¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¿·Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó_¥Û¥Æ¥ë³«¶È10¼þÇ¯_Ê´¤â¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤Âçºå¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢È¯¸«¤ÎÎ¹¤Ø_Around Japan vol.25¡ÖDiscover Osaka¡×¤òÈ¯Çä
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü(·î)～11·î30Æü(Æü) ¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë19³¬ Å´ÈÄ¾Æ¤ °ì²Ö°ìÍÕ
¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¿·Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¾åÅÄ Å¯Ìé¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÅ´ÈÄ¾Æ¤ °ì²Ö°ìÍÕ¡×¤Ç¡¢2025Ç¯9·î1Æü(·î)～11·î30Æü(Æü) ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¿©ºà¤ä¶¿ÅÚÎÁÍý¤òµ¨ÀáËè¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖAround Japan(¥¢¥é¥¦¥ó¥É ¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¡×¤ÎÂè25²óÌÜ¤È¤·¤Æ¡ÖDiscover Osaka(¥Ç¥£¥¹¥«¥Ðー ¥ª¥ª¥µ¥«)¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤¬2025Ç¯11·î2Æü(Æü)¤Ë³«¶È10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëÃÏ¸µÂçºå¤Ë²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤·¡¢Á´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë"Ê´¤â¤ó"¤ä"Bµé¥°¥ë¥á"¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢Âçºå¤Î±ü¿¼¤¤¿©Ê¸²½¤ä¼¢Ì£Ë¤«¤Ê¿©ºà¤ò¡¢Å´ÈÄ¾Æ¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂçºåÉÜ¤Ï¡¢ÉÜÆâ¤ÇÀ¸»º¡¢ºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿ÇÀÎÓ¿å»ºÊª¤ä¤½¤ì¤é¤ò»È¤Ã¤¿²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò¡ÖÂçºå»º(¤ª¤ª¤µ¤«¤â¤ó)¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¡£ÉÜÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤â¡¢¥·¥§¥Õ¤¬¸·Áª¤·¤¿¿©ºà¤Ç¤ªÎÁÍý¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÎäÁ°ºÚ¤Ç¤Ï¡¢Æ£°æ»û»Ô¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡ÖÈþÎÍ(±·(¤ß¤µ¤µ¤®¤¦¤Ê¤®)¡×¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿°ì»®¤ò¡¢Âçºå»ºÁÇºà¤Çºî¤ë¥¢¥í¥Þ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¤´ÍÑ°Õ¡£²¹Á°ºÚ¤Ë¤Ï¡¢¾¾¸¶»Ô¤òµòÅÀ¤ËÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ÏÆâ³û¡×¤ò³ûÆù¤Î»Ý¤ß¤È¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥âー¥Ö¥íー¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£µûÎÁÍý¤Ç¤ÏÂçºåÌ¾Êª¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢´ÝèßËÜ²È¤Î¡Öµû¤¹¤¡×¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¡Öµû¤Î¤¹¤¤ä¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂçºå¤Î¿©Ê¸²½¤È¤·¤Æ¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯°ì½õ¤È¤·¤Æ¡¢Å´ÈÄ¾Æ¤¤Ç¡Öµû¤¹¤¡×¤òÉ½¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Æー¤·¤¿µû¤ä³¤Ï·¤ò¤À¤·¤Ç¿æ¤¡¢Íñ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¡¢ÏÂÀô»³Ì®¤ÎÏ¼¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¹õµí¡×¤ò¡Ö¤Ë¤®¤ï¤¤ÄÒ¤±¡×¤ä¡Ö¥Ý¥ó¿Ý¡×¤È¤È¤â¤Ë¤´Äó¶¡¡£¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¤Ï¡¢ÂçºåÅÁÅý¤ÎÊÆ²Û»Ò¡Ö¤ª¤³¤·¡×¤ò»È¤Ã¤¿°ìÉÊ¤ò¤´¾ÞÌ£¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âçºå»º¤Î¥Óー¥ë¤äÆüËÜ¼ò¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤â¡¢ÎÁÍý¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
"¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó"¤¬°î¤ì¤ëÂçºå¤Î±ü¿¼¤¤¿©Ê¸²½¤ä¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Å´ÈÄ¾Æ¤¤ÇÌ£¤ï¤¦¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Around Japan(¥¢¥é¥¦¥ó¥É ¥¸¥ã¥Ñ¥ó) vol.25 ¡ÖDiscover Osaka(¥Ç¥£¥¹¥«¥Ðー ¥ª¥ª¥µ¥«)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Å·²¼¤ÎÂæ½ê¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂçºå¤Ï¡¢¿©ºà¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©Ê¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Ê´¤â¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Âçºå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ´ÈÄ¾Æ¤¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Âçºå¤ÎÈþ¿©¤ÎÊõ¸Ë¤Ø³§¤µ¤Þ¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥åー¡§
¡üÎäÁ°ºÚ(¡ö)
Æ£°æ»û»Ô¤ÎÈþÎ¦±·¡¢Î¤°ò¡¢¤Ê¤¹¤Î¥Æ¥êー¥Ì¡¢ÂÀÅáµû¤Î¥Þ¥ê¥Í
ー Âçºå»º¥¢¥í¥Þ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ー
¡ü²¹Á°ºÚ(¡ö)
¾¾¸¶»Ô¤Î²ÏÆâ³û¤Î¥¹¥â―¥Ö¥íー¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê
¡üµûÎÁÍý(¡ö)
¿¿Âä¡¢³¤Ï·¡¢ÀôÆî»Ô¤ÎÀôÆî¤¢¤Ê¤´¤È½©ÌîºÚ
ー ÂçºåÌ¾Êª¡Öµû¤¹¤¡×°ì²Ö°ìÍÕ¥¹¥¿¥¤¥ë ー
¡ü¥µ¥é¥À(¡ö)
¥¹¥¤¥¹¥Á¥ãー¥É¤È¤·¤é¤¹¡¢¸ÕÅí¤Î¥°¥êー¥ó¥µ¥é¥À
ー Àô½£¤¿¤Þ¤Í¤®¤É¤ì¤Ã¤·¤ó¤° ー
¡ü¾ÆÌîºÚ
µ¨Àá¤Î¾Æ¤ÌîºÚ
¡üÆùÎÁÍý(¡ö)
Âçºå»º ¤Ê¤Ë¤ï¹õµí ¥µー¥í¥¤¥ó 80£ç
ー ¤¿¤³¾Æ¤É÷±ö¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤ÄÒ¤±¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¾ßÌý¡¢¥Ý¥ó¿Ý¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Á¥Ã¥×¡¢ËÜ»³°ª ー
¡ü¤´ÈÓ(¡ö)
³ø¿æ¤¤´ÈÓ¤ÎÆùÆþ¤ê¥É¥é¥¤¥«¥ìー¡¢²¹ÅÙ¶Ì»ÒÅº¤¨
¡ÊÆù¡§Âçºå»º ¤Ê¤Ë¤ï¹õµí¡Ë
¤Þ¤¿¤Ï
³ø¿æ¤¤´ÈÓ¤ÈÂçºå¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¤É¤Æ¾Æ¤¡×¡¢òç¤ÎµÛÊª
ー ¹á¤ÎÊª¤ÈÆñÇÈ¥Í¥®¤ÈÂë¤ÎÄÞ¤Î´Å¿É¤À¤ì ー
¡ü¥Ç¥¶ー¥È(¡ö)
ÂçºåÌ¾Êª¡Ö¤ª¤³¤·¡×¤È¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à
ー ·ª´ÅÏª¼Ñ¡¢Ìµ²Ö²Ì¥³¥ó¥Ýー¥ÈÅº¤¨ ー
¡ü¥³ー¥Òー ¤Þ¤¿¤Ï ¹ÈÃã
(¡ö)¤Ï¡¢Âçºå»º¤Î¿©ºà¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¤ä¥Ç¥¶ー¥È¡¢Ì¾ÊªÎÁÍý¡¢¶¿ÅÚÎÁÍý¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤ªÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ´ÈÄ¾Æ¤ °ì²Ö°ìÍÕ¥·¥§¥Õ ×¢À¥ ´´¿Í ¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£²ó¤Ï¥Û¥Æ¥ë³«¶È10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÂçºå¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ê´¤â¤ó¤äBµé¥°¥ë¥á¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·²¼¤ÎÂæ½ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Âçºå¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ì¾ÊªÎÁÍý¤äÅÁÅýÎÁÍý¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©ºà¤âÂçºåÏÑ¤ÇºÎ¤ì¤ëµû²ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âçºå¤ÎÆîÉô¤Ç°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÆù¤äËÌÀÝ¥¨¥ê¥¢¤äÆîÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤ëÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Ê¤É¡¢ÂçÅÔ»Ô¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿©ºà¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤â¡¢Î¹¹Ô¤ÇÂçºå¤ËÍè¤é¤ì¤¿Êý¤â¡¢²þ¤á¤ÆÂçºå¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
-------------------------------------------------------------------------------------------------
¡Ú¶¨ÎÏ¡§´ÝèßËÜ²È¡Û
150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡Öµû¤¹¤¡×¤ÎÏ·ÊÞ¡£Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë´ÝèßËÜ²È¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤Î·Ä±þ¸µÇ¯¡Ê1865Ç¯¡Ë¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Ï·ÊÞÎÁÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£150Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Âçºå¤Î¿©Ê¸²½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Öµû¤¹¤¡×¤òÀìÌç¤ËÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µû¤¹¤¤È¤Ï¡¢µíÆù¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂä¤äòÖ¡Ê¤µ¤ï¤é¡Ë¤Ê¤É¤Î¿·Á¯¤Êµû¤ò»È¤¤¡¢ÈëÅÁ¤Î´Å¿É¤¤½Ð½Á¤Ç¼Ñ¹þ¤à¡¢Âçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÆéÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¤¹¤¾Æ¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÏ¤Íñ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï´ÝèßËÜ²È¤Ë¥·¥§¥Õ¤¬¼ÂºÝ¤ËË¬Ìä¤·¡¢Å´ÈÄ¾Æ¤¤Çµû¤¹¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤»Ý¤ò¤ªÏÃ¤·¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÉ½¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
https://maruman-honke.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Around Japan vol.25 ¡ÖDiscover Osaka¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü(·î)～11·î30Æü(Æü)
½ü³°Æü¡§10·î18Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡§
¥é¥ó¥Á 11¡§00 ～ 15¡§00¡ÊL.O.14¡§00¡Ë¢¨¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢Á°Æü15¡§00¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÀ©
¥Ç¥£¥Êー 17¡§00 ～ 22¡§00¡ÊL.O.21¡§00¡Ë
¾ì½ê¡§Å´ÈÄ¾Æ¤ °ì²Ö°ìÍÕ
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ 18,000±ß
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨Æþ²Ù¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¸¶»ºÃÏµÚ¤Ó¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¿·Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó Å´ÈÄ¾Æ¤ °ì²Ö°ìÍÕ
TEL¡§06-6350-5701¡¡URL¡§ https://www.cyosaka.com
¢£Around Japan(¥¢¥é¥¦¥ó¥É ¥¸¥ã¥Ñ¥ó) vol.25 ¡ÖDiscover Osaka Beverage Selection(¥Ç¥£¥¹¥«¥Ðー ¥ª¥ª¥µ¥« ¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸ ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó) ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âçºå¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢º£¤â¤Ê¤ªÅÁÅý¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¼òÂ¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âçºå¤ÎÉ÷ÅÚ¤ò³è¤«¤·¤¿¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ä¸ÄÀË¤«¤ÊÃÏ¥Óー¥ë¤Ê¤É¡¢Âçºå¤Î¿©Ê¸²½¤È¤È¤â¤ËºÌ¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÎÁÍý¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ª¼ò¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ª¼ò¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÇÕ¤È½Ð²ñ¤¦³Ú¤·¤ß¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÃÏ¥Óー¥ë¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌ§ÌÌ¥Óー¥ë¡Ö¥Úー¥ë¥¨ー¥ë¡×¥Ü¥È¥ë¡Ê330ml¡Ë1,300±ß
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¥Ã¥×¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·ìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢´»µÌ·Ï¤Î¥¢¥í¥Þ¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Úー¥ë¥¨ー¥ë¤Ç¤¹¡£´»µÌ·Ï¤Î¥Û¥Ã¥×¥¢¥í¥Þ¤È¶ìÌ£¡¢¸åÌ£¤Î¥¥ì¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥Óー¥ë¤Ç¤¹¡£
International Brewing Awards ¡§2015Ç¯ À¤³¦¶ä¾Þ
¤ª¤¹¤¹¤áÎÁÍý/ÎäÁ°ºÚ¡¢²¹Á°ºÚ
¡¦ÃÏ¥Óー¥ë¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌ§ÌÌ¥Óー¥ë¡Ö¥¹¥¿¥¦¥È¡×¥Ü¥È¥ë¡Ê330ml¡Ë 1,400±ß
²¿ÇÕ¤Ç¤â°û¤ß¤¿¤¤¹õ¡ª¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢Ì§ÌÌ¥Óー¥ë¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ç¤â¤¢¤ë¥Óー¥ë¡£¥³ー¥Òー¤ä¥Ó¥¿ー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»×¤ï¤»¤ëßäÀù¥â¥ë¥È¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¡¢³ê¤é¤«¤Ç¥¯¥êー¥ß¥£¤Ê°û¤ß¸ý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°û¤ßË°¤¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
World Beer Cup¡§2016Ç¯¡¢2025Ç¯¤È¤â¤Ë À¤³¦¶â¾Þ¼õ¾Þ Â¾
¤ª¤¹¤¹¤áÎÁÍý/µûÎÁÍý
