¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¥Ú¥¤¥È¥¯¡× ¿·¥Æ¥ì¥Ó£Ã£Í ¡ÖÇò¸Í²È ¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤Ã¤Ý¤êÃù¤Þ¤ë¡×ÊÓ8·î29ÆüÊü±Ç³«»Ï

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢¡È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡É¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¥Ú¥¤¥È¥¯¡×¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤È¤·¤Æ¡¢Çò¸Í²È¤Î¥á¥ó¥Ðー¡Ê¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡¢Èõ¸ý²ÄÆî»Ò¤µ¤ó¡¢¥À¥ó¥Æ¡¦¥«ー¥ô¥¡ー¤µ¤ó¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢»ÒÌò¤Î±ÊÈøÍ®Çµ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖÇò¸Í²È ¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤Ã¤Ý¤êÃù¤Þ¤ë¡×ÊÓ¡Ê30ÉÃ¡¦15ÉÃ¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·¥Æ¥ì¥Ó CM ¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¿©»ö¤ò½ª¤¨¤¿Çò¸Í²È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È±ÊÈø¤µ¤ó¤¬¡¢²ñ·×¤Î¥ì¥¸¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥¹¥Èー¥êー¡£¤¤¤¶»ÙÊ§¤¤¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥È¥¤¥ì¤Ø¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥¢¥ä¡Ê¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡Ë¤¬¡Ö PayPay ¡×¤Ç»ÙÊ§¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡Ö¡Ê PayPay ¡Ë»È¤¨¤ó¤Î¡ª¡©¡×¤ÈµÞ¤Ë¥ì¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤³¤Ï²¶¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ä¡×¤ÈÆ²¡¹¤È»ÙÊ§¤¤¤òºÑ¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤Ã¤«¤êÂçÎÌ¤Î PayPay ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢±ÊÈø¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë°ìËë¤â¡£¤Õ¤À¤ó¤Î PayPay ¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç PayPay ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡È¤¬¤Ã¤Ý¤ê¡ÉÃù¤Þ¤ë¢¨ 1¡È ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡É¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¥Ú¥¤¥È¥¯¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥æー¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ä¤¿¤Á¤¬´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¡ÊÈõ¸ý²ÄÆî»Ò¤µ¤ó¡Ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¥·ー¥ó¤ä¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¥¦¥§¥Ö CM¤â¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢CM»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢¾å¸Í¤µ¤ó¡¢Èõ¸ý¤µ¤ó¡¢±ÊÈø¤µ¤ó¤¬²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー&¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ò8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°0»þ¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 PayPay¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¿»Ä¹â¡¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÉÕÍ¿¾å¸Â¤¢¤ê¡£
¡È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡É¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¥Ú¥¤¥È¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¡È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡É¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖPayPay¡×¤Ç¤ÎÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¢¨2¤Ç¡Ü5%¤ÎPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¡Ö¥Ú¥¤¥È¥¯ÌµÀ©¸Â¡×¢¨3¤òÄó¶¡Ãæ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½é¤á¤Æ¡Ö¥Ú¥¤¥È¥¯ÌµÀ©¸Â¡×¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥é¥óÅ¬ÍÑ¤«¤éºÇÂç3¥«·î¡Ü10%¤ÎPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¢¨3¤ª¥È¥¯¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 PayPay¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¿»Ä¹â¡¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢¨3 ´ðËÜÎÁ9,625±ß¡¿·î¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤êÂ®ÅÙ¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤È¹ç·×200GB¡¿·îÄ¶¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ïÍøÍÑ¤Ë±Æ¶Á¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡ÊºÇÂç4.5Mbps¡Ë¤ËÂ®ÅÙÀ©¸æ¤·¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥·¥§¥¢¤Ï50GB¤Þ¤Ç¡£ÉÕÍ¿¾å¸Â4,000±ßÁêÅö¡¿·î¡£ÄÌ¿®ÎÁ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¢Ä´ºÞÌô¶É¤Ê¤ÉÂÐ¾Ý³°¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥§¥Ö¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£ PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï½Ð¶â¡¦¾ùÅÏÉÔ²Ä¡£
