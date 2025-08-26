¥×¥ê¥Ú¥¢ー¥É ÌÂÏÇÅÅÏÃÂÐºöµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄPLATIAIII¤Ê¤É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¾¦ºà¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹ÍÍ¤òÀéÍÕ¸©¤ÇÊç½¸³«»Ï
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ÌÂÏÇÅÅÏÃ¤äÉÔ¿³¤ÊÈ¯¿®¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³Ë¸³²¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ËÇº¤àË¡¿Í¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ê¥Ú¥¢ー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾å¸Í ·Å°ì¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÌÂÏÇÅÅÏÃÂÐºöµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖPLATIAIII¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë¤Æ¿·¤¿¤ÊÈÎÇäÂåÍýÅ¹ÍÍ¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£PLATIAIII¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PLATIAIII¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Â¿µ¡Ç½ÅÅÏÃµ¡¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌÂÏÇÅÅÏÃÂÐºöµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌÂÏÇ¡¦º¾µ½ÅÅÏÃ¤ÎÈ¯Ãå¿®¤ò¼«Æ°¸¡ÃÎ¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡¦ÉÔ¿³¤ÊÈÖ¹æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃå¿®»þ¤Ë·Ù¹ð¤òÉ½¼¨
¡¦ÄÌÏÃ¥í¥°¤ª¤è¤Ó¼«Æ°Ï¿²»¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤ÎÈ÷¤¨
¡¦³°ÉôÄÌ¿®À©¸Â¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½
¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢º¾µ½¤ä°¼Á¤Ê±Ä¶ÈÅÅÏÃ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½¾¶È°÷¡¦¸ÜµÒÁÐÊý¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÄó¶¡¾¦ºà¡Ê°ìÉô¡Ë
¡¦ÌÂÏÇ¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë½ã¹ñ»º¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ÖNetStable¡×
¡¦¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊÝ¸î¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡´ï¡ÖGE2000¡×
¡¦¸Î¾ã»þ¤âÍâÆüÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊË¡¿Í¸þ¤±PC¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹
¡¦ÌÂÏÇÂÐºö¤Ë¤âÍ¸ú¤Ê¼¡À¤ÂåWi-Fi6ÂÐ±þ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¦¥¨¥¢¥³¥óÀáÅÅÁõÃÖ¡Ö¥¢ー¥ë¡¦¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ãー¡×
¢£Êç½¸¤Î³µÍ×
¡¦Êç½¸¥¨¥ê¥¢¡§ÀéÍÕ¸©
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ºà¡§ÌÂÏÇÅÅÏÃÂÐºöµ¡´ï¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡´ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±IT¥¤¥ó¥Õ¥éÁ´ÈÌ
¡¦ÂÐ±þ·Á¼°¡§¾Ò²ð¡¿ÈÎÇä¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÂÐ±þ¡Ê±Ä¶ÈÆ±¹Ô¡¦µ»½Ñ»Ù±ç¤¢¤ê¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡§Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿ÍÌä¤ï¤º¡¢IT¾¦ºà¤ËÀºÄÌ¤·¤¿Êý¤äÃÏ¾ì´ë¶È¤È¤Î¼è°ú´ðÈ×¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ò´¿·Þ
¢£¥Ñー¥È¥Êー»Ù±çÂÎÀ©
¡¦À½ÉÊ¸¦½¤¡¦±Ä¶È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÄó¶¡
¡¦Æ³Æþ¸å¤ÎÊÝ¼é¡¦¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤ÏÅö¼Ò¤Ë¤Æ°ì³çÂÐ±þ¤â²ÄÇ½
¡¦À®²Ì¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀ©ÅÙ¤¢¤ê
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥×¥ê¥Ú¥¢ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌÂÏÇÅÅÏÃ¡×¤ä¡Ö¾ðÊóÏ³±Ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¡¿Í¤ÎÄÌ¿®¡¦¾ðÊó²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é´Ä¶¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âPLATIAIII¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹âµ¡Ç½¾¦ºà¤ÎÉáµÚ¤È¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ï¤¿¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥ÊーÍÍ¤È¤Î¶¨¶È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ô²ñ¼ÒÌ¾¡Õ¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ê¥Ú¥¢ー¥É
¡Ô½êºßÃÏ¡Õ¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ê¥Ú¥¢ー¥É ËÜ¼Ò½êºßÃÏ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ£´ÃúÌÜ14-11
¡ÔÂåÉ½¼èÄùÌò¡Õ¾å¸Í ·Å°ì
¡ÔÀß¡¡Î©¡Õ¡¡¡¡2021Ç¯
¡Ô»ö¶ÈÆâÍÆ¡Õ¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹µ¡´ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦WEB¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹·ÐÈñºï¸º¡¦´Ä¶¾¦ºà¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¡¦ÊÝ¼é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¡¢³«Àß
¡Ô£Õ£Ò£Ì¡Õ¡¡¡¡https://prepared.co.jp/ (https://prepared.co.jp/)
¡Ô¥¢¥¯¥»¥¹¡Õ¡¡https://maps.app.goo.gl/Mee28uiNfKWgxNex6
¡ÔÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Õ
¡¡TEL¡§03-6810-9032
¡¡e-mail¡§info@prepared.co.jp
¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ê¥Ú¥¢ー¥É¡¡Ã´Åö¡§¼Æ»³ÌÀµ×
TEL¡§03-6682-3067
e-mail¡§info@prepared.co.jp