2025Ç¯²Æ¤ËÇ®¤¢¤¿¤ê¡¦Ç®Ãæ¾É¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡ª¤³¤Î²Æ¤ÎÏ¢Â³¤¹¤ëÌÔ½ë¤Ç¡¢¤ª¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÂÎ¤ËÇ®¤¬¤¿¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¤³¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡ÈÇ®¤¢¤¿¤ê¡É¤ò·Ð¸³
¥À¥¤¥¥ó¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå～60Âå¤ÎÃË½÷1,000¿Í¤Ë¡Ö2025Ç¯Ç®¤¢¤¿¤ê¡¦Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤â¸·¤·¤¤ÌÔ½ë¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢7·îËö¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤ª¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÂÎ¤ËÇ®¤¬¤¿¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¤³¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡ÈÇ®¤¢¤¿¤ê¡É¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤«¤âÌó9³ä¤Î¿Í¤ÏÉÂ±¡¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤ºÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºòÇ¯2024Ç¯¤Î¡Ø²Æ¾ì¤ÎÇ®¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñÄ´ºº¡Ù¤Î·ë²Ì¡Ê¢¨1¡Ë¤ÈÆ±¤¸·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
¢¨1»²¹Í¡§https://www.daikin.co.jp/press/2025/2025050902
8·î19Æü¤Ëµ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿3¤«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ë¤È9·î°Ê¹ß¤â¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬¤Ä¤Å¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢ÂÎ¤ËÇ®¤¬¤¿¤Þ¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ëÉÔÄ´¡ÈÇ®¤¢¤¿¤ê¡É¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
- 7·îËö¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤ª¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç®¤¢¤¿¤ê/Ç®Ãæ¾É¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
- ½ë¤µ¤¬¸¶°ø¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¡¢Ìó9³ä¤¬ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤º¤ËÂÐ½è¡£
- ÂÎÄ´ÉÔÎÉ·Ð¸³¼Ô¤ÎÌó6³ä¤¬Ç®¤¢¤¿¤ê¤Î½é´ü¾É¾õ¡Ê¿çÌ²¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¡¢Èè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡Ë¤ò·Ð¸³¡£
- ÂÐºö°Õ¼±¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢½ë¤µÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î°Õ¼±¤ÏÄã¤¤¡£
- Á´ÂÎ¤ÎÌó1³ä¤¬½ë¤µ¡¦Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¡ÖÆÃ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£
- Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¤³¤È¡¢¡Ö½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¡×¤³¤È¤Ø¤Î°Õ¼±¤ÏÄã¤¤ !?
- ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥óÍøÍÑ¼Ô¤Î8³ä°Ê¾å¤¬ÌÔ½ëÆü(µ¤²¹35¡î°Ê¾å)¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
- ¹ó½ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÀðÉ÷µ¡¤À¤±¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬34¡ó¤â¤¤¤ë¡£
¤³¤Î²Æ7·îËö¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤ª¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç®¤¢¤¿¤ê/Ç®Ãæ¾É¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î9³ä¶á¤¯¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤º¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯2025Ç¯¤Î¸·¤·¤¤ÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢7·îËö¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤ª¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç®¤¢¤¿¤ê/Ç®Ãæ¾É¤È»×¤ï¤ì¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Âåº¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤âÌóÈ¾¿ô¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¡¢9³ä¶á¤¯¤Î¿Í¤Ï¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤º¤ËÂÐ½è¡×¤·¤Æ¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç®¤¢¤¿¤ê 9³ä¤¬ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤ºÂÐ½è
Ç®¤¢¤¿¤ê·Ð¸³¼Ô¤ÎÌó6³ä¤Ï¡Ö¿çÌ²¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¡×¡¢¡ÖÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡·Ð¸³¤·¤¿ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¾É¾õ¤ÎTOP3¤Ï¡¢2024Ç¯²Æ¤ÎÁ´¹ñÄ´ºº(¢¨1)¤ÈÆ±¤¸·¹¸þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç®¤¢¤¿¤ê¤Î½é´ü¾É¾õ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¿çÌ²¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¡×¡¢¡ÖÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î·Ð¸³Î¨¤¬¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨1»²¹Í¡§https://www.daikin.co.jp/press/2025/2025050902
