡ÚÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤»Áë¸ý¡Û
MAIL¡§pr@navys.jp