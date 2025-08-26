¤¢¤Î¿Í¤Î¡Ö¼ê½ñ¤Ê¸»ú¡×¤¬¡¢¤½¤Ð¤Ë»Ä¤ë¡£É®À×¤ò°õ´Õ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥³¥È¥Ð¥ÎÀ×¡×ÅÐ¾ì
°õ´Õ¤ò¡Ö»È¤¦¤â¤Î¡×¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤ØÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹³ô¼°²ñ¼ÒSirusi¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¹ ²ÂÃË¡Ë¤Ï¡¢¼ê½ñ¤¤ÎÊ¸»ú¤ò¤â¤È¤ËÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î°õ´Õ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥³¥È¥Ð¥ÎÀ×¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î26Æü(²Ð)¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤ÊÊ¸»ú¤ò¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¡È¤·¤ë¤·¡É¤Ë
¡Ö¥³¥È¥Ð¥ÎÀ×¡×¤Ï¡¢¼ê»æ¤ä¥á¥â¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÊ¸»ú¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Õ¥êー¥Ï¥ó¥É¤ÎÉ®À×¤ò°õ´Õ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¼ê½ñ¤°õ´Õ¡Ö¥³¥È¥Ð¥ÎÀ×¡×
ÁÛ¤¤¤¬½É¤ëÉ®À×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â°õ¤ä¶ä¹Ô°õ¤È¤·¤Æ¤âÅÐÏ¿²ÄÇ½¢¨1¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ä°õ´Õ¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
À®¿Í¤ä½¢¿¦½Ë¤¤¡¢¤´·ëº§¤ÎµÇ°¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤òºÌ¤ëÂ£¤êÊª¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
Í£°ìÌµÆó¤Î¼ê½ñ¤°õ´Õ¨¡¨¡¥³¥È¥Ð¥ÎÀ×¤ÎÆÃÄ¹
¡ÚPoint.1¡ÛµÏ¿¤Ë»Ä¤ë¡ÈÉ®À×¡É¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·Á¤Ë
¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÊ¸»ú¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤«¤éÀ©ºî²ÄÇ½¡£±óÊý¤Ë½»¤à²ÈÂ²¤ä¡¢Ë´¤Êý¤ÎÉ®À×¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ·Á¤Ë»Ä¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÚPoint.2¡Û°õ´Õ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¤è¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÄ´À°
ÀìÂ°¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¡¢°õ´Õ¤Î·Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ®À×¤òÀ°¤¨¡¢Àþ¤ÎÂÀ¤µ¤äÍ¾Çò¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃúÇ«¤ËÄ´À°¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¡È¤·¤ë¤·¡É¤Ø¤È»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£´°À®¥¤¥áー¥¸¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°õ´Õ¤Ë¤Ç¤¤ë¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤ÎÎã
¥Ú¥ó¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¼ê»æ¤ÎÉ®¤äÉ®Ê¸»ú¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥êー¥Ï¥ó¥É¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¼ê½ñ¤É½¸½¤ò°õ´Õ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¢¨2¡£
°õ´Õ¤Ë¤Ç¤¤ë¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤ÎÎã
¢¨1 ÅÐÏ¿¤Ë¤Ï³Æ¼«¼£ÂÎ¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¤Îµ¬Äê¤Ë½¾¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 Â¾¼Ô¤¬¸¢Íø¤òÍ¤¹¤ëÊ¸»ú¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãøºî¸¢¡¦¾¦É¸¸¢Åù¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
- ¾¦ÉÊÌ¾¡§¼ê½ñ¤°õ´Õ - ¥³¥È¥Ð¥ÎÀ×(https://www.sirusi.jp/series/selfmade-inkan-write/)¡Ê¥¥ª¥¯¥Î°õ´Õ¥·¥êー¥º¡Ë
- È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î26Æü(²Ð)
- ÈÎÇä²Á³Ê¡§7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
- °õ´ÕÁÇºà¡§Á´15¼ï
- °õÌÌ¥µ¥¤¥º¡§- ´Ý°õ¡§10.5mm / 12.0mm / 13.5mm / 15.0mm / 16.5mm / 18.0mm- ³Ñ°õ¡§12.0mm / 15.0mm / 18.0mm / 21.0mm / 24.0mm
- Æþ¹ÆÊýË¡¡§¼Ì¿¿¤ÇÆþ¹Æ¡Ê¥Æ¥ó¥×¥ìー¥ÈÂÐ±þ²Ä¡Ë
- ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.sirusi.jp/series/selfmade-inkan-write/
¾¦ÉÊ³«È¯¤ÎÇØ·Ê
Sirusi¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥¥ª¥¯¥Î»Ò¤É¤â°õ´Õ¡×¤È¤¤¤¦¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°õ´Õ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢
¡ÖÇ¯¤Ë¿ô²ó¤·¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤ÁÄÊì¤ÎÊ¸»ú¤Ç¼«Ê¬¤Î°õ´Õ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖË´¤ºÊ¤ÎÉ®À×¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×
¡ÖÉã¤¬½ñ¤¤¤¿Ì¾Á°¤ò·Á¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×
¨¡¨¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸ÄÊÌÂÐ±þ¤Ë¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Î¹¤¬¤ê¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¡Ö¥³¥È¥Ð¥ÎÀ×¡×¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉ®À×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¤äÁÛ¤¤¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¤½¤ó¤Ê¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤ò°õ´Õ¤È¤¤¤¦¡È¤·¤ë¤·¡É¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤À¤±¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Sirusi¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°õ´Õ¤ò¡Ö»È¤¦¤â¤Î¡×¤«¤é¡ÖÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤Ø¡£
¤³¤Î¥Æー¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢¸ÇÄê³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢°õ´Õ¤Î»ý¤Á¼ç¤¬¿´¤«¤éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¥Ï¥ó¥³À½ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥¥ª¥¯¥Î»Ò¤É¤â°õ´Õ¡×¤ä¡Ö¤Ë¤¤å°õ¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó°õ´Õ¥¨¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¡¢µ²±¤ä´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦°õ´Õ¤Å¤¯¤ê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤´²ÈÂ²¤ÎµÇ°¤äÂ£¤êÊª¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Sirusi¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¿°õ´Õ¤¿¤Á
¤Þ¤¿¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÁÇºà¤Î³èÍÑ¤ä¡¢ÌµÂÌ¤òÍÞ¤¨¤¿À½Â¤¹©Äø¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ëÀ½ÉÊÀß·×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æôºê»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¡Ö¤¢¤Þ¤¬¤µ¤SDGs¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSirusi
- ½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©Æôºê»ÔÆîÉð¸ËÇ·Áñ1-20-1 Mokaru3F
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§°õ¾Ï¤Î´ë²è¡¢À½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¶È
- ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§ https://www.sirusi.jp
- Instagram¡§https://www.instagram.com/sirusi.jp/