Ç®¤¢¤¿¤ê·Ð¸³¼Ô 6³ä¤¬¿çÌ²ÉÔÂ
¡Ö1°Ì¡§¿åÊ¬Êäµë¡Ê78¡ó¡Ë¡×°Ê³°¤Ï¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¡×¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤ÏÄã¤¤¡£¡Ö2°Ì¡§¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡Ê51.1¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö5°Ì¡§½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¡Ê26.7%¡Ë¡×
¡¡¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢1°Ì¤Î¡Ö¿åÊ¬Êäµë¡×¤ÏÌó8³ä¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿È¿ÌÌ¡¢¿åÊ¬Êäµë¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÇ®¤¢¤¿¤ê¤äÇ®Ãæ¾É¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¤ÏÌóÈ¾¿ô¡Ê51.1%¡Ë¡¢ ¡Ö½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¡×¤Ï3³ä°Ê²¼¡Ê26.7%¡Ë¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Ìó1³ä¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê10.1¡ó¡Ë¤È²óÅú¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÄ´ºº¤ÇÁªÂò»è¤Ëµó¤²¤¿¤â¤Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½ë¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬À¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Í¡¹¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÇ®¤¢¤¿¤ê¤äÇ®Ãæ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¸À¤¨¤Ð¿åÊ¬Êäµë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¿åÊ¬Êäµë¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÂÎ¤òÈèÏ«¤«¤é²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò·¼È¯¤¹¤ë¹©É×¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö ¿åÊ¬Êäµë°Ê³°¤Ï°Õ¼±Äã¤¤
¡Ö¿åÊ¬Êäµë¡×¤ÏÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼è¤êÆþ¤ìÊý¤Ë²ÝÂê¡£
¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Ìó8³ä¤Î¿Í¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿åÊ¬Êäµë¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢3³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î½ëÇ®´Ä¶¤ä³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°û¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¸ú²ÌÅª¤Ê¿åÊ¬Êäµë¡×¤ÎÊýË¡¤ä¡¢¤½¤¦¤¹¤Ù¤ÍýÍ³¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉ¬Í×¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÊ¬Êäµë¤Ï¿»Æ© ÊýË¡¤Ë²ÝÂê¤¢¤ê
¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¡ÖÀðÉ÷µ¡¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê²ÝÂê¤¬»Ä¤ë·ë²Ì¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡×¤ò»È¤¦¿Í¤¬¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤Ï35¡î°Ê²¼¤Î´Ä¶¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î8³ä°Ê¾å¤¬35¡î°Ê¾å¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ëµ¤Î®¤òÁ÷¤ë¡ÖÀðÉ÷µ¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¼Æâ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º£Ç¯¤ÎÏ¢Â³¤¹¤ëÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡ÖÀðÉ÷µ¡¤À¤±¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬34¡ó¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ë¤¤Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤äÀðÉ÷µ¡¤À¤±¤ÇÇ®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²°³°¤Ç¤Ï¥¯ー¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¼¼Æâ¤Ç¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤ÈÀðÉ÷µ¡¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÂÎ¤ÎÃæ¤«¤éÇ®¤òÆ¨¤¬¤¹¡Ö¹ç¤ï¤»µ»¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡¦ÀðÉ÷µ¡ »ÈÍÑÊýË¡¤Ë²ÝÂê¤¢¤ê
Ã«¸ý±Ñ´îÀèÀ¸¡¿¥À¥¤¥¥óÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¦ÂÐºö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡¢¤³¤Î²Æ7·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÇ®¤¢¤¿¤ê/Ç®Ãæ¾É·Ð¸³¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¹Í»¡¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
- º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï7·îËö¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¤Ç¤Ë2¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç®¤¢¤¿¤ê¡¦Ç®Ãæ¾É¤È»×¤ï¤ì¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÌó6³ä¤Ï¡Ö¿çÌ²¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¡×¡¢¡ÖÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÇ®¤¢¤¿¤ê¤Î½é´ü¾É¾õ¤È¤â¸À¤¨¤ëÈæ³ÓÅª·Ú¤á¤Î¾É¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤¬¿Ê¤á¤ÐÇ®Ãæ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤ê¡¢¾É¾õ¤¬Ä¹°ú¤±¤Ð²Æ¥Ð¥Æ¤ä»Ä½ë¥Ð¥Æ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌýÃÇ¤»¤º¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤é¤ÎÁá¤á¤Î²óÉü¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÃ«¸ý±Ñ´îÀèÀ¸¥³¥á¥ó¥È¡Ë
- ÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿Ç®¤ò³°¤ËÆ¨¤¬¤¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÌîºÚ¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤ê¡¢Ãë´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½¢¿²»þ¤Ë¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¤¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤òÀÚ¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÏìÔÂôÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌ¿¤ò¼é¤ëµ¡´ï¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤»¤ºÄ«¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÃ«¸ý±Ñ´îÀèÀ¸¥³¥á¥ó¥È¡Ë
- Ä´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ°Õ¼±Åª¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó£¸³ä¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¿Í¤ÏÌóÈ¾¿ô¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¿Í¤Ï3³ä°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè9·î°Ê¹ß¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±½ëÇ®¤ò²óÈò¤·¡¢¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¡×¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢ÂÎ¤ËÇ®¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÃ«¸ý±Ñ´îÀèÀ¸¥³¥á¥ó¥È¡Ë
Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¡¢Â¾¤ËÊäÂ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
- ¤Þ¤º¡¢¡Ö¿åÊ¬Êäµë¤ÎÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ°û¤à¿Í¤ä¡¢¿©»ö¤Î¤È¤°Ê³°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿åÊ¬¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¾¯¿ô¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°³°¤Ê¤É½ë¤¤¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ20～30Ê¬¤Ë1²ó¡¢100mlÄøÅÙ¤Î¿å¤òÊäµë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼¼Æâ¤Ç²á¤´¤¹¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò·è¤á¡¢1Æü¤Ë180ml/¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤ò2»þ´ÖËè¤Ë¹ç·×8²ó¤òÌÜ°Â¤Ë¿å¤ÎÊäµë¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÃ«¸ý±Ñ´îÀèÀ¸¥³¥á¥ó¥È¡Ë
- ¤½¤ì¤«¤é¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡×¤ä¡ÖÀðÉ÷µ¡¡×¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÌó8³ä¤Î¿Í¤Ïµ¤²¹35¡î°Ê¾å¤Ç¤â¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡¢²È¤ÎÃæ¤ÇÀðÉ÷µ¡¤À¤±¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢35¡î°Ê¾å¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ä¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤ÇÇ®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃ«¸ý±Ñ´îÀèÀ¸¥³¥á¥ó¥È¡Ë
- °ìÈÌÅª¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤äÀðÉ÷µ¡¡¢¥µー¥¥å¥ìー¥¿ー¤Ï¡¢µ¤Î®¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ´À¤Î¾øÈ¯¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³°½Ð»þ¤Ï¥¯ー¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤Ï²æËý¤»¤º¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Î²á¾ê¤ÊÇ®¤òÂÎ¤Î³°¤ËÆ¨¤¬¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡Ê¥À¥¤¥¥ó½ÅÀ¯»á¥³¥á¥ó¥È¡Ë
- ¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤ª¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤Î®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÀðÉ÷µ¡¤ä¥µー¥¥å¥ìー¥¿ー¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ´¶²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¤ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÎÃ¤·¤¤¶õµ¤¤òÆÏ¤±¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹©É×¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤Î²¼¤²²á¤®¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÀáÅÅ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥À¥¤¥¥ó½ÅÀ¯»á¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ :
https://www.daikin.co.jp/air/life/heat
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº³µÍ×
Ç®¤¢¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.daikin.co.jp/air/life/heat