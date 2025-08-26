¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ansys 2025 R2¥ê¥êー¥¹ － AI¤È¥¹¥Þー¥È¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥Éµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤ÇÀ¸»ºÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Äー¥ë¤ÈAnsys¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥Ê¥¸ー¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢»Ô¾ìÅêÆþ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì
Ansys Engineering Copilot™ ¤Ï¡¢Ansys¡ÊAnsys, part of Synopsys¡Ë¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿Â¿µ¡Ç½¤Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ëAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¡¢Ansys¤Î¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡ÊUI¡Ë¾å¤«¤é¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÃÎ¸«¤ä³Ø½¬¥ê¥½ー¥¹¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Ë¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
Ansys¤Î7¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò´ÊÃ±¤«¤Ä¹âÂ®¤Ç¡¢¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó·¿AIµ¡Ç½¡ÖAI+¡×¤òÅëºÜ¡£µ°Æ»ÀºÅÙ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAnsys Missions AI+ ODTK™¥Äー¥ë¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã
ºÇ¿·¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¤È¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¼«Æ°²½¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢AI¤ÎÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊÀß·×¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÏAIÅý¹ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÄÉÀ×¡¢À°Íý¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë
Ansys ODTK(Orbit Determination Tool Kit) :https://www.ansys.com/ja-jp/products/missions/ansys-odtk
Ansys¡ÊAnsys, part of Synopsys¡Ë¡ÊNASDAQ¡§SNPS) ¤ÏËÜÆü¡¢2025 R2¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤êAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¹âÂ®²½¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤Î³ÈÂç¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£R2¤Ç¤Ï¡¢¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥½¥ë¥Ðー¡¢¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡¢¤ª¤è¤Ó³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿Python¤Î¸ß´¹À¤È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É·¿¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î½ÓÉÒÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ansys¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢¥Áー¥à¤¬¥â¥Ç¥ë¤ò¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤è¤ê³×¿·Åª¤ÊÀß·×¤Î²ÄÇ½À¤òÃµº÷¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î±ÒÀ±¤«¤é¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀß·×¤Þ¤Ç¡¢¤è¤êÁá´ü¤Ë¸ÌÀ¤ÊÀ½ÉÊ·èÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ansys 2025 R2À½ÉÊ¥ê¥êー¥¹¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ÜºÙ¥Úー¥¸Top :https://www.ansys.com/ja-jp/products/release-highlights
Ansys¤ÎSenior Vice President of Products¤Ç¤¢¤ëShane Emswiler¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAnsys¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊªÍý³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸½¼Â¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍýÏÀ¤È¼Â¸³¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50Ç¯°Ê¾å¤Î¹âÅÙ¤ÊÊªÍý·×»»¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢2025 R2¤Ï¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ç¹âÂ®¡¢¤«¤ÄÊ£»¨¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Â³¦¤ò²¡¤·¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ansys¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥á¥¿¥Çー¥¿¡¢¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢³Æ¼ïÉ¸½à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Çー¥¿¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¡¢¸½ºß¤ª¤è¤Ó¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤è¤ê³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
Ansys 2025 R2¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Äー¥ë¤Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÎÁÏÂ¤À¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Áー¥à´Ö¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Ä¾´¶Åª¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊªÍý¥Ùー¥¹¤ÎAI