¡þ¡Ö¥Ú¥¤¥È¥¯¡×¤Î¾ÜºÙ¡¡https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/paytoku
¿·CM¥¹¥Èー¥êー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÖÇò¸Í²È ¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤Ã¤Ý¤êÃù¤Þ¤ë¡×ÊÓ¡Ê30ÉÃ¡Ë
¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤ÆÇò¸Í²È¤È±ÊÈø¤µ¤ó¤¬¥ì¥¸¤Ç¤ª²ñ·×Ãæ¡¢Å¹°÷¤Ë¶â³Û¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ó～¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥¤¥ì¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤¿²ñ·×¤Î¤È¤¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¢¤¤ì¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ë±ÊÈø¤µ¤ó¡£µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¥¢¥ä¤¬¡Ö¤ª»ÙÊ§¤¤PayPay¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¹¥Þ¥Û¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢Å¹°÷¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÊª±¢¤«¤é¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¡£Å¹°÷¤¬¥¢¥ä¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö»È¤¨¤ó¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¤ó～¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤³¤Ï²¶¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ä¡×¤È¹²¤Æ¤Æ¥ì¥¸¤ËÌá¤ê¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¡ÖPayPay¤Ç¡ª¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ã¤Ý¤êÃù¤Þ¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×¤È¤´¤Þ¤«¤¹¤ªÉã¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢±ÊÈø¤µ¤ó¤¬¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¡Ö¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë±ÊÈø¤µ¤ó¤¬¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¡Öº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¬¤Ã¤Ý¤ê¤¬¤Ã¤Ý¤ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Ã¤È¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡þÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¤¬¤Ã¤Ý¤ê¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë
¡¡»£±Æ¤Ï¾å¸Í¤µ¤ó¡¢¥À¥ó¥Æ¤µ¤ó¡¢±ÊÈø¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¥±ー¥²°¤µ¤ó¤Î¥ì¥¸Á°¤Î¥«¥Ã¥È¡Ê¥¦¥§¥ÖCM¡ÖÇò¸Í²È ¤¬¤Ã¤Ý¤ê²ÈÂ²¡×ÊÓ¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£½øÈ×¤«¤éÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¸½¾ì¤Ë¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¬¤Ã¤Ý¤ê¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼ê¤ÎÆ°¤¤ä´Ö¹ç¤¤¤â¥Ô¥¿¥ê¤ÈÂ·¤Ã¤¿3¿Í¡£´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤OK¥Æ¥¤¥¯¤Ë¡¢¾å¸Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤âËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡þµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤â¡ÈÇò¸Í²È¥Èー¥¯¡É¤Ç°ìÂÎ´¶¡ª¡©
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤¿¡ÖÇò¸Í²È ¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤Ã¤Ý¤êÃù¤Þ¤ë¡×ÊÓ¤Ç¤ÏÈõ¸ý¤µ¤ó¤¬¹çÎ®¤·¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇò¸Í²È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ×¡¹¤Î²ÈÂ²¤ÎºÆ²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥À¥ó¥Æ¤µ¤ó¤¬¡¢Èõ¸ý¤µ¤ó¤Ë²¿¤ä¤é¥³¥½¥³¥½¤ÈÆâ½ïÏÃ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÈõ¸ý¤µ¤ó¤¬¡Öº£¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤è～¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡©¡×¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤ò¼¸¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥À¥ó¥Æ¤µ¤ó¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¾å¸Í¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡¢²¿¤½¤ì¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç2¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¡¢±ÊÈø¤µ¤ó¤¬Çò¸Í²È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌµ¼Ùµ¤¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤¬¡Ö¡ÈÇò¸Í²È¥Èー¥¯¡É¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃã¡¹¤òÆþ¤ì¡¢¸½¾ì¤ËÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¥àー¥É¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡þÇò¸Í²È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤¹¤Ã¤«¤ê´é¤Ê¤¸¤ß¤Î±ÊÈø¤µ¤ó
