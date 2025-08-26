Æâ³ÕÉÜ¡ÖºÒ³²ÂÐ±þ¼ÖÎ¾ÅÐÏ¿À©ÅÙ¡×Ä´À°Ë¡¿Í¤ËÇ§Äê¡£ÅÐÏ¿¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¥³¥ó¥Æ¥Ê/¾®²°¤ÎÈÎÇä¡¢ÅÐÏ¿¿½ÀÁ¤ò³«»Ï
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥¹¥Îー¥È¡¢Æâ³ÕÉÜ¡ÖºÒ³²ÂÐ±þ¼ÖÎ¾ÅÐÏ¿À©ÅÙ¡×Ä´À°Ë¡¿Í¤ËÇ§Äê¡£ÅÐÏ¿¾ò·ï¤ËËþ¤¿¤¹¥³¥ó¥Æ¥Ê/¾®²°¤ÎÈÎÇä¡¢ÅÐÏ¿¿½ÀÁ¤ò³«»Ï¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥¹¥Îー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÏÂ¼ ¸ø°Ò¡Ë¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖºÒ³²ÂÐ±þ¼ÖÎ¾ÅÐÏ¿À©ÅÙ¡ÊD-trace¡Ë¡×¤ÎÄ´À°Ë¡¿Í¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤äÏ¢·È´ë¶È¤¬½êÍ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¡¢ÌÚÂ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¡¢¼«¼£ÂÎÅù¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Á´¹ñ¡ÊËÜ½£¡Ë¤Ø¤ÎÄó¶¡µÚ¤ÓÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖºÒ³²ÂÐ±þ¼ÖÎ¾ÅÐÏ¿À©ÅÙ¡×¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¡¢ÌÚÂ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò³«È¯¤·¡¢ÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿¿½ÀÁ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
～ ºÒ³²ÂÐ±þ¼ÖÎ¾ÅÐÏ¿À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ～
¡ÖºÒ³²ÂÐ±þ¼ÖÎ¾ÅÐÏ¿À©ÅÙ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯6·î1Æü¤Ë³«»Ï¡£È¯ºÒ»þ¤Ë¡¢ÈòÆñ½ê¡¢½»¤Þ¤¤¼ã¤·¤¯¤Ï¥È¥¤¥ì¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¶¡¤µ¤ì¡¢Ëô¤Ï¡¢¿©»ö¡¢ÀöÂõ¼ã¤·¤¯¤ÏÆþÍá¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍÑÅÓ¤Ë¶¡¤µ¤ì¤ë¼«Áö·¿¡¢¸£°ú·¿¡Ê¥È¥ìー¥é·¿¡Ë¡¢±¿ÈÂ·¿¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ÊÅù¡Ë¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£
Ä´À°Ë¡¿Í¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢»Ù±ç¤òµá¤á¤ë¹ÔÀ¯¡¢»ö¶È¼Ô¤È»Ù±ç²ÄÇ½¤Ç´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¼ÖÎ¾¤ò¤â¤Ä´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤È¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢´õË¾¤¹¤ëÂ¦¤Î¥Ëー¥º¤ÎÃç²ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍÑÅÓ¤Î¤¦¤Á¡¢º£²ó¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÈòÆñ½ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÇÉ¸¯Ä´À°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡§Æâ³ÕÉÜ ºÒ³²ÂÐ±þ¼ÖÎ¾ÅÐÏ¿À©ÅÙ¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://pr.d-trace.go.jp/ ¡Ë
～¡Ö¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー¡×¤ò¿ä¾©¤¹¤ë³èÆ°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ÂÀÓ ～
¡ÖËÉºÒÀìÍÑÉÊ¡×¤Ï¡¢¹â²Á¤Ç¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾ì½ê¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ä»Å»ö¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÒ³²»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¡Ö¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー¡×¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£