Ansys 2025 R2¤Ç¤Ï¡¢Ansys¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÅªÀìÌçÃÎ¼±¤ò´ð¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢°ÂÁ´À¡¦·øÏ´À¡¦¿®ÍêÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈAnsys Engineering Copilot¤¬¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ansys¤ÎÀ½ÉÊÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Ù±çµ¡Ç½¤òÄ¾ÀÜÄó¶¡¤·¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤È¡¢¹ÈÏ¤ÊÃÎ¼±¥Ùー¥¹¤Ø¤ÎÂ¨»þ¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢Microsoft Azure AI Foundry¡ÊFoundry Models¤Ë¤ª¤±¤ëAzure OpenAI¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤¿AnsysGPT™¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¤Æ¤ÎAnsys¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¿ôÀé¤Îµ»ö¡¢800°Ê¾å¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥æー¥¶ー¥Õ¥©ー¥é¥à¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥Ýー¥È¥±ー¥¹¤ÎºîÀ®¤ª¤è¤ÓÄÉÀ×´ÉÍý¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ansys GPT:https://www.ansys.com/ja-jp/blog/ansysgpt-your-virtual-assistant-simulation-queries
Microsoft¤ÎAzure AI¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãÉôÌç¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëNidhi Chappell»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢Ansys¤¬¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Ë³×¿·Åª¤ÊAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ÈÅý¹ç¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Microsoft Azure AI Foundry¤ÈAnsysGPT¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤ò¿×Â®¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢Ansys¤Î¿¼¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
2025 R2¤Ç¤Ï¡¢Ansys¤ÎÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤ËAIµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¹âÀºÅÙ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¼«Æ°À¸À®¡¢¸¡¾Ú¡¢ºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥Ç¥ëºîÀ®¤Î¹âÂ®²½¡¢¼êÆ°ºî¶È¤Îºï¸º¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤Î·Ú¸º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ansys Engineering Copilot¤Ï¡¢Ansys Mechanical™¡¢Ansys Discovery™¡¢Ansys Fluent®¡¢Ansys HFSS™¡¢Ansys Electronics Desktop (AEDT)™¡¢Ansys Scade One™¡¢Ansys Speos®¡¢Ansys Maxwell®¡¢Ansys optiSLang®¡¢¤ª¤è¤ÓAnsys LumericalÀ½ÉÊ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½
Ansys Mechanical (¹½Â¤¹©³Ø¸þ¤±Í¸ÂÍ×ÁÇË¡²òÀÏSW):https://www.ansys.com/ja-jp/products/structures/ansys-mechanical
AnsysDiscovery(¿×Â®¤ÊÀß·×Ä´ºº):https://www.ansys.com/ja-jp/products/3d-design/ansys-discovery
Ansys Fluent (Î®ÂÎ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óSW): https://www.ansys.com/ja-jp/products/fluids/ansys-fluent
Ansys HFSS(3D¹â¼þÇÈ¹½Â¤¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óSW): https://www.ansys.com/ja-jp/products/electronics/ansys-hfss
Ansys AEDT IcePak: https://www.ansys.com/ja-jp/products/electronics/ansys-icepak
Ansys SCADE One: https://www.ansys.com/ja-jp/products/embedded-software/ansys-scade-one
Ansys Maxwell (Äã¼þÇÈÅÅ¼§³¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó): https://www.ansys.com/ja-jp/products/electronics/ansys-maxwell
Ansys optiSLang (¥×¥í¥»¥¹Åý¹ç¤ª¤è¤ÓÀß·×ºÇÅ¬²½): https://www.ansys.com/ja-jp/products/connect/ansys-optislang
Ansys Lumerical :https://www.ansys.com/ja-jp/products/optics/fdtd
HFSS¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êü¼Í¥Ñ¥¿ー¥ó·×»»¤ÎÂ®ÅÙ¤¬17ÇÜ¸þ¾å¤·¡¢¥Õ¥§ー¥º¥É¥¢¥ì¥¤¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î¥Óー¥àÀ©¸æ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¡£¤³¤ì¤Ï5G/6G¡¢¥ìー¥Àー¥»¥ó¥µー¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë
Ansys¤Î7¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò´ÊÃ±¤«¤Ä¹âÂ®¤Ç¡¢¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó·¿AIµ¡Ç½¡ÖAI+¡×¤òÅëºÜ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢µ°Æ»ÀºÅÙ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤Ansys Missions AI+ ODTK¥Äー¥ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë
optiSLang¤ÈAnsys SimAI™¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤ÎºîÀ®¤ÈAI¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬²ÃÂ®
Ansys SimAI (AI¤ÎÂ®¤µ¤ÇÍ½Â¬): https://www.ansys.com/ja-jp/products/simai
¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤ò¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿½èÍý¤ª¤è¤Ó¼«Æ°²½¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Ï¿·¤¿¤Ê¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿½èÍý¤È¼«Æ°²½¤Î¶¯²½¤ÇÀ®²Ì¤òºÇÂç²½