¡¡¾å¸Í¤µ¤ó¡¢Èõ¸ý¤µ¤ó¤é¤È¤Î¶¦±é¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³¤ÈÇò¸Í²È¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢º£¤ä·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÊÈø¤µ¤ó¡£º£²ó¤â¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Æ¥¤¥¯¤«¤éÆ²¡¹¤È¤·¤¿±éµ»¤ÇÇò¸Í²È¤È¶¦±é¤·¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï±ÊÈø¤µ¤ó¤¬¡Ö¾å¸Í¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï»ä¤Î1¤Ä¾å¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ±ÊÈø¤µ¤ó¤¬Çò¸Í²È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁèÃ¥Àï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡ª¡©
¡¡²Ö²°¤Î¥ì¥¸¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤«¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¾å¸Í¤µ¤ó¤È¥À¥ó¥Æ¤µ¤ó¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¥·ー¥ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¾å¸Í¤µ¤ó¤¬¡Ö»ä¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤µ¤»¤Æ¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¥À¥ó¥Æ¤µ¤ó¤âÉé¤±¤¸¤È¡ÖËÍ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤¹·»Ëå¤²¤ó¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡¢±ÊÈø¤µ¤ó¤¬£²¿Í¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥È¤Î¸å¡¢¡Ö´À¤«¤¤¤¿¤è¡Ä¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¥À¥ó¥Æ¤µ¤ó¡£Âç¿Í£²¿Í¤Î¼ê¤òÆ±»þ¤Ë²¡¤·ÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¤ª¼Çµï¤ËÎ×¤ó¤À±ÊÈø¤µ¤ó¤â¡¢¡ÖÈè¤ì¤¿～¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥ì¥¸¤ËÉª¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥àー¥É¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÈõ¸ý¤µ¤ó¤Ë¡¢±ÊÈø¤µ¤ó¤¬¡Ö¡Ê¥Ú¥¤¥È¥¯ÌµÀ©¸Â¤Ï¡Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃù¤Þ¤ë¤«¤é¡¢¿§¡¹¤ÈÇã¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¡¢¡×¤È¥Í¥¿¥Ð¥é¥·¤ò¤¹¤ë¥·ー¥ó¡Ê¥¦¥§¥ÖCM¡ÖÇò¸Í²È ¤¬¤Ã¤Ý¤ê²ÈÂ²¡×ÊÓ¡Ë¡£¹²¤Æ¤Æ±ÊÈø¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¶î¤±´ó¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾å¸Í¤µ¤ó¤Ï¥«¥Ã¥È¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë～¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢±ÊÈø¤µ¤ó¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤ò·Ú¤¯¥Ä¥ó¤È¤Ä¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢±ÊÈø¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º¼«Ê¬¤ÎËË¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¡Ö¤¤¤¤²ÈÂ²¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç±þ¤¨¤ë¾å¸Í¤µ¤ó¡õ±ÊÈø¤µ¤ó
¡¡Èõ¸ý¤µ¤ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥±ー¥¤ò¿©¤Ù¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦～¡×¡Ö»ä¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤½¤¦¤ËÈõ¸ý¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¾å¸Í¤µ¤ó¤È±ÊÈø¤µ¤ó¡£¥«¥Ã¥È¤ÎÄ¾¸å¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¥±ー¥¤ÎÌ£¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Èõ¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸«¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÌ£¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿©¥ì¥Ý¤Ç¤½¤ÎÌ£¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤²ÈÂ²¤Í¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÈõ¸ý¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¾å¸Í¤µ¤ó¤È±ÊÈø¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¨¤Ø¤Ø¤Ø～¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·ー¥ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¾å¸Í¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç±ÊÈø¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ËÏÓ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ±ÊÈø¤µ¤ó¤â¾å¸Í¤µ¤ó¤Ë¸ª¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ±þ½·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤Ï¢þ¢þ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä±ÊÈø¤µ¤ó¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê°ÅµË¡¤È¤Ï
