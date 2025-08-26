¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡ÊTamagotchi Paradise¡Ë¡ÙÀìÍÑ¡¢Ä¶Æ©ÌÀ¥¿¥¤¥×¤ÎÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¿·È¯Çä¡£¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê²èÌÌ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¡í¤¯¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡í¥¿¥¤¥×¤ÎÊÝ¸î¥·ー¥È¡£¹³¶Ýµ¡Ç½¤â¥×¥é¥¹
¤³¤ÎÅÙ¡¢Fun Standard³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¡¿³ô¼°²ñ¼ÒRKBËèÆü¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ëー¥×¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç²° ÎÉ²ð¡¢ºû¿¹ ¹µ®¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ëBELLEMOND¡Ê¥Ù¥ë¥â¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡ÊTamagotchi Paradise¡Ë¡ÙÀìÍÑ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÀ½¤ÎÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¡ÊÆ©ÌÀ¥¿¥¤¥×¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Âµ¡¸¡¾Ú¤ò·Ð¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¹³¶ÝÎ¨99.9%¡¢»ØÌæËÉ»ß¡¢µ¤Ë¢ËÉ»ß¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÅ½¤ì¤ë°Â¿´¤ÎÀß·×¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡¦²Á³Ê
1Ëç¥»¥Ã¥È¡§598±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2Ëç¥»¥Ã¥È¡§998±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æ±ºÊª¡§ÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¡¿¿¡¤¼è¤ê¥·ー¥È¡¿¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¥¯¥í¥¹¡¿¥Û¥³¥ê½üµî¥·ー¥ë
¢¨ÂçÊÑ¹¥É¾¤Î¤¿¤á¡¢Í½ÌóÈÎÇä¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æþ²Ù¼¡Âè¡¢ÄÌ¾ïÇÛÁ÷Æü¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤Ï½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Amazon¸ø¼°¥¹¥È¥¢ :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/735C7F9C-E336-4D3A-BF3C-16DD8CCADA7A?channel=PRT-B1748-tamapara
³ÚÅ·»Ô¾ì¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥× :
https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1747hbfpe/
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤ò¤¤¤Ä¤â¥¥ì¥¤¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ê²èÌÌ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý
¡¦¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹³¶Ý¡¦±ÒÀ¸ÌÌ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¥Õ¥£¥ë¥àÅ½¤ê¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢µ¤Ë¢¤òÆþ¤ì¤º¤ËÅ½¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦Ä¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²èÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¤¿¤¤Êý
À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹
Æ©ÌÀ¥¿¥¤¥×¤Ç²èÌÌ¤½¤Î¤Þ¤Þ
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÇØ·Ê¤Î¿§Ì£¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¹³¶ÝÎ¨99.9%¤Ç°Â¿´
¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â±ÒÀ¸Åª¡£
»ØÌæ¡¦±ø¤ìËÉ»ß²Ã¹©
¤¤¤Ä¤Ç¤â²èÌÌ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£
½ý¤Ë¶¯¤¤¥Ïー¥É¥³ー¥È
ËèÆü¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÂÑµ×À¡£
µ¤Ë¢ËÉ»ßÀß·×
ÆÃ¼ì¥·¥ê¥³¥ó¼ù»é¤ÇÅ½¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
¼Âµ¡¸¡¾Ú¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀìÍÑ¥µ¥¤¥º
²èÌÌÃ¼¤ÎÉâ¤¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¾®¤µ¤á¤ËÀß·×¡£Ãæ±û¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÈþ¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¯¤Ã¤¤ê
½ý¤Ë¶¯¤¤
»ØÌæ·Ú¸º
¹³¶ÝÎ¨99.9%
µ¤Ë¢ËÉ»ß
¥Õ¥£¥ë¥à¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¢£ BELLEMOND¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BELLEMOND¤Î¥í¥´
BELLEMOND¡Ê¥Ù¥ë¥â¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬È¯¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊë¤é¤·¤Ë¥×¥é¥¹¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Æü»±¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¥¬¥é¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¡¢iPadÍÑ¥Úー¥Ñー¥é¥¤¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£
³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤ÏÎß·×23,000·ï°Ê¾å¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ê¿¶ÑÉ¾²Á4.6°Ê¾å¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢EC»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¿®Íê¤È»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand
³ÚÅ·»Ô¾ì¡§https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/
¡ÚBELLEMOND¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡Û
BELLEMOND¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.bellemond.jp
tiktok¡§https://www.tiktok.com/@bellemond_official(https://www.tiktok.com/@bellemond_official)
YouTube ¡§https://www.youtube.com/@bellemond_official
X¡§https://x.com/bellemond_jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/hareshizuku.official/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§Fun Standard³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç²° ÎÉ²ð¡¡ºû¿¹ ¹µ®
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§816-0954 Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô»çÂæ16-6¥Ñ¥»¥ªÆî¥öµÖ 1F 1001
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´ë²è¡¢³«È¯¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢PRÅù
HP¡§https://www.funstandard.jp/