ºÇ¿·¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤Î½èÍý¤È´ÉÍý¥¿¥¹¥¯¤ò´ÊÁÇ²½¤·¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¸úÎ¨¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ð¥¹¥È¤Ê¥Çー¥¿´ÉÍýÀïÎ¬¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÏÀ½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Çー¥¿¤Î´°Á´¤ÊÍÍÑÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤ò¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹çÀ®¥Çー¥¿¤òÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥Ùー¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¥º¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊMBSE¡Ë¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Áー¥à¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¾ðÊó¸»¤«¤é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê·ÑÂ³À¤È¥Áー¥à´Ö¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Python¤È¤Î¸ß´¹À¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ÀÆðÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¤ò¶¯²½¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÆ¸½À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¼«Æ°²½¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿¥âー¥¿À©¸æ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëDanfoss Drives¼Ò¤Ï¡¢Ansys¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢³×¿·Åª¤Ê¥É¥é¥¤¥Öµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ»º¶È³¦¤¬ÀÇ½¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤Îºï¸º¡¢¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Danfoss Drives¼Ò¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Æ¥¹¥È¡õºÇÅ¬²½ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëMichael Laursen»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPyAnsys™¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó´Ä¶Á´ÂÎ¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¼«Æ°²½¡¢Åý¹ç¡¢³ÈÄ¥À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥Äー¥ë¤òÀÜÂ³¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ansys¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥Áー¥à¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÀß·×¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯²½¤·ºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¶È³¦¤ÎÆ°¸þ¤ËÄÉ½¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÈÀ½ÉÊ³«È¯¤Î²ÃÂ®¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
PyAnsys™¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï40¤òÄ¶¤¨¤ëPython¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óPySTK™¤ÈPyChemkin™¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡£¤³¤ì¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ÏAnsys¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎPython¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¸úÎ¨²½¤òÂ¥¿Ê
¿·¤·¤¤¥¦¥§¥Ö¥Ùー¥¹¤Î´°Á´¶¨Ä´·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óAnsys medini®Cybersecurity SE¤Ë¤è¤ê¡¢¶¼°ÒÊ¬ÀÏ¤ÈÀÈ¼åÀ´ÉÍý¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º
SysML v2 Web¥Ùー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎAnsys System Architecture Modeler (SAM)™ Enterprise¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢°ÂÁ´À¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò1¤Ä¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËÄ¾ÀÜÀÜÂ³¤·¡¢Êñ³çÅª¤ÊMBSE¼êË¡¤òÄó¶¡
Ansys Developper Portal: https://ansys.me/455nmLn
Ansys medini®Cybersecurity SE:https://www.ansys.com/ja-jp/products/safety-analysis/ansys-medini-analyze-for-cybersecurity
Ansys System Architecture Modeler (SAM)™ Enterprise:https://www.ansys.com/ja-jp/products/connect/ansys-system-architecture-modeler
¥¹¥Þー¥È¤Ê¼«Æ°²½¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥Çー¥¿´ÉÍý¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¥Áー¥à¤¬¤è¤ê¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ëºî¶È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤Ê·×»»¥Äー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤¬¿×Â®¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤µ¤ì¡¢¥Áー¥à¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀµ³Î¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÅÙ¤Ê·×»»¤Ç¸½¼Â¤òºÆ¸½
Ê£»¨¤ÊÀß·×¾å¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¾ò·ï¤òºÆ¸½¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÊªÍý¥â¥Ç¥ë¤È¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ansys¤Ï¥³¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¶¯²½¤·¡¢¥æー¥¶ー¤¬ÂçÉý¤Ë¹âÂ®¤Ê·ë²Ì¤ò¼Â¸½¤·¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤òÂó¤¯¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ansys Mechanical¤Î¿·¤·¤¤º®¹ç¥½¥ë¥Ðー¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÈóÄê¾ï¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¡¢»þ´Ö·Ð²á¤ËÈ¼¤¦Ç®ÊÑ²½¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê²òÀÏ¤¬²ÄÇ½