Ê¿»þ¤Ï²÷Å¬¤ÊÎ¥¤ì¤äµÙ·Æ¼¼¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¿×Â®¤Ë°ÜÆ°¡¦ÀßÃÖ¤·ÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤ò¤á¤¶¤·´ë¶È¡¢ÃÄÂÎÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò´Þ¤à¥³¥ó¥Æ¥Ê2´ð¡×¤Î»Ù±ç¤Ç¤¹¡£ÀÐÀî¸©Ä£¤Î°ÍÍê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¡¹µÚ¤Ó»Ù±ç¤µ¤ì¤ë³§ÍÍ¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÀÐÀî¸©¼î½§»ÔÎ©ÈÓÅÄ¾®³Ø¹»¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ËÀßÃÖ¤·¤¿±¢°µÀßÈ÷ÅëºÜ°åÎÅÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê£±´ð¡Ê20ft¡Ë¤È¡¢ÊÀ¼Ò¤Î±þÀÜ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê£±´ð¡Ê20ft¡Ë¤ò½èÃÖÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿Ç»¡ÍÑ¥Ç¥¹¥¯¡¦°Ø»Ò¡¦¥Ù¥Ã¥É¡¦¥Ñー¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦ÅÀÅ©Âæ¤ÈÊ»¤»¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì»Ù±ç¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÆÊÌÚ¸©¤«¤éÀÐÀî¸©¤Ø°ÜÀß¡Ë
～ µá¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÈòÆñ¤Î¼Á¡×¤Î¸þ¾å¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿À½ÉÊ³«È¯ ～
¶áÇ¯¡¢ÉÑÈ¯¡¦·ã¿Ó²½¤¹¤ë¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈòÆñ½ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー·çÇ¡¤ä±ÒÀ¸´Ä¶¤Î°²½¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÈòÆñ¤Î¼Á¡×¤¬Âç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¡ÖºÒ³²ÂÐ±þ¼ÖÎ¾ÅÐÏ¿À©ÅÙ¡×¤Î³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÅ¸³«¤¹¤ëÌÚÂ¤¤Î¾®²°¡ØMokuSeed¡Ê¥â¥¯¥·ー¥É¡Ë¡Ù¤òÅÐÏ¿¾ò·ï¤ËËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Ê¿»þ¤Ï²÷Å¬¤ÊÎ¥¤ì¤ä´ë¶È¤ÎµÙ·Æ¼¼¤È¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤Ï¿×Â®¤Ë°ÜÆ°ÀßÃÖ¤Ç¤¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÇÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢À©ÅÙ¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿ºî¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯8·î27Æü¤ËÄ¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¤ØÀßÃÖ¤¹¤ëMokuSeed¡Ê¥â¥¯¥·ー¥É¡Ë¤ÏÂè1¹æ°Æ·ï¤È¤·¤Æ¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÈ÷¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ËÉºÒÊ¸²½¤ò¡¢Á´¹ñ¤Ø¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³°´Ñ¼Ì¿¿1
³°´Ñ¼Ì¿¿2
ÄÌ¾ï»þ¡§µÙ·Æ½ê¤È¤·¤Æ³èÍÑ
ºÒ³²»þ¡§ÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æ³èÍÑ
MokuSeed ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¿¥¤¥×
¥µ¥¤¥º¡§W¡§3,793¡¡D¡§1,973¡¡H¡§2,400 mm
～ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾ ～
¡ÖºÒ³²ÂÐ±þ¼ÖÎ¾ÅÐÏ¿À©ÅÙ¡×¤ÎÄ´À°Ë¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤Í×Ë¾¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥È¥¤¥ì¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ä¥·¥ã¥ïー¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÅ¸³«µÚ¤Ó¡ØMokuSeed¡Ê¥â¥¯¥·ー¥É¡Ë¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¡¢¼«¼£ÂÎÅù¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥¹¥Îー¥È
½êºßÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»ÔÄáÅÄÄ®1427
»ö¶È¡§¥³¥ó¥Æ¥Ê¡¿MokuSeed¡Ê¥â¥¯¥·ー¥É¡Ë³«È¯¡¦À½Â¤¡¢¥µ¥¦¥Ê»ö¶È¡¢ÇÑ´þÊª½èÍý¡¢·úÀß¶È¤Û¤«
URL¡§https://piece-note.com/