¡¦ÆüËÜ¼ò¡§»³Ìî¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¿¥É±¤ÎÎ¤ ½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡× 1¹ç 2,400±ß 2¹ç 4,800±ß
¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤è¤êÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿»³Ìî¼òÂ¤¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¸òÌî»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ç¯´ÖÀ½Â¤ÀÐ¿ô¤¬Ìó500ÀÐ¿ô¤È¤¤¤¦¾®µ¬ÌÏ¤Î¼òÂ¢¤Ç¤¹¡£Á´À½Â¤¿ôÎÌ¤ÎÌó9³ä¤¬ÆÃÄêÌ¾¾Î¼ò¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâ¤Î£´³ä¤ò¡Ö¸¶¼ò¡×¤ÇÂ¢½Ð¤·¤¹¤ë¤Û¤É¡Ö¸¶¼ò¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿¥É±¤ÎÎ¤ ½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¸òÌî¤ÎÇÀ²È¤¬ºÏÇÝ¤ò¤·¤¿¡Ö»³ÅÄ¶Ó¡×¤òÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ËËá¤¤¤Æ¾ú¤·¤¿¤ª¼ò¤Ç¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¹á¤ê¤È»Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤áÎÁÍý/ÎäÁ°ºÚ¡¢²¹Á°ºÚ
¡¦ÆüËÜ¼ò¡§Í¸Â²ñ¼ÒËÌ¾±»Ê¼òÂ¤Å¹¡Ö¾å¿ÀÃ« ½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡× 1¹ç 3,600±ß 2¹ç 6,000±ß
ÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢ÂçÀµ10Ç¯¡Ê1921Ç¯¡ËÁÏ¶È¤Î¼òÂ¤¡£¾å¿ÀÃ«ÃÏ°è¤Î¡Ö¤æ¤Ë¤ï¤ÎÎ¤¡×¤Ç¡¢ÇÀÌô¤ä²½³ØÈîÎÁ¤ò»È¤ï¤ºÉÔ¹Ìµ¯ºÏÇÝ¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿»³ÅÄ¶Ó100¡ó»Å¹þ¤ß¤Î½ãÊÆÂç¶ã¾ú¤Ç¤¹¡£¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»Ý¤ß¡¢²Ì¼Â¹á¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£»Ý¤ß¤ÏÇ»¤¯¡¢¥¥ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸ý¤¢¤¿¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤áÎÁÍý/ÎäÁ°ºÚ¡¢²¹Á°ºÚ
¡¦¥ï¥¤¥ó(Çò)¡§ÈôÄ»¥ï¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖÈôÄ» ¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡×¥°¥é¥¹ 2,400±ß ¥Ü¥È¥ë¡Ê750ml¡Ë 11,000±ß
ÂçºåÉÜ±©±ÈÌî»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ï¥¤¥Ê¥êー¡£2022Ç¯¤Ë¼«¼ÒÈª¡Ê·ê¥öÃ«Èª¡Ë¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¥·¥ã¥ë¥É¥Í¼ï¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ö¤É¤¦ËÜÍè¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Æî¹ñ¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¢²º¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤áÎÁÍý/ÎäÁ°ºÚ¡¢µûÎÁÍý¡¡
¡¦¥ï¥¤¥ó(ÀÖ)¡§ÈôÄ»¥ï¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖÈôÄ» ¥°¥é¥ó¥É ÀÖ¡×¥°¥é¥¹ 2,000±ß ¥Ü¥È¥ë¡Ê750ml¡Ë 9,000±ß
¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¤Ö¤É¤¦¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Ê£»¨¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼êË¡¡Ö¥¢¥Ã¥µ¥ó¥Ö¥éー¥¸¥å¡×¤Çºî¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Ã®¤Î¹á¤ê¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤è¤ê±ü¿¼¤¯Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤áÎÁÍý/ÆùÎÁÍý¡¡
¡¦¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡§¹çÆ±²ñ¼ÒÃÎ¸Ê¡ÖSUITA KUWAI WORLD CONNECT COLA¡×¥°¥é¥¹ 1,800±ß¡ÊÃº»À¿å³ä¤ê¡Ë
Âçºå¤ÎÌîºÚ¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¢´»µÌÎà¤òÆÈ¼«¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤´¶³Ð¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥³ー¥é¥·¥í¥Ã¥×¤òºî¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÅÁÅýÌîºÚ ¿áÅÄ»ü¸È¡×¤ä¥ì¥â¥ó¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤µ¤È¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Ãº»À¿å¤Ç³ä¤ëÂ¾¡¢¥¦¥£¥¹¥ー¤ä¥¸¥ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤È¤âÁêÀ¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¡£