Mechanical¤Î¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤Ë¤è¤ê¡¢¼êÆ°ÀßÄê¤òÇÓ½ü¤·¡¢Ê£»¨¤ÇÀÑÁØ¤µ¤ì¤¿ÅÅ»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥á¥Ã¥·¥ó¥°Â®ÅÙ¡¢¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡¢¤ª¤è¤ÓÁàºîÀ¤ò¸þ¾å
Ansys Rocky™¤ª¤è¤ÓAnsys FreeFlow™¤Ï¡¢Ç®¡¢Î®ÂÎ-¹½Â¤¡¢ÅÅ¼§³¦¤ÎÏ¢À®²òÀÏ¤ò´Þ¤à¹âÅÙ¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥£¥¸¥Ã¥¯¥¹µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½
Ansys PowerX™¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥Äー¥ë¤Ï¡¢´óÀ¸ÌäÂê¤Î¿×Â®¤ÊÆÃÄê¡¢ÀßÄêºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê2¼¡¸µ¥á¥Ã¥·¥å¤ÎÀ¸À®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥ïー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÀß·×»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì
Ansys Rocky (Î³»Ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óSW)¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢:https://www.ansys.com/ja-jp/products/fluids/ansys-rocky
Ansys FreeFlow (Ã±Áê¼«Í³É½ÌÌÎ®¤ì¤Î¤¿¤á¤ÎSPH¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óSW:https://www.ansys.com/ja-jp/products/fluids/ansys-freeflow
Ansys PowerX: https://www.ansys.com/ja-jp/products/semiconductors/ansys-powerx
RF¥Ñ¥ïー¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëAmpleon¼Ò¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢4G LTE¡¢5G NR¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»º¶È¡¢²Ê³Ø¡¢°åÎÅ¡¢ÊüÁ÷¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢°ÂÁ´ÌµÀþ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤Ë¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¹âÀÇ½GaN¤ª¤è¤ÓLDMOS¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ampleon¼Ò¤Î¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÆÃÀ²½¥°¥ëー¥×¤Î¥Áー¥à¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëVittorio CuocoÇî»Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖRF¥Ñ¥ïーÀ½ÉÊ¤ÎÀß·×¤Ï¡¢ÅÅ¼§³¦¡¢Ç®¡¢µ¡³£ÅªÁê¸ßºîÍÑ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢º¤Æñ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Ansys¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÀÜ¼è¤êÁÈ¤àÀºÌ©¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢Àß·×¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¿®ÍêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÀáÌó¡¢¤½¤·¤Æ¸úÎ¨À¤Î¸þ¾å¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î½ÀÆðÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò´ÊÃ±¤Ë¿ä¿Ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊHPC¡Ë¡¢GPUºÇÅ¬²½¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ë¤è¤ë·×»»¤ÎºÇÂç²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¹âÂ®¤Ç¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÃ»»þ´Ö¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀß·×¤Î²ÄÇ½À¤òÃµº÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿Web¥Ùー¥¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥Éµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¥Äー¥ë¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Æ¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Î¸Â³¦¤ò¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ansys Icepak®ÅÅ»Òµ¡´ïÎäµÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏGPU¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÂçÉý¤ÊÀÇ½¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤è¤ê¹âÂ®¤ÊÈ¿Éü·×»»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤ª¤è¤ÓºÇ¤âº¤Æñ¤ÊÅÅÇ®±þÍÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¤è¤ê¿¼¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡
Ansys Icepak: https://www.ansys.com/ja-jp/products/electronics/ansys-icepak
Ansys Discovery¤Î¥á¥Ã¥·¥åÀ¸À®µ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¿®ÍêÀ¤ÈÉÊ¼Á¤¬¸þ¾å¤·¡¢²ò·è¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¡£¿·¤¿¤ÊGPUµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¿×Â®¤Ç³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤¿ÀßÄê¤¬²ÄÇ½
Ansys Cloud Burst Compute™¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉHPCµ¡Ç½¤Ï¡¢Ansys Speos¤äAnsys Lumerical FDTD™¤ò´Þ¤à6¤Ä¤ÎAnsysÀ½ÉÊÆâ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤äIT¥µ¥Ýー¥È¡¢HPC¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬ÉÔÍ×¤Ë
Ansys Cloud: https://www.ansys.com/ja-jp/products/cloud
Ansys 2025 R2¤Î¾ÜºÙ¤Ï https://www.ansys.com/ja-jp/products/release-highlights ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