¡¡»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢±ÊÈø¤µ¤ó¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥»¥ê¥Õ°ÅµË¡¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë»î¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿Èõ¸ý¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¥»¥ê¥Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯2¿Í¤ÇÂ¨¶½¤Î¡È¥ì¥Ã¥¹¥ó¡É¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¤ä¤«¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÈõ¸ý¤µ¤ó¤È±ÊÈø¤µ¤ó¡£Èõ¸ý¤µ¤ó¤¬¤ï¤¶¤È¥»¥ê¥Õ¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¡¢±ÊÈø¤µ¤ó¤Ë²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¥»¥ê¥Õ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ìÌÌ¤â¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡¢Èõ¸ý²ÄÆî»Ò¤µ¤ó¡¢±ÊÈøÍ®Çµ¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
――CM»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾å¸Í¤µ¤ó¡Û¡§º£²ó¤Ï¥»¥Ã¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡©
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÈõ¸ý¤µ¤ó¡Û¡§Í®Çµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤é¤è¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÃÊ¼è¤ê¤È¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¼¡¤Ï²¿¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡Ú¾å¸Í¤µ¤ó¡Û¡§Èõ¸ý¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©
¡ÚÈõ¸ý¤µ¤ó¡Û¡§¤³¤ì¤«¤é»ä¤ÎÏÃ¤·Áê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢·î1²ó¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤è¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê»Ò¤À¤Ê～¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾å¸Í¤µ¤ó¡Û¡§²ñ¤¦¤¿¤Ó¤ËÍ®Çµ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¡¢ºÇ¹â¡ª
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾å¸Í¤µ¤ó¡Û¡§¥É¥é¥Þ¤ÇË»¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢Çò¸Í²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥é¥Þ¤ò»£±Æ¤¹¤ëÁ°¤«¡¢»£±Æ¤·¤¿¸å¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
――CM¤Ç¤Ï¤¬¤Ã¤Ý¤êÃù¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤ÍßÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ªÉã¤µ¤ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤ÍßÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ä¡¢Ã¯¤Ë¤â¾ù¤ì¤Ê¤¤ÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾å¸Í¤µ¤ó¡Û¡§¤µ¤Ã¤¤â¡¢¤É¤é¾Æ¤¤òÍßÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Í¡£
¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¤è¤Í¡£Í®Çµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢·ë¹½¼è¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¡©
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§¤Ï¤¤¡£·ë¹½¼è¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ú¾å¸Í¤µ¤ó¡Û¡§¤ª»®¤ò¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Á´Éô¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¡©
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§¤Ï¤¤¡ª
――¤â¤¦¤¹¤°²ÆµÙ¤ß¤â½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤Ï¤¬¤Ã¤Ý¤êÃù¤á¤ëÇÉ¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤È¤âÃù¤á¤º¤Ë¤³¤Ä¤³¤ÄÇÉ¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§»ä¤Ï¥³¥Ä¥³¥ÄÇÉ¤Ç¤¹¡£»»¿ô¤È¹ñ¸ì¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÆüµ¤È´Ñ»¡¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾å¸Í¤µ¤ó¡Û¡§¤¹¤´¤¤¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÏ¢¥É¥é¤Î»£±Æ¤Ç¡¢ËèÆü³Ð¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢½ÉÂê¤Ï¤É¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§¤ª»Å»ö¤Î¸½¾ì¤«¤é¤Îµ¢¤êÆ»¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈõ¸ý¤µ¤ó¡Û¡§¤¨¤é¤¤¡£´ïÍÑ¤À¤Í¡£
¡Ú¾å¸Í¤µ¤ó¡Û¡§»ä¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤ÏÁ°È¾¤Ë¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£À³ÊÅª¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÀè¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¿´ÇÛ¤È¤¤¤¦¤«¡£Àè¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°È¾¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§7·îÃæ¤ËÁ´Éô½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡¢8·î¤ÏÍ·¤Ö¤È¤«¡£
¡Ú¾å¸Í¤µ¤ó¡Û¡§¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÚÈõ¸ý¤µ¤ó¡Û¡§»ä¤ÏºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë¶ÉºÇ¸å¤Î²¿Æü¤«Á°¤Ë¥¬ー¥Ã¤È¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¡£2¿Í¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ßÇÉ¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥¬ー¥Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¤ä¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÍ®Çµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡£
