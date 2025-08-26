¡Ú¿·È¯Çä¡õ50¡óOFF¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÛRORRY¡¢´¬¤¼è¤ê¼°lightningÍÑ¤ÈUSB-C¥±ー¥Ö¥ë¡¦PD30W¡¦10000mAhÂçÍÆÎÌ5in1Â¿µ¡Ç½¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖH1¡×ÅÐ¾ì
¡ÖRORRY¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·î25Æü¤è¤êÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤Æ´¬¤¼è¤ê¼°lightningÍÑ¤ÈUSB-C¥±ー¥Ö¥ë¡¦PD30W¡¦10000mAhÂçÍÆÎÌ5in1Â¿µ¡Ç½¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¿·À½ÉÊ¡ÖH1(https://amzn.to/4fRLYMm)¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ(https://amzn.to/4fRLYMm)¤Ï¡¢LightningÍÑ¤ÈUSB-C¤Î´¬¤¼è¤ê¼°¥±ー¥Ö¥ë¡Ê65cm¡Ë¤òËÜÂÎ¤ËÆâÂ¢¤·¡¢³°½Ð»þ¤Î¥±ー¥Ö¥ëËº¤ì¤äÍí¤Þ¤ê¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¡¢²è´üÅª¤Ê¼¡À¤Âå¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥Û¥ï¥¤¥È
¥¹¥¿ー¥Ö¥é¥¤¥È
¢£ À½ÉÊÆÃÄ¹1. ´¬¤¼è¤ê¼°¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ë·ÈÂÓ
Lightning¤ÈUSB-C¥±ー¥Ö¥ë¤òËÜÂÎ¤Ë¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£
É¬Í×¤ÊÄ¹¤µ¡ÊºÇÂç65cm¡Ë¤À¤±°ú¤½Ð¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ï½Ö»þ¤Ë¼ýÇ¼¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤Ã¤¤ê¡£
³°Éô¥±ー¥Ö¥ë¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢²ÙÊª¤òºÇ¾®²½¡£
2. Apple WatchµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ
ºÇ¿·¤ÎApple WatchµÞÂ®½¼ÅÅ¥â¥¸¥åー¥ë¡ÊºÇÂç5W¡Ë¤òÅëºÜ¡£
Apple Watch Series 10¤Î¾ì¹ç¡¢¤ï¤º¤«30Ê¬¤ÇÌó58¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£
½¾Íè¤Î2.5W½¼ÅÅ¤ËÈæ¤Ù¤Æ½¼ÅÅ»þ´Ö¤òÌó1/3¤ËÃ»½Ì¡£
3. iPhone 30W PDµÞÂ®½¼ÅÅ
ÆâÂ¢¥±ー¥Ö¥ë¡¦USB-C¥Ýー¥È¤È¤â¤ËPDÂÐ±þ¡ÊºÇÂç30W¡Ë¡£
iPhone 16 Pro¤òÌó2»þ´Ö¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£
iPad¡¢MacBook¡¢Nintendo Switch¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ±þ¡£
4. ÂçÍÆÎÌ10000mAh¤Ç°Â¿´
iPhone 16¤òÌó1.8²ó¡¢Apple Watch¤òÌó21²ó¥Õ¥ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï11¡ß6.2¡ß2.8cm¡¿½ÅÎÌ254g¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯Î¹¹Ô¡¦½ÐÄ¥¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
5. ºÇÂç5ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¡õ¥Ñ¥¹¥¹¥ëーµ¡Ç½
USB-C¡Ê30W¡Ë¡¢USB-A¡Ê15W¡Ë¡¢ÆâÂ¢Lightning¡¢ÆâÂ¢USB-C¡¢Apple Watch½¼ÅÅ¥â¥¸¥åー¥ë¤òÅëºÜ¡£
ºÇÂç5ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥»þ¤Ë¤âÊØÍø¡£
¥Ñ¥¹¥¹¥ëー½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êーËÜÂÎ¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£
6. ¹âÂÑµ×¡õ°Â¿´°ÂÁ´Àß·×
ÆâÂ¢¥±ー¥Ö¥ë¤Ï15,000²ó¤ÎÀÞ¤ê¶Ê¤²¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¡£
PSEÅ¬¹çÀ½ÉÊ¤Ç¡Ö²á½¼ÅÅÊÝ¸î¡×¡Ö²áÊüÅÅÊÝ¸î¡×¡ÖÃ»ÍíÊÝ¸î¡×¡Ö²¹ÅÙÊÝ¸î¡×¤òÅëºÜ¡£
Ä¹´ü´Ö°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹â¤¤°ÂÁ´À¤ò¼Â¸½¡£
¢£ È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¿·È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤ÇÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë～8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§7,999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§3,999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨50¡óOFF(https://amzn.to/4fRLYMm)
ÂÐ¾Ý¡§ÀèÃå50Ì¾ÍÍ¸ÂÄê
¥³ー¥É¡§RORRYH15(https://amzn.to/4fRLYMm)
¥ê¥ó¥¯¡§https://amzn.to/4fRLYMm
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡¦¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://amzn.to/4fRLYMm
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ó¥åー¼èºà¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¤Ê¤ÉÍÑÅÓ¤ÈÉ¬Í×¸Ä¿ô¤ò¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒRORRY ¹ÊóÃ´Åö¡§MOMOKO
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§marketing@rorry.com