Around Japan vol.25 ¡ÖDiscover Osaka Beverage Selection¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü(·î)～11·î30Æü(Æü)
½ü³°Æü¡§10·î18Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡§
¥é¥ó¥Á 11¡§00 ～ 15¡§00¡ÊL.O.14¡§30¡Ë
¡ö¥é¥ó¥Á¤ÏÁ°Æü15¡§00¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÀ©¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤ß¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ç¥£¥Êー 17¡§00 ～ 22¡§00¡ÊL.O.21¡§30¡Ë
¾ì½ê¡§Å´ÈÄ¾Æ¤ °ì²Ö°ìÍÕ
ÎÁ¶â¡§1,300±ß¤è¤ê
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨Æþ²Ù¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¸¶»ºÃÏµÚ¤Ó¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¿·Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó Å´ÈÄ¾Æ¤ °ì²Ö°ìÍÕ
TEL¡§06-6350-5701¡¡URL¡§ https://www.cyosaka.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Âçºå»º¡Ê¤ª¤ª¤µ¤«¤â¤ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âçºå»º¤È¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤ÇÀ¸»º¡¢¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿ÇÀÎÓ¿å»ºÊªµÚ¤Ó¤½¤ì¤é¤ò»È¤Ã¤¿²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£Âçºå¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤È¿©Ê¸²½¤¬À¸¤ó¤À¡¢ÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆÃ»ºÉÊ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Àô½£ÃÏ°è¤Î¶Ì¤Í¤®¤ä¿å¤Ê¤¹¡¢ÂçºåÏÑ¤Ç³Í¤ì¤ëµû²ðÎà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µíÆù¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÜ¤Ï¡ÖÂçºå»º¡×¤Î¿©ºà¤ò»È¤¦°û¿©Å¹¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂçºå»º(¤â¤ó)¡×¤Î¥í¥´¥Þー¥¯¤Î»ÈÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-------------------------------------------------------------------------------------------------
¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Courtyard by Marriott¡Ê¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤¿³×¿·Åª¤Ê¥²¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£À¤³¦60°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë1,340¸®°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¡¢Î¹¤ÎÌÜÅª¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥È¥é¥Ù¥éー¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Á°¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²÷Å¬¤µ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µÒ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê¥Ù¥Ã¥É¤ä½ÀÆð¤Ë»È¤¨¤ë¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤ò´°È÷¤·¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ëÂÚºß¤òÄó¶¡¡£¥²¥¹¥È¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Courtyard¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥é¥Ù¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMarriott Bonvoy®¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡Ë¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÂÚºß¤ä¡¢¡ÖMarriott Bonvoy Moments¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡¢ÌµÎÁ½ÉÇñ¤ä¥¨¥êー¥È¥¹¥Æー¥¿¥¹¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¾ÜºÙ¤Ï marriottbonvoy.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ä¤´Í½Ìó¤Ï courtyard.marriott.com ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¢Instagram¡¢Facebook¤Ç¤âºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¿·Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¡
ÅÅÏÃ¡§06-6350-5701
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È
https://www.cyosaka.com
¥ì¥¹¥È¥é¥óWEB¥µ¥¤¥È
https://www.cyosaka.com/restaurant/ikkaichiyo.html