――8·î¤â¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ê¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¤â¤¬¤Ã¤Ý¤êÃù¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²Æ°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾å¸Í¤µ¤ó¡Û¡§º£Ç¯15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢2000¿Í¼å¤°¤é¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È°®¼ê²ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢20Ç¯Á°¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§»ä¤Ï¤³¤ÎÁ°¡¢¤ª»Å»ö¤ÇÂçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î²Æº×¤ê¤Ç¤¹¡£¥èー¥èーÄà¤ê¤Ç1¸Ä¼è¤ë¤È¡¢¤ªÅ¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¹¥¤¤Ê·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áª¤ó¤À¤Î¤¬»ä¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î¿ÈÄ¹¤¬¤¢¤ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¤¤¤¥é¥à¥Í¤Ç¡Ä¡£
¡Ú¾å¸Í¤µ¤ó¡Û¡§ÂÔ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¡¢Í®Çµ¤Á¤ã¤ó¡¢¼ÁÌä¡ª
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§¤É¤¦¤¾¡£
¡Ú¾å¸Í¤µ¤ó¡Û¡§¤½¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥à¥Í¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¡©
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§¤¨¡©
¡Ú¾å¸Í¤µ¤ó¡Û¡§¥é¥à¥Í¤ÎÂç¤¤µ¡£Æþ¤ìÊª¤¬Âç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£
¡ÚÈõ¸ý¤µ¤ó¡Û¡§¥é¥à¥Í¤Ã¤Æ¡¢±ÕÂÎ¤Î¥é¥à¥Í¡© ¤½¤ì¤È¤â¤ª²Û»Ò¤Î¥é¥à¥Í¡©
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤ÎÉ÷Á¥¤Ç¤¹¡£¥é¥à¥Í¤Î·Á¤ò¤·¤¿É÷Á¥¡£
¡Ú¾å¸Í¤µ¤ó¡Û¡§¤¢¡¢¥é¥à¥Í¤ÎÉ÷Á¥¤«¡£¤½¤³Âç»ö¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§¤¢¤È¡¢¥¥å¥¦¥ê¤Î°ìËÜÄÒ¤±¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾å¸Í¤µ¤ó¡Û¡§¤ªº×¤ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¥å¥¦¥ê¤Î°ìËÜÄÒ¤±¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤è¤Í¡£Åìµþ¤Ç¤â¤ªº×¤ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¡©
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÈõ¸ý¤µ¤ó¡Û¡§»ä¤Ï¿È¶á¤Ê¸ø±à¤Ç¡¢¥»¥ß¤Î±©²½¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¯Èþ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£Æ©ÌÀ¤Ç¥Ö¥ëー¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¡£¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©
¡Ú¾å¸Í¤µ¤ó¡Û¡§Ìë¡©
¡ÚÈõ¸ý¤µ¤ó¡Û¡§Í¼Êý¤«¤éÌë¤Ç¡¢°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¤â¤¦¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¸«¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§¤¦¤½¡©
¡ÚÈõ¸ý¤µ¤ó¡Û¡§¤¦¤½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§¤¢¡¢¡Ö¤¦¤½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¦¤½¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÈõ¸ý¤µ¤ó¡Û¡§¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¶á¤¯¤ËÂç¤¤ÊÌÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥»¥ß¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Ç¯¤¬¤À¤á¤À¤Ã¤¿¤éÍèÇ¯¡£¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥»¥ß¤Î±©²½¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú±ÊÈø¤µ¤ó¡Û¡§¤Ï¤¤¡¢¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥Æ¥ì¥ÓCM³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥¿¥¤¥È¥ë ¡¡¡§¡¡¡ÖÇò¸Í²È ¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤Ã¤Ý¤êÃù¤Þ¤ë¡×ÊÓ¡Ê30ÉÃ¡¦15ÉÃ¡Ë
½Ð±é¡¡¡¡ ¡¡¡§ ¡¡¾å¸ÍºÌ¡¿Èõ¸ý²ÄÆî»Ò¡¿¥À¥ó¥Æ¡¦¥«ー¥ô¥¡ー¡¿±ÊÈøÍ®Çµ¡¿Çò¸Í²È¤Î¤ªÉã¤µ¤ó
Êü±Ç³«»ÏÆü ¡§ ¡¡2025 Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë
Êü±Ç¥¨¥ê¥¢ ¡§ ¡¡Á´¹ñ
Æ°²èURL¡¡ ¡§¡¡¡ÖÇò¸Í²È ¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤Ã¤Ý¤êÃù¤Þ¤ë¡×ÊÓ¡¡30ÉÃ¡¡https://youtu.be/KGlwRJLENSY
¿·¥¦¥§¥Ö£Ã£Í³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥¿¥¤¥È¥ë ¡¡¡§¡ÖÇò¸Í²È ¤¬¤Ã¤Ý¤ê²ÈÂ²¡×ÊÓ¡Ê30ÉÃ¡Ë
½Ð±é¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¾å¸ÍºÌ¡¿Èõ¸ý²ÄÆî»Ò¡¿¥À¥ó¥Æ¡¦¥«ー¥ô¥¡ー¡¿±ÊÈøÍ®Çµ¡¿Çò¸Í²È¤Î¤ªÉã¤µ¤ó
¸ø³«Æü»þ ¡¡¡§ 2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°0»þ
Æ°²èURL¡¡ ¡§¡¡¡ÖÇò¸Í²È ¤¬¤Ã¤Ý¤ê²ÈÂ²¡×ÊÓ¡¡30ÉÃ¡¡ https://youtu.be/Q35F3_dsM9U
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
½Ð±é¡¡¡¡ ¡¡¡§ ¾å¸ÍºÌ¡¿Èõ¸ý²ÄÆî»Ò¡¿¥À¥ó¥Æ¡¦¥«ー¥ô¥¡ー¡¿±ÊÈøÍ®Çµ¡¿Çò¸Í²È¤Î¤ªÉã¤µ¤ó
¸ø³«Æü»þ ¡¡¡§ 2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°0»þ
¸ø³«¥µ¥¤¥È ¡§ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë https://youtu.be/VXwobAj2